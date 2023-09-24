مواصفات وسعر آيفون 15 برو max في السعودية

الكثير من الأشخاص ينتظرون إصدار آيفون 15 برو ماكس الجديد في السعودية، حيث أنه يعتبر من أحدث الهواتف في العالم ويحمل iPhone 15 Pro Max العديد مو المواصفات الرائعة، لذلك سوف نتعرف على سعر ومواصفات الجوال في المملكة.

مواصفات iPhone 15 Pro Max

الشاشة 6.7 بوصة المعالج Apple A17 Pro الذاكرة الداخلية تصل إلى 1 تيرا الرام عالية التشغيل للتطبيقات والبرامج الكاميرا أربع كاميرات البطارية 6000 مللي أمبير نظام التشغيل أندرويد 13

أبعاد الهاتف

الطول 160.7 مم العرض 77.6 مم السمك 7.85 مم وزن الهاتف 240 جرام الألوان المتاحة جرافيت

ذهبي

أزرق

فضي

الشبكات والاتصالات

الشبكات 2G

3G

4G

5G GPRS يدعم EDGE يدعم عدد الشرائح 2 شريحة نوع الشريحة Nano Sim eSim واي فاي يدعم منفذ USP USB 3.0 من نوع Lightning GPS يدعم

الشاشة

نوع الشاشة LTPO Super Retina XDR OLED حجم الشاشة 6.7 بوصة دقة 1290 × 2796 بكسل كثافة البيكسلات 460 بكسل × كل بوصة معدل التحديث 120 هرتز درجة سطوع الشاشة 2000 شمعة طبقة حماية مقاوم للغبار والماء يصل إلى عمل 6 أمتار خلال 30 دقيقة

الكاميرا

الكاميرا الخلفية رباعية متفاوتة الدقة الكاميرا الأمامية 12 ميجابيكسل

البطارية والشحن

السعة 6000 مللي أمبير البطارية غير قابلة للإزالة الشحن السريع 60 واط

سعر آيفون 15 برو ماكس