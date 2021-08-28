انفنيكس Infinix Hot 11S هاتف أنيق جديد بأقل سعر يغزو الأسواق

بواسطة محمد فوزي

هاتف جديد من انفنيكس بمواصفات رائعة وسعر أقل يغزو الأسواق فور طرحه بالأسواق الهندية، قبل أن يتم طرحه في باقي الأسواق خلال الفترة المقبلة، نظرًا لما يوفره من قيمة مقابل سعر: Infinix Hot 11S أو إنفينيكس هوت 11 اس، يتوفر بالألوان الأسود والأزرق والأخضر والأرجواني، مع أبعاد وهيكل: الطول 171.5 مم – العرض 77.5 مم – السُمك 9.2 مم، ومصنوع من البلاستيك للظهر والإطار الجانبي للجهاز مصنوع من البلاستيك، داعمًا لجميع شبكات الاتصال حتى الجيل الرابع 4G، حاملاً شريحتين من نوع MicroSD + SIM2 + SIM1.

انفنيكس Infinix Hot 11S هاتف أنيق جديد بأقل سعر يغزو الأسواق

أبرز مواصفات Infinix Hot 11S

الشاشة نوع الشاشة من نوع IPS LCD بحجم 6.82 بوصة ودقة 720×1640 بكسل (+HD)، كثافة البيكسلات لها 263 بكسل في كل إنش، ومعدل تحديثها 90 هرتز.
المعالج من نوع MediaTek Helio G85 دقة التصنيع 12 نانومتر، ومعالج الرسومات Mali-G52 MC2
الذاكرة والرام
 الرام 4 أو 6 جيجابايت، والذاكرة الداخلية 64 أو 128 جيجابايت – نوع ذاكرة التخزين eMMC 5.1 – نوع ذاكرة الرام LPDDR4x
نظام التشغيل
 أندرويد 11 مع واجهة المستخدم XOS 7.6
البطارية بطارية ليثيوم بسعة 6000 ملي أمبير غير قابلة للإزالة
انفنيكس Infinix Hot 11S هاتف أنيق جديد بأقل سعر يغزو الأسواق
انفنيكس Infinix Hot 11S هاتف أنيق جديد بأقل سعر يغزو الأسواق

الكاميرات

  • الكاميرا الأولى الخلفية بدقة 48 ميجابكسل (رئيسية)
  • الكاميرا الثانية الخلفية بدقة 2 ميجابكسل (عزل الخلفية)
  • الكاميرا الثالثة الخلفية بدقة 0.3 ميجابكسل
  • تدعم التركيز التلقائي عبر اكتشاف الطور.
  • دعم وضع عزل الخلفية والتصوير الليلي والاحترافي.
  • تقنية HDR وإعدادات توازن اللون الأبيض
  • تصوير الفيديو  دقة 1440P 2K
  • كاميرا السيلفي الأمامية بدقة الكاميرا 8 ميجابكسل

سعر إنفينيكس هوت 11 اس

يتوفر هاتف إنفينيكس هوت 11 اس بسعر 125 دولار أمريكي ، وما يعادله بالمصري 2100 جنيه، وبالسعودي 500 ريال.



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محمد فوزي

صحفي أعمل بمجال الصحافة الإلكترونية منذ عدة سنوات وأعشق العملي الصحفي والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة بحيادية وموضوعية أهوى الفروسية وكرة القدم وحب الإطلاع والسفر