منافس آيفون 14 برو ماكس من هواوي Huawei Mate 50 يأتي بمزايا استثنائية وكاميرات خرافية

تستعد شركة هواوي لإطلاق هاتفها الاستثنائي Huawei Mate 50 منافس الآيفون، حاملاً معه العديد من المواصفات الرائعة والقوية، يأتي مع أبعاد وهيكل الجهاز: 158.5 × 73.5 × 8.7 ملم، ويبلغ وزنه 189 جرام، يحمل شريحتي اتصالات من نوع نانو سيم في وضع الاستعداد، كما يدعم جميع شبكات الاتصالات حتى الجيل الخامس 5G، مصنوع من واجهة زجاجية، خلفية زجاجية، هيكل من الألومنيوم، وسيأتي مع الألوان أبيض، أسود، فضي، وأخرى.

مواصفات هواوي Huawei Mate 50

الشاشة من نوع سوبر أموليد بحجم 6.5 بوصة، ودقة 1080 × 2350 بكسل، ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية. نظام التشغيل والواجهة أندرويد 10 مع واجهة المستخدم EMUI 11. المعالجات معالج أساسي من نوع (chipset) Kirin 9000 5G بدقة تصنيع 5 نانومتر، والسرعة ثُماني النواة، ومعالج رسوميات gpu Mali-G78 MP24 الذاكرة والرامات ذاكرة اضافية NM نانو تصل إلى 256 جيجابايت.

الذاكرة العشوائية 8/12 جيجا بايت

التخزين 256/512 جيجا بايت، UFS 3.1

الكاميرات والتصوير

الكامير الأولى الرئيسية بدقة 64 ميجا بكسل عريضة.

الكاميرا الثانية بدقة 16 ميجا بكسل عريضة جدًا.

الكاميرا الثالثة بدقة 16 ميجا بكسل عريضة جدًا.

مميزات الكاميرا بصريات لايكا، فلاش ليد مزدوج، بانوراما، HDR

تصوير وتسجيل الفيديو 4K بمعدل 30/60 إطار بالثانية.

الكاميرا الأمامية 32 ميجا بكسل عريضة.

البطارية والشحن

بطارية بسعة 4500 ملي أمبير، مصنوعة من مادة ليثيوم بوليمر، غير قابلة للإزالة، تدعم الشحن السريع يدعم الشحن السريع بقدرة 65 وات، ويبلغ سعره 1299 دولار أمريكي تقريبًا.

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