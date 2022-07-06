مواصفات وسعر جهاز بلايستيشن 5 في السعودية 2022

بالتزامن مع بداية الإجازة الصيفية بالمملكة حرص الكثير من مستخدمي ألعاب الفيديو على معرفة مواصفات جهاز بلايستيشن 5 في السعودية 2022، ومن المعروف أن تلك الأجهزة الخاصة بألعاب الفيديو يتم إطلاقها من قبل شركة سوني العالمية، التي تهدف عام وراء الأخر على إضافة الكثير من المزايا على جهاز البلايستيشن لتقديم تجربة أداء أفضل مع تحديث اللعب من الوقت للأخر لتلافي وجود مشاكل مع المستخدمين، وقد أعلنت الشركة خلال الفترة الأخيرة عن مواصفات الجهاز والتي نستعرضها مع حضراتكم خلال مقالنا اليوم إلى جانب السعر الخاص ببيعه في أسواق المملكة العربية السعودية.

مواصفات جهاز بلايستيشن 5 في السعودية 2022

يتم إطلاق إصدارات جهاز البلايستيشن من قبل شركة سوني، التي تحرص دائماً على منافسة كلاً من شركتي أيفون وسامسونج في تقديم الأفضل والأحدث في مجال الأجهزة الذكية، للمهتمين بألعاب الفيديو نقدم لكم مواصفات الجهاز:

تم تزويد الجهاز بمعالج رسومات AMD Radeon RDNA 2، لتحقيق واقعية وسرعة عالية وأداء قوي أثناء اللعب، بمعالج من نوع Zen 2، ثماني النواة بسرعة 3.5 جيغا هرتز.

يبلغ حجم التخزين للجهاز 825 جيجا بايت ذاكرة من نوع SSD بسرعة 5.5 جيجا بايت في الثانية، لنقل البيانات في أسرع وقت ممكن.

قدرة الجهاز على عرض صور تصل إلى 120 FPS في الثانية.

إمكانية التوصيل بشاشات عالية الدقة 4K كما يمكن الحصول على مشاهدة عبر التلفاز بدقة تصل إلى 4320p.

سعر بيع جهاز بلايستيشن 5 في السعودية

جهاز البلايستيشن الخاص بشركة سوني للإلكترونيات متواجد منذ عدة سنوات، فقد حاز على محبة الكثير من ممارسي ألعاب الفيديو لما يحققه من متعة وإثارة أثناء اللعب، وقد حرصت الشركة على تطوير الجهاز لمزيد من الواقعية داخل اللعبة، فقد وصل سعر الإصدار الأخير من الجهاز في سوق المملكة العربية السعودية للإلكترونيات إلى سعر 2299 ريال سعودي وذلك للنسخة الخامسة الخاصة بالعام الجاري، فقد تم تطوير الإصدار الرقمي الخاص بالجهاز عن المتواجد في النسخة الرابعة والأخيرة والتي بلغ سعره الآن 1839 ريال سعودي، فقد حازت النسخة الخامسة من الجهاز على محرك للأقراص المرنة لتمكين الجهاز على تشغيل أحدث ألعاب الفيديو.