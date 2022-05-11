مواصفات وإمكانيات موبايل فيفو Vivo V23 5G

شركة فيفو Vivo لم تكن معروفة من قبل في السوق المصري, ولكنها أثبتت وجودها الآن في جميع الأسواق العالمية فهي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا والهواتف الذكية. حيث إنه يصل عدد مستخدمي منتجات شركة فيفو إلى 300 مليون مستخدم في كافة أنحاء العالم, واليوم سنتحدث عن الموبايل الذي أحدث تطور كبير جدا, وانتشار واسع, وأخذ حيز ضخم في السوق المصري. وهو موبايل V23 5G.

أهم ما يميزه :

أفضل أداء للكاميرا الأمامية, حيث تأتي الكاميرا الأمامية مزدوجة مع خاصية الضبط التلقائي 50 ميجا بكسل بالإضافة إلى كاميرا ذات زاوية فائقة الاتساع 105 درجة لتضم أكبر عدد من الأشخاص عند التقاط الصور, وإضاءة موضوعية ثنائية الدرجة, وأيضا صور بورتريه عالية الدَّقَّة مع تصوير فيديوهات بدقة 4K.

تصميم متغير اللون وأنيق ومتقن الصنع حيث يتغير اللون عند التفاعل مع الضوء من زوايا مختلفة بفضل البلورات الموجودة على الزجاج المانع للانعكاس, ويأتي جسم الجهاز من الألومنيوم وذلك يدل على متانة الجهاز وقوة تحمله.

مواصفات وامكانيات موبايل سامسونج Galaxy S22 و S22 plus بالمقارنة مع العملاق S22 Ultra

https://www.gsmarena.com/vivo_v23_5g-11308.php

الشبكة 5G الشاشة 90Hz حجم الشاشة 6.44 انش +Amoled, HDR10 الكاميرا الخلفية 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة F2.2 لتعطي كدر أوسع للصورة لتضم أكبر عدد من الأشخاص 64 ميجا كاميرا أساسية F1.8 (OIS) 2 ميجا F2.4 كاميرا ماكرو لتوضيح أدق التفاصيل من على بعد 3سم و حتى 5سم 4K Video الكاميرا الأمامية 50 ميجا بكسل + 8 ميجا بكسل كاميرا ذات زاوية فائقة الاتساع 105 درجات المعالج Dimensity 920 6nm ثماني النواة الرام / المساحة الداخلية 8 جيجا رام / 128 جيجا مساحة داخلية 12 جيجا رام / 256 جيجا مساحة داخلية الأندرويد أندرويد 12.0 البطارية 4200 ميلي أمبير الشحن السريع 44 وات شحن سريع جدا البصمة مدمجة مع الشاشة مدخل الشحن تيب سي الميموري كارد لا يأخذ الألوان الذهبي النهاري, الأسود المضيء

وإليكم هذا اللينك https://www.vivo.com/eg/ar/where-to-buy لمنافذ بيع فيفو في جميع أنحاء جمهورية مصر.