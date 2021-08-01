“ملك التصوير” هواوي تعلن رسميًا عن Huawei P50 Pro أقوى هواتفها لهذا العام

أعلن الموقع الرسمي لهواوي، رسميًا، عن أبرز المواصفات التي يأتي بها أفضل هواتفها لهذا العام، وفقًا لأحدث للتقارير، وهو Huawei P50 Pro، لاسيما مع دقة الكاميرات الرائعة التي يأتي بها، واستطاع من خلالها الحصول على لقب ملك التصوير، فضلاً عن تزويده بمعالجى Kirin 9000 وSnapdragon 888 مع دعم اتصال شبكة الـ4G، حيث تستهدف الشركة الصينية العودة القوية به للواجهة، بعد تعثرها الفترة الماضية على واقع أزمتها مع أمريكا والاتحاد الأوروبي والعقوبات المفروضة عليها والتي حرمتها من خدمات جوجل.

أبرز مواصفات Huawei P50 Pro

أما عن أبرز مواصفات Huawei P50 Pro، فيأتي بشاشة من نوه OLED منحنية بحجم 6.6 بوصة وبمعدل تحديث 120 هرتز، مع ثقب في المنتصف ودقة 2700 × 1228، مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي 12 جيجابايت و 512 جيجابايت من التخزين، كما يدعم الهاتف أيضا فتحة للتوسيع، بينما البطارية تأتي بطاريته تأتي بسعة 4360 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السلكي السريع بقوة 66 واط والشحن اللاسلكي السريع بقوة 50 واط.

ملك التصوير بكاميرات فائقة الدقة

وكعادة هواوي تُولي اهتمامها دائمًا في الفئات الرائدة بكاميرات التصوير، التي تحظى باهتمام غالبية المستخدمين، وهو ما تم توفيره بالفعل في بي 50 برو، فوفقًا للموقع الرسمي لـ huawei، يحتوي الجوال على مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابيكسل ومستشعر بدقة 40 ميجابيكسل، بجانب كاميرا بزاوية عرض فائقة الدقة بدقة 13 ميجابيكسل، ومستشعر telephoto بدقة 64 ميجابيكسل، أما مستشعر الكاميرا الأمامية بدقة 13 ميجابيكسل:

سعر هواوي بي 50 برو المتوقع

يحمل هاتف هواوي الجديد شهادة IP68 لمقاومة المياه والغبار، وتقنية NFC ودعم Bluetooth 5.2 ويعمل بنظام HarmonyOS 2، وسيتم توفيره بالأسواق 12 أغسطس المقبل والبداية بالأسواق الصينية، الموبايل مصنوع من المعدن والبلاستيك والزجاج المضاد للصدمات والخدوش بوزن 195 جرام، ومن المتوقع أن يبلغ متوسط سعره 900 دولار أمريكي.