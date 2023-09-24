مواصفات وسعر آيفون 15 برو max في السعودية
الكثير من الأشخاص ينتظرون إصدار آيفون 15 برو ماكس الجديد في السعودية، حيث أنه يعتبر من أحدث الهواتف في العالم ويحمل iPhone 15 Pro Max العديد مو المواصفات الرائعة، لذلك سوف نتعرف على سعر ومواصفات الجوال في المملكة.
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مواصفات iPhone 15 Pro Max
|الشاشة
|6.7 بوصة
|المعالج
|Apple A17 Pro
|الذاكرة الداخلية
|تصل إلى 1 تيرا
|الرام
|عالية التشغيل للتطبيقات والبرامج
|الكاميرا
|أربع كاميرات
|البطارية
|6000 مللي أمبير
|نظام التشغيل
|أندرويد 13
أبعاد الهاتف
|الطول
|160.7 مم
|العرض
|77.6 مم
|السمك
|7.85 مم
|وزن الهاتف
|240 جرام
|الألوان المتاحة
|
الشبكات والاتصالات
|الشبكات
|
|GPRS
|يدعم
|EDGE
|يدعم
|عدد الشرائح
|2 شريحة
|نوع الشريحة
|Nano Sim eSim
|واي فاي
|يدعم
|منفذ USP
|USB 3.0 من نوع Lightning
|GPS
|يدعم
الشاشة
|نوع الشاشة
|LTPO Super Retina XDR OLED
|حجم الشاشة
|6.7 بوصة
|دقة
|1290 × 2796 بكسل
|كثافة البيكسلات
|460 بكسل × كل بوصة
|معدل التحديث
|120 هرتز
|درجة سطوع الشاشة
|2000 شمعة
|طبقة حماية
|مقاوم للغبار والماء يصل إلى عمل 6 أمتار خلال 30 دقيقة
الكاميرا
|الكاميرا الخلفية
|رباعية متفاوتة الدقة
|الكاميرا الأمامية
|12 ميجابيكسل
البطارية والشحن
|السعة
|6000 مللي أمبير
|البطارية
|غير قابلة للإزالة
|الشحن السريع
|60 واط
سعر آيفون 15 برو ماكس
|آيفون 15 ماكس برو سعة 256 جيجابايت
|4.878 ريال سعودي
|آيفون 15 ماكس برو سعة 512 جيجابايت
|4.699 ريال سعودي
|آيفون 15 ماكس برو سعة 1 تيرابايت
|7.700 ريال سعودي
|سعر Nokia G42 الامارات
|917.5 درهم
|سعر Nokia G42 في قطر
|910 ريال
|سعر Nokia G42 في الكويت
|75 دينار
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