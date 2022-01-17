أقوى وأفضل هاتف رائد من أوبو Oppo Find X5 Pro خُماسي الكاميرات لعشاق التصوير

تستعد شركة أوبو الرائدة في صناعة الهواتف الذكية، لإطلاق سلسلتها الجديدة فايند إكس 5، والتي تحمل الجوال الرائد المثالي Oppo Find X5 Pro، الذي يملك العديد من الإمكانيات والمواصفات المتكاملة، فيأتي مع أبعاد وهيكل الجهاز: الطول 163.6 مم، العرض 74 مم، السُمك 8.3 مم، ويبلغ وزنه 193 جرام، مصنوع من إطار جانبي من الألومنيوم مع ظهر من الزجاج، يدعم جميع شبكات الاتصالات حتى الجيل الخامس 5G، كما يحمل شريحتي اتصالات من نوع نانو سيم في وضع الاستعداد، وتشكيلة رائعة من الألوان التي تناسب مختلف الأذواق مثل الأبيض، إلا أنه لا يدعم ذاكرة خارجية.

مواصفات أوبو Oppo Find X5 Pro

الشاشة من نوع LTPO AMOLED بحجم 6.7 بوصة، ودقة 1440×3216 بكسل (+QHD)، وأبعاد 20:9، ونسبة 90% تقريبًا، وكثافة البيكسلات 525 بكسل في كل إنش، ويبلغ معدل تحديثها 120 هرتز في الثانية. المعالجات معالج أساسي من نوع Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 الأقوى في العالم الذي يناسب ممارسة جميع الألعاب الإلكترونية، ثُماني النواة، ودقة التصنيع 4 نانومتر، ومعالج الرسومات Adreno 730. الذاكرة والرامات الرام: 8 أو 12 جيجابايت

الذاكرة الداخلية: 256 جيجابايت

نوع ذاكرة التخزين: UFS 3.1

نوع ذاكرة الرام: LPDDR5 نظام التشغيل والواجهة أندرويد 12 مع واجهة المستخدم ColorOS 12

الكاميرات والتصوير

الكاميرا الأولى الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل.

الكاميرا الثانية للتقريب البصري بدقة 13 ميجابكسل.

الكاميرا الثالثة بزاوية واسعة بدقة 50 ميجابكسل.

الكاميرا الرابعة لتصوير الماكرو بدقة 3 ميجابكسل.

الكاميرا الخامسة الأمامية للسيلفي بدقة 32 ىميجابكسل.

الكاميرا تدعم (التركيز التلقائي عبر إكتشاف الطور PDAF – التقاط الصور بزاوية واسعة – التثبيت البصري – التقريب البصري 2x – التقريب الهجين 5x – عزل الخلفية – التصوير الليلي – التصوير الإحترافي – التعرف على المشاهد بالذكاء الإصطناعي – تقريب رقمي 20x – العنونة الجغرافية – التركيز باللمس – كشف الوجوه والابتسامات – التشغيل السريع – المؤقت الذاتي – إعدادات توازن اللون الأبيض).

تصوير الفيديو بدقة 2160P 4K ودقة 1080P FHD

الشحن والبطارية

بطارية بسعة 5000 ملي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 80 وات، والشحن اللاسلكي بقوة 30 وات، والشحن اللاسلكي العكسي بقوة 10 واط.

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سعر أوبو فايند إكس5 برو

يبلغ سعر هاتف أوبو Oppo Find X5 Pro الجديد 1150 دولار أمريكي تقريبًا، وهو ما يُعادل: