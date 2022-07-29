تعرف على سعر ومواصفات هواوي Y9a

يسأل الكثير من الأشخاص في الآونة الأخيرة عن مواصفات هواوي Y9a، فبعد النجاح الهائل الذي حققته شركة هواوي، قدمت لنا الشركة هاتفها الجديد Huawei Y9a، لاستكمال نجاح هواتفها السابقة في خضم المنافسة القوية للشركات الأخرى، رغم الانتقادات واستهداف التضييق على هواوي من خلال الشركات الأمريكية، ولكن كما وعدتنا Huawei، فإنها لن تجادل بأي شكل من الأشكال وهي تحاول جاهدة المنافسة في السوق، وفي هاته المقالة سنزودكم أعزائنا بسعر ومواصفات هواوي y9a وأهم عيوبه ومميزاته.

مواصفات هواوي y9a

يتميز هاتف هواوي y9a بالكثير من المميزات العصرية التي جعلت الكثير من الأشخاص يتوجهون لهذا النوع بالذات ويفضلونه عن الهواتف متوسطة المدى الأخرى، فرغم سعره المنخفض إلا أن له ميزات رائعة ومحببة تجعله يتربع على عرش الهواتف متوسطة المدى، وفي مايلي مواصفات هواوي y9a:

الشاشة IPS LCD بحجم 6.63 بوصة بدقة FHD+ المعالج Mediatek Helio G80 /ثماني النواة/12 نانو الكاميرات خلفية 64+8+2+2 م.ب / امامية 16 م.ب التخزين 128 جيجا +8 جيجا رام. نظام التشغيل اندرويد 10.0 – EMUI 10.1 البطارية 4200 ملي امبير – شاحن 40 وات الأبعاد 163.5×76.5×8.95 ملم الوزن 197 جرام مستشعر بصمة الاصبع مدمج فى زر التشغيل الراديو لا يدعم هاتف Y9a تشغيل الراديو FM

مميزات هاتف هواوي y9a

يتميز هاتف هواوي Y9a بالعديد من المميزات نذكر منها:

يتميز بتصميم أنيق وجذاب ومتوفر بثلاثة ألوان (اسود – وردي – فضي).

يمكن تركيب بطاقتي SIM + بطاقة ذاكرة واحدة.

يقدم المعالج أداءً جيدًا مع واجهة Huawei EMUI.

بطارية بسعة 4200 مللي أمبير تدوم طويلاً.

يدعم الشحن السريع بقدرة 40 وات وهو الأسرع في هذه الفئة.

يتم شحن 70٪ من البطارية في حوالي نصف ساعة.

عيوب موبايل هواوي y9a

كما قلنا أن للهاتف مميزات فله أيضا عيوب وقد لخصناها لكم في النقاط التالية:

لا يدعم خدمات Google Play ولكن يمكنك استخدام متجر Huawei.

من الممكن تركيب كارت ميموري ولكنه من النوع نانو وهو أغلى ثمنا من الأنواع العادية.

لا يدعم تشغيل راديو FM.

سعر الهاتف مرتفع مقارنة بالمواصفات التي يقدمها.

سعر موبايل هواوي Huawei Y9a فى مصر والسعودية

سعر الهاتف بالعملة الصعبة : 280$ دولار امريكي

سعر هاتف Huawei Y9a في مصر : 4399 جنيه مصري

سعر هاتف Huawei Y9a في السعودية: 1099 ريال سعودي

سعر هاتف Huawei Y9a في الجزائر: 42000 دينار جزائري

كما ذكرنا سابقا أعزائنا فهذا الهاتف يعتبر من الفئة المتوسطة وهو الأنسب لك إذا كنت لا تجد مشكلة في عدم وجود راديو بالهاتف أو إذا كنت لا تفضل متجر جوجل بلاي، من جهة أخرى فالهاتف يدعم شبكة الجيل الثالث والرابع لكنه لا يدعم شبكة الجيل الخامس، كما أنه يمتاز بظهر زجاجي براق وأنيق، أما عن مقاومته للماء والغبار فشركة هواوي لم تُفعل فيه هاته الخاصية، في الختام وضحنا لكم أعزائنا مواصفات هواوي y9a وعيوبه ومميزاته، نتمنى أن نكون قد وُفقنا في عرض جميع التفاصيل اللازمة من أجلك.