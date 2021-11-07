مواصفات وسعر جهاز سامسونج جالكسي ام 32 – Samsung Galaxy M32

ما زالت شركة سامسونج العملاقة تحتل الصدارة والمرتبة الأولى على كافة الشركات الإلكترونية حيث لاقت الشركة استحساناً وقبولاً من المستهلكين في الأسواق العربية والعالمية، والكثير من الأشخاص يفضلون منتجاتها عن غيرها من الشركات نظراً لما تتمتع به من مصداقية، وما يميز منتجاتها من قوة ومتانة في الأداء، اليوم تطلق سامسونج جهازها المميز Samsung Galaxy M32، سنتعرف أكثر إلى كل مواصفات ومميزات هذا الجهاز.

مواصفات هاتف سامسونج M32

أطلقت شركة سامسونج العديد من هواتف الفئة المتوسطة والتي تعتبر الأكثر مبيعاً في الوطن العربي، وذلك بسبب المميزات التي تتميز بها، وأسعار الهواتف المناسبة لجميع فئات المجتمع، وسوف نقدم لكم جميع مواصفات الهاتف الجديد سامسونج ام 32، تابع النقاط التالية:

يدعم الهاتف معظم المستشعرات المتعارف عليها مثل التسارع والقرب والبوصلة والجيروسكوب الخاص بتشغيل نظارات الواقع الافتراضي VR .

يدعم الهاتف منفذ الـ 3.5 ملم الخاص بتشغيل سماعات الاذن .

منفذ الـ USB فيأتي من النوع الأحدث Type-C ويدعم خاصية الـ OTG .

البطارية سعة 5000 مللي أمبير و يدعم الشحن السريع بقوة 25 واط.

نظام تشغيل اندرويد 11 مع واجهة سامسونج الـ One UI 3.1 .

يتوفر الهاتف باللون الأسود باللون الأزرق وباللون الأبيض .

يدعم الميكروفون الثانوي الخاص بعزل الضوضاء والضجيج أثناء استخدام الهاتف سواء في التحدث أو التسجيل أو التصوير.

الهاتف يدعم تصوير الفيديوهات بجودة FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية الواحدة .

تأتي الواي فاي يأتي بترددات a/b/g/n/ac بالإضافة لدعمه إلى الـ Dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot .

البلوتوث يأتي بإصدار 5.0 مع دعمه لخاصيتي الـ A2DP, LE .

يدعم الهاتف تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS كما يدعم أنظمة الملاحة المتعددة.

وسائل الأمان والحماية : يدعم الهاتف مستشعر البصمة ويأتي مدمج بزر الباور، ويدعم خاصية Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق الوجه.

البطارية تصمد لفترة عمل طويلة خلال اليوم .

مستشعر البصمة مدمج بزر الباور وليس تحت الشاشة.

يمكن استخدام شريحتين وكارت ميموري في نفس الوقت.

الشاشة كبيرة من نوع سوبر اموليد تدعم الـ 90Hz.

الشاشة تأتي بشكل النوتش على هيئة حرف U من نوع Super AMOLED بمساحة 6.4 إنش بجودة الـ FHD+ بدقة 1080×2400 بكسل كثافة بكسلات 411 بكسل لكل إنش.

تدعم الشاشة أبعاد العرض الجديدة بنسبة 20:9.

تدعم الشاشة لمعدل التحديث الـ 90Hz للحصول على أداء أفضل في لعب الألعاب مع توافق الشاشة التام مع الوضع المظلم.

جاء بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا بايت.

إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق كارت ميموري في منفذ مخصص.

بما يتعلق بالأداء فالهاتف يأتي بمعالج من شركة ميديا تيك من نوع Helio G80 بتكنولوجيا 12 نانو مع معالج رسومي من نوع Mali-G52 MC2.

يأتي الهاتف بأبعاد 159.3x74x8.4 ملم.

وزن 180 جرام .

يدعم الهاتف شريحتين إتصال من نوع Nano Sim .

يدعم شبكات الاتصال الجيل الثاني الـ 2G والجيل الثالث الـ 3G والجيل الرابع الـ 4G .

يدعم الهاتف ال NFC

الخامات التي تم استخدامها في تصنيع الهاتف تأتي من البلاستيك بالكامل سواء الظهر أو الإطار.

مواصفات كاميرات الهاتف M32

الكاميرا الأمامية بدقة 20 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 .

الكاميرا الخلفية تأتي بكاميرا رباعية حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 64 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 وهي الكاميرا الأساسية أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي الكاميرا الخاصة بالتصوير الواسع أما عن الكاميرا الثالثة فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي الخاصة بتصوير الماكرو أما عن الكاميرا الرابعة فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي الخاصة بعمل العزل بالإضافة إلى فلاش أحادي من نوع ليد فلاش .

سعر هاتف ام 32

نضع بين يديك عزيزي المهتم سعر الجهاز، فقد وصل سعره في مصر حوالي 3600 جنيه مصري، بينما وصل السعر في المملكة العربية السعودية حوالي 860 ريال سعودي، أما عن سعره بالدولار الأمريكي فقد وصل ل230 دولار.