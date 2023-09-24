تقنية

مواصفات وسعر آيفون 15 برو max في السعودية

إيمان علي

الكثير من الأشخاص ينتظرون إصدار آيفون 15 برو ماكس الجديد في السعودية، حيث أنه يعتبر من أحدث الهواتف في العالم ويحمل iPhone 15 Pro Max العديد مو المواصفات الرائعة، لذلك سوف نتعرف على سعر ومواصفات  الجوال في المملكة.

- صورة 6 - مواصفات وسعر آيفون 15 برو max في السعودية

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مواصفات iPhone 15 Pro Max

الشاشة 6.7 بوصة
المعالج Apple A17 Pro
الذاكرة الداخلية تصل إلى 1 تيرا
الرام عالية التشغيل للتطبيقات والبرامج
الكاميرا أربع كاميرات
البطارية 6000 مللي أمبير
نظام التشغيل أندرويد 13

- صورة 1 - مواصفات وسعر آيفون 15 برو max في السعودية

أبعاد الهاتف

الطول 160.7 مم
العرض 77.6 مم
السمك 7.85 مم
وزن الهاتف 240 جرام
الألوان المتاحة
  • جرافيت
  • ذهبي
  • أزرق
  • فضي

- صورة 2 - مواصفات وسعر آيفون 15 برو max في السعودية

الشبكات والاتصالات

الشبكات
  • 2G
  • 3G
  • 4G
  • 5G
GPRS يدعم
EDGE يدعم
عدد الشرائح 2 شريحة
نوع الشريحة Nano Sim eSim
واي فاي يدعم
منفذ USP USB 3.0 من نوع Lightning
GPS يدعم

- صورة 3 - مواصفات وسعر آيفون 15 برو max في السعودية

الشاشة

نوع الشاشة LTPO Super Retina XDR OLED
حجم الشاشة 6.7 بوصة
دقة 1290 × 2796 بكسل
كثافة البيكسلات 460 بكسل × كل بوصة
معدل التحديث 120 هرتز
درجة سطوع الشاشة 2000 شمعة
طبقة حماية مقاوم للغبار والماء يصل إلى عمل 6 أمتار خلال 30 دقيقة

- صورة 4 - مواصفات وسعر آيفون 15 برو max في السعودية

الكاميرا

الكاميرا الخلفية رباعية متفاوتة الدقة
الكاميرا الأمامية 12 ميجابيكسل

البطارية والشحن

السعة 6000 مللي أمبير
البطارية غير قابلة للإزالة
الشحن السريع 60 واط

- صورة 5 - مواصفات وسعر آيفون 15 برو max في السعودية

سعر آيفون 15 برو ماكس

آيفون 15 ماكس برو سعة 256 جيجابايت 4.878 ريال سعودي
آيفون 15 ماكس برو سعة 512 جيجابايت 4.699 ريال سعودي
آيفون 15 ماكس برو سعة 1 تيرابايت 7.700 ريال سعودي
سعر Nokia G42 الامارات 917.5 درهم
سعر Nokia G42 في قطر 910 ريال
سعر Nokia G42 في الكويت 75 دينار
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إيمان علي

صحفية حرة أعشق مهنتي كثيراً وأحب الإبداع الدائم والإطلاع المستمر أعشق قراءة الروايات وأحب تغطية الأخبار التي تهم المواطنين وأعمل جاهدة على إيصال كلمتهم والعمل على متابعها وحلها.

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تعليق 1
  1. حمادة𝑯𝑨𝑴𝑨𝑫𝑨丨 يقول

    شكرن إلى شركة تيك توك

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