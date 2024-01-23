قبل أيام قليلة كشفت شركة سامسونج عن سلسلة هواتفها Galaxy S24، وكان من بين تلك السلسة هاتف Galaxy S24 Ultra، والذي جهزته الشركة بمواصفات وتقنيات فريدة من نوعها، مما يجعله من أفضل الهواتف الذكية حتى الآن، كما أن هاتف جلاكسي إس 24 ألترا يفوق هاتف آيفون 15 في بغض التقنيات.

مواصفات وحش هواتف الموسم Galaxy S24 Ultra قاهر هواتف آيفون 15 والذي جاء بميزة هي الأولى من نوعها

مواصفات هاتف Galaxy S24 Ultra

حيث يتمتع هاتف Galaxy S24 Ultra بميزة الترجمة الصوتية ثنائية الإتجاة أثناء الوقت الفعلي للمكالمة التي تجري بلغتين منفصلتين، وهذه ميزة تفتقدها أبل وهي الأولى على الإطلاق في الهواتف الذكية، كما أن ميزة الترجمة الصوتية موجود بـ13 لغة، وفيما يلي ننشر لمتابعينا أبرز مواصفات وحش سامسونج إس 24 ألترا.

أبعاد الهاتف 162.3/79/8.6 ملم وزن الهاتف 232 جرام الهاتف حصل على معيار IP68 الشاشة مسطحة ومن نوع Dynamic LTPO AMOLED 2X مقياس الشاشة 6.8 بوصة دقة العرض 3120/1440 بيكسل التردد 120 هرتز نسبة السطوع 2600 شمعة/م تقريباً زجاج الحماية شديد المتانة Corning Gorilla Glass Armor هيكل الهاتف محاط بإطارات من التيتانيوم المقاوم للخدوش والصدمات

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العتاد الداخلي لهاتف Galaxy S24 Ultra

نظام التشغيل أندرويد 14.

واجهات One UI 6.1.

نوع المعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

معالج الرسوميات Adreno 750.

الرام 12 جيجا بايت.

الذاكرة الداخلية 512 و256 و1 تيرا بايت.

الكاميرات والبطارية