ريلمي تُطلق جنرال الفئة المتوسطة “Realme V11s”.. هاتف رخيص بمواصفات رائعة

إصدار جديد من شركة ريلمي يُعزز من صداراتها لسوق الإصدارات خلال الفترة الأخيرة، مُحققة الأكثر مبيعًا بين الكثير من الشركات المنافسة، حيث أطلقت مؤخرًا : Realme V11s 5G، الذي يحمل العديد من المواصفات الرائعة، بجانب سعر وصفه المحللين والمتابعين بأنه أرخص أسعار هواتفها الجديدة، حيث تستهدف الشركة من وراء هذا الإصدار تحقيق نسب مبيعات كبيرة، يبلغ وزنه تقريبًا 185 جرام وهو خفيف ونحيف نسبيًا لهواة الموبايلات الخفيفة، ويتوفر بتشكيلة رائعة من الألوان الجذابة والشيقة منها البنفسجي والأسود.

أبرز مواصفات Realme V11s

الشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.52 بوصة، وبجودة عرض +HD، تبلغ دقتها 720 x 1600 بكسل، تدعم معدل تحديث 60 هيرتز في الثانية، كما يحمل مستشعر للبصمة تحت الشاشة. نظام التشغيل والواجهة أندرويد 11 مع واجهة المستخدم Realme UI 2.0. المعالج معالج من نوع ميدياتك Dimensity 810، بدقة تصنيع 6 نانومتر. الذاكرة والرامات ذاكرة وصول عشوائي رام تصل إلى 6 جيجابايت.

يمكن توسعة الذاكرة إلى 11 جيجابايت.

يدعم تقنية توسيع ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية الجديدة DRE. الكاميرات كاميرا خلفية مزدوجة. العدسة الرئيسية بدقة 13 ميجابكسل. كاميرا بمستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل. مع فلاش LED. البطارية والشحن بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الثانية، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 18 وات، يتم شحنها عبر منفذ USB-C.

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سعر ريلمي في 11 إس

أما عن سعر هاتف ريلمي Realme V11s 5G، فيبلغ 215 دولار أمريكي، وهو ما يعادل: