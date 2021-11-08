إنفينيكس تحطم الأسعار وتُطلق Infinix Hot 11S.. هاتف أنيق بكاميرا فائقة الدقة

أطلقت شركة إنفينكس الرائدة في صناعة الهواتف الذكية رسميًا، هاتفها الجديد Infinix Hot 11S ملك الفئة الاقتصادية الذي يُقدم سعر منافس لا مثيل له يناسب جميع الفئات دون استثناء، ويأتي بالألوان الأسود والأخضر والأرجواني، مع أبعاد وهيكل الجهاز: الطول 168.9 مم، العرض 77 مم، السُمك 8.8 مم، ويبلغ وزنه 205 جرام، مصنوع من ظهر وإطار من البلاستيك، يدعم جميع شبكات الاتصالات حتى الجيل الرابع 4G ، ويحمل عدد شرائح MicroSD + SIM2 + SIM1.

شاشة Infinix Hot 11S

الشاشة من نوع IPS LCD بحجم 6.78 بوصة ودقة 1080×2480 بكسل (+FHD)، مع أبعاد 20.5:9، ونسبة 83.5%، وكثافة البيكسلات 399 بكسل في كل إنش، ويبلغ معدل تحديثها 90 هرتز في الثانية. المعالجات معالج أساسي من نوع MediaTek Helio G88 ثُماني النواة، بدقة التصنيع 12 نانومتر، ومعالج رسومات Mali-G52 MC2 نظام التشغيل والواجهة أندوريد 11 مع واجهة المستخدم XOS 7.6

الذاكرة والرامات والشحن

الرام 4 جيجابايت

الذاكرة الداخلية 64 جيجابايت

نوع ذاكرة التخزين eMMC 5.1

نوع ذاكرة الرام LPDDR4x

يدعم بطاقة MicroSD

بطارية بسعة 5000 ملي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 18 وات.

الكاميرات

الكاميرا الأولى الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل. الكاميرا الثانية لعزل الخلفية بدقة 2 ميجابكسل. الكاميرا الثالثة للماكرو بدقة 0.3 ميجابكسل. تدعم وضع عزل الخلفية والتصوير الاحترافي والليلي. تصوير الفيديو بدقة 1440P 2K ودقة 1080P FHD كاميرا السيلفي الأمامية بدقة 8 ميجابكسل

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إنفينكس هوت 11 إس

أما عن سعر هاتف إنفينكس Infinix Hot 11S الجديد فيبلغ 150 دولار أمريكي تقريبًا، وهو ما يعادل: