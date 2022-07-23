أوبو تُحطم الأسعار بـ K10 Energy هاتف تُحفة بقدرات تصويرية مُدهشة ومعالج قوي

في حدث جديد، كشفت شركة أوبو الرائدة في صناعة الهواتف الذكية، عن جوالها الجديد الرائع: K10 Energy، حاملاً العديد من المواصفات الحديثة مع سعر مثالي، مع أبعاد وهيكل الجهاز: 164.4 × 75.9 × 8.5 ملم، ويبلغ وزنه 199 جرام، وألوان أورورا، أسود، فضي، وأخرى، يدعم جميع شبكات الاتصالات حتى الجيل الخامس، ويتوفر مع شريحتي اتصالات من نوع نانو سيم في وضع الاستعداد.

مواصفات أوبو K10 Energy

الشاشة من نوع IPS LCD بحجم 6.59 بوصة، ودقة 1080 × 2412 بكسل، وكثافة بكسلات 401 بكسل لكل بوصة مع

طبقة الحماية Panda Glass، وتحديث 120 هرتز في الثانية. المعالجات معالج أساسي Qualcomm Snapdragon 778G ثُماني النواة، بدقة ستة نانومتر، ومعالج الرسوميات Adreno 642L الذاكرة والرامات الذاكرة العشوائية 6 – 8 جيجابايت ذاكرة التخزين 128 جيجابايت

الكاميرات والتصوير

الكاميرا الأولى الأساسية عريضة بدقة 64 ميجابكسل، فتحة f/1.8

الكاميرا الثانية عريضة جدًا بدقة 8 ميجابكسل، فتحة f/2.2

الكاميرا الثالثة للماكرو بدقة 2 ميجابكسل، فتحة f/2.4

مميزات الكاميرا الأساسية فلاش LED ، بانوراما ، HDR

الفيديو [email protected], [email protected]/60/120fps; gyro-EIS

الكاميرا الأمامية للسيلفي بدقة 16 ميجابكسل، فتحة f/2.0

البطارية والشحن

بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير غير قابلة للإزالة، تدعم الشحن السريع 30 واط، ويبلغ سعر الهاتف 265 دولار، أي ما يعادل فى السعودية 995 ريال – في العراق 386900 دينار – في مصر 5000 جنيه.

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