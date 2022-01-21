مواصفات وسعر تابلت سامسونج العجيب Galaxy Tab S8 بإمكانيات ثورية

تستعد شركة سامسونج الكورية الجنوبية الرائدة في صناعة التقنيات الحديثة والهواتف الذكية، لإطلاق سلسلة جالاكسي تاب اس 8 الجديدة الرائعة، والتي تأتي بـ 3 تشكيلات مختلفة وهي (تاب اس 8 وتاب اس 8 بلس وتاب اس 8 الترا)، مزودًا بمعالج كوالكوم الرائد لعام 2022: Snapdragon 8 Gen 1 من أجل أداء أسرع وأقوى، ومعالج الرسومات Adreno 650، كما يحمل عدد 2 كاميرتين خلفية، الرئيسية بدقة 12 ميجابكسل، بالإضافة لكاميرا بزواية فائقة الاتساع ultra-wide بدقة 16 ميجابكسل، كما يدعم قلم S Pen.

مواصفات Galaxy Tab S8

الشاشة الشاشة من نوع LTPS IPS LCD بحجم 11.0 بوصة، ودقة 1600×2560 بكسل، وأبعاد 16:10، ونسبة الشاشة 83.6%، وكثافة البيكسلات 274 بكسل في كل إنش، ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية. الذاكرة والرامات الرام: 6 أو 8 جيجابايت الذاكرة الداخلية: 128 أو 256 جيجابايت نوع ذاكرة التخزين UFS 3.0 نظام التشغيل والواجهة أندرويد 10 مع واجهة المستخدم Samsung One UI 2.5 الكاميرات الكاميرا الأولى الرئيسية بدقة 13 ميجابكسل.

الكاميرا الثانية بزاوية واسعة بدقة 5 ميجابكسل.

فيديو بدقة 2160P 4K ودقة 1080P FHD

كاميرا السيلفي الأمامية بدقة 8 ميجابكسل الشحن والبطارية بطارية بسعة 8000 ملي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 45 وات، مصنوعة من مادة ليثيوم بو.

مواصفات أخرى

يدعم شبكات الجيل الخامس من الاتصالات 5G.

يدعم تقنية Wi-Fi 6 وبلوتوث 5.2.

يملك منفذ بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

مزود بمنفذ Type-C 3.2 Gen 1 للشحن وتوصيل الجهاز بالملحقات المختلفة.

يتوفر بالألوان الأسود والفضي والبرونزي.

يأتي مع أبعاد وهيكل الجهاز: الطول 253.8 مم، العرض 165.3 مم، السُمك 6.3 مم، ويبلغ وزنه 498 جرام.

سعر تابلت جالكسي إس 8

أما عن سعر Samsung Galaxy Tab S8 فيبلغ 799 دولار أمريكي تقريبًا، في حين يصل سعر النسخة البلس منه لـ 1000 دولار، ويصل سعر النسخة الألترا إلى 1200 دولار.

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