آيفون تحطم الأسعار بـ iPhone SE Plus 5G هاتف شبابي أنيق وخفيف
يبدو أن شكة آبل الأمريكية عازمة على مخاطبة الفئة المتوسطة من خلال هاتف جديد في المتناول، خاصةً وأن هواتفها الأساسية تناسب الفئات الرائدة والأعلى سعرًا، لذا تم الكشف عن iPhone SE Plus 5G المتوقع طرحه في الأسواق في أبريل المقبل، حاملاً عدد من المواصفات الرائعة، فيدعم جميع شبكات الاتصالات حتى الجيل الخامس 5G، كما سيحصل على ترقية هى الأكبر من نوعها خاصة مع حجم الشاشة والبطارية، وسيتوفر مع أبعاد وهيكل الجهاز: 138.4 × 67.3 × 7.3 ملم، ويبلغ وزنه 168 جرام فقط، مصنوع من واجهة وخلفية زجاجية، وهيكل من الألومنيوم مع الألوان الأسود والأبيض والأحمر.
مواصفات iPhone SE Plus 5G
|الشاشة
|من نوع IPS LCD تعمل باللمس، 16 مليون لون، بحجم 5.4 بوصة، ودقة 750 × 1334 بكسل، بكثافة بكسلات 336 بكسل لكل بوصة، ونسب 79.2% إلى الجسم.
|المعالجات
|مجموعة الشرائح Apple A14 Bionic خمسة نانومتر، ومعالج الرسوميات Apple GPU
|الذاكرة والرامات
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الكاميرات والتصوير
- الكاميرا الرئيسية بدقة 12 ميجابكسل (عريضة)، فتحة f/1.6
- مميزات الكاميرا الأساسية فلاش LED رباعي ، HDR ، بانوراما
- الكاميرا الأمامية للسيلفي بدقة 7 ميجابكسل عريضة، فتحة f/2.2
- دقة الفيديو [email protected]; gyro-EIS
البطارية والشحن
بطارية بسعة 2225 مللي أمبير غير قابلة للإزالة من نوع ليثيوم بوليمر، تدعم الشحن السريع بقوة 20 وات.
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سعر آيفون إس إي بلس
أما عن سعر هاتف آيفون iPhone SE Plus 5G المتوقع فيبلغ 500 دولار أمريكي، وهو ما يُعادل:
- في مصر: 7860 جنيه.
- في السعودية: 1875 ريال.
- في العراق: 731250 دينار.
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