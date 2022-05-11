مواصفات وإمكانيات موبايل فيفو Vivo V23 5G
شركة فيفو Vivo لم تكن معروفة من قبل في السوق المصري, ولكنها أثبتت وجودها الآن في جميع الأسواق العالمية فهي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا والهواتف الذكية. حيث إنه يصل عدد مستخدمي منتجات شركة فيفو إلى 300 مليون مستخدم في كافة أنحاء العالم, واليوم سنتحدث عن الموبايل الذي أحدث تطور كبير جدا, وانتشار واسع, وأخذ حيز ضخم في السوق المصري. وهو موبايل V23 5G.
أهم ما يميزه :
- أفضل أداء للكاميرا الأمامية, حيث تأتي الكاميرا الأمامية مزدوجة مع خاصية الضبط التلقائي 50 ميجا بكسل بالإضافة إلى كاميرا ذات زاوية فائقة الاتساع 105 درجة لتضم أكبر عدد من الأشخاص عند التقاط الصور, وإضاءة موضوعية ثنائية الدرجة, وأيضا صور بورتريه عالية الدَّقَّة مع تصوير فيديوهات بدقة 4K.
- تصميم متغير اللون وأنيق ومتقن الصنع حيث يتغير اللون عند التفاعل مع الضوء من زوايا مختلفة بفضل البلورات الموجودة على الزجاج المانع للانعكاس, ويأتي جسم الجهاز من الألومنيوم وذلك يدل على متانة الجهاز وقوة تحمله.
مواصفات وامكانيات موبايل سامسونج Galaxy S22 و S22 plus بالمقارنة مع العملاق S22 Ultra
https://www.gsmarena.com/vivo_v23_5g-11308.php
|الشبكة
|5G
|الشاشة
|90Hz حجم الشاشة 6.44 انش +Amoled, HDR10
|الكاميرا الخلفية
|8 ميجا بكسل بفتحة عدسة F2.2 لتعطي كدر أوسع للصورة لتضم أكبر عدد من الأشخاص
64 ميجا كاميرا أساسية F1.8 (OIS)
2 ميجا F2.4 كاميرا ماكرو لتوضيح أدق التفاصيل من على بعد 3سم و حتى 5سم
4K Video
|الكاميرا الأمامية
|50 ميجا بكسل + 8 ميجا بكسل كاميرا ذات زاوية فائقة الاتساع 105 درجات
|المعالج
|Dimensity 920 6nm ثماني النواة
|الرام / المساحة الداخلية
|8 جيجا رام / 128 جيجا مساحة داخلية
12 جيجا رام / 256 جيجا مساحة داخلية
|الأندرويد
|أندرويد 12.0
|البطارية
|4200 ميلي أمبير
|الشحن السريع
|44 وات شحن سريع جدا
|البصمة
|مدمجة مع الشاشة
|مدخل الشحن
|تيب سي
|الميموري كارد
|لا يأخذ
|الألوان
|الذهبي النهاري, الأسود المضيء
وإليكم هذا اللينك https://www.vivo.com/eg/ar/where-to-buy لمنافذ بيع فيفو في جميع أنحاء جمهورية مصر.