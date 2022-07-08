ريلمي تتحدى بـ Realme GT Neo 3 جنرال الفئة المتوسطة بسعر مفاجأة

هاتف ريلمي Realme GT Neo 3 استطاع فور إطلاقه أن يجذب الأنظار بمواصفات رائعة وسعر مثالي، فضلاً عن ألوانه الشيقة والجذابة، فيتوفر مع الألوان الأسود والفضي والأزرق والأبيض والبرتقالي، مع أبعاد وهيكل الجهاز: الطول 163.3 مم، العرض 75.6 مم، السُمك 8.2 مم، ويبلغ وزنه 188 جرام، يدعم جميع شبكات الاتصالات حتى الجيل الخامس 5G، ويحمل شريحتي اتصالات من نوع نانو سيم في وضع الاستعداد.

مواصفات Realme GT Neo 3

الشاشة من نوع أموليد بحجم 6.7 بوصة، ودقة 1080×2412 بكسل +FHD، وأبعاد الشاشة 20:9، ونسبة 87.5%، وكثافة البيكسلات 394 بكسل في كل إنش، ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية. المعالجات معالج أساسي من نوع Mediatek Dimensity 8100 بدقة تصنيع 5 نانومتر، ثُماني النواة، ومعالج الرسومات Mali-G610 MC6 الذاكرة والرامات الرام: 6 أو 8 أو 12 جيجابايت الذاكرة الداخلية 128 أو 256 جيجابايت نوع ذاكرة التخزين UFS 3.1 نوع ذاكرة الرام LPDDR5 نظام التشغيل والواجهة أندرويد 12 مع واجهة المستخدم Realme UI 3.0

الكاميرات والتصوير

الكاميرا الأولى بدقة 50 ميجابكسل عريضة.

الكاميرا الثانية بدقة 8 ميجابكسل بزاوية واسعة

الكاميرا الثالثة بدقة 2 ميجابكسل لتصوير الماكرو

فيديو بدقة 2160P 4K ودقة 1080P FHD

كاميرا السيلفي الأمامية بدقة 16 ميجابكسل

الشحن والبطارية والسعر

يتوفر بنسختين: