مواصفات وإمكانيات موبايل فيفو Vivo V23 5G

هاجر طارق

شركة فيفو Vivo لم تكن معروفة من قبل في السوق المصري, ولكنها أثبتت وجودها الآن في جميع الأسواق العالمية فهي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا والهواتف الذكية. حيث إنه يصل عدد مستخدمي منتجات شركة فيفو إلى 300 مليون مستخدم في كافة أنحاء العالم, واليوم سنتحدث عن الموبايل الذي أحدث تطور كبير جدا, وانتشار واسع, وأخذ حيز ضخم في السوق المصري. وهو موبايل V23 5G.

VIVO V23 5G

VIVO V23 5G

أهم ما يميزه :

  • أفضل أداء للكاميرا الأمامية, حيث تأتي الكاميرا الأمامية مزدوجة مع خاصية الضبط التلقائي 50 ميجا بكسل بالإضافة إلى كاميرا ذات زاوية فائقة الاتساع 105 درجة لتضم أكبر عدد من الأشخاص عند التقاط الصور, وإضاءة موضوعية ثنائية الدرجة, وأيضا صور بورتريه عالية الدَّقَّة مع تصوير فيديوهات بدقة 4K.
  • تصميم متغير اللون وأنيق ومتقن الصنع حيث يتغير اللون عند التفاعل مع الضوء من زوايا مختلفة بفضل البلورات الموجودة على الزجاج المانع للانعكاس, ويأتي جسم الجهاز من الألومنيوم وذلك يدل على متانة الجهاز وقوة تحمله.

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VIVO V23 5G

VIVO V23 5G

https://www.gsmarena.com/vivo_v23_5g-11308.php

الشبكة 5G
الشاشة 90Hz حجم الشاشة 6.44 انش +Amoled, HDR10
الكاميرا الخلفية 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة F2.2 لتعطي كدر أوسع للصورة لتضم أكبر عدد من الأشخاص

64 ميجا كاميرا أساسية F1.8 (OIS)

2 ميجا F2.4 كاميرا ماكرو لتوضيح أدق التفاصيل من على بعد 3سم و حتى 5سم

4K Video
الكاميرا الأمامية 50 ميجا بكسل + 8 ميجا بكسل كاميرا ذات زاوية فائقة الاتساع 105 درجات
المعالج Dimensity 920 6nm ثماني النواة
الرام / المساحة الداخلية 8 جيجا رام / 128 جيجا مساحة داخلية

12 جيجا رام / 256 جيجا مساحة داخلية
الأندرويد أندرويد 12.0
البطارية 4200 ميلي أمبير
الشحن السريع 44 وات شحن سريع جدا
البصمة مدمجة مع الشاشة
مدخل الشحن تيب سي
الميموري كارد لا يأخذ
الألوان الذهبي النهاري, الأسود المضيء

VIVO V23 5G

وإليكم هذا اللينك https://www.vivo.com/eg/ar/where-to-buy لمنافذ بيع فيفو في جميع أنحاء جمهورية مصر.

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هاجر طارق

محررة ومدونة مصرية أعمل بموقع نجوم مصرية، حاصلة على بكالوريوس تجارة عام 2015، وأحب هوايتي تصفح الإنترنت والأخبار العربية واهتمامات المرأة، كما أعشق السفر والقصص القصيرة والاهتمام بما هو جديد من التكنولوجيا.


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