مواصفات هواتف سلسة S لشركة سامسونج 2022

الهواتف الجديدة لشركة Samsung تخطف أنظار الكثير من مستخدمي الهاتف المحمول على مستوى العالم، وحيث أن شركة Samsung تعتبر الشركة الأولى على مستوى العالم في مجال التكنولوجيا والهواتف المحمولة فإنها ستظل دائماً في القمة بسبب تميزها الدائم وسنتعرف بشكل أوسع على الهواتف المحمولة التي أطلقتها الشركة.

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الهواتف الجديدة لشركة Samsung.

كانت ولا زالت شركة Samsung رائدة في مجالها فقد كان للشركة النصيب الأعلى في المبيعات العام الماضي ومتابعة لتقدمها فقد أطلقت لعام 2022م مجموعة من الهواتف المميزة والتي تضم من بينها الهواتف القابلة للطي وتفضل شركة Samsung أن تطلق إصداراتها الجديدة من سلسة galaxy s في مطلع كل عام فقد أطلقت s20 في فبراير 2020م وأطلقت s21 في يناير 2021م وإصدار galaxy s22 ب3 طرازات مختلفة وهي galaxy s22 و + galaxy s22 و galaxy s22 ultra وتشير التنبؤات التي تنتشر عن الإصدارات الثلاثة أنه s22 ultra سيكون أكثرهم تميزاً من حيث التصميم وتحاول الشركة تعزيز سلسلة galaxy s ببعض الإضافات التي ستساهم في تجديده لانخفاض الاهتمام بها وعدم إقبال المستهلكين عليه.

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مواصفات هواتف Samsung الجديدة.

يوجد بعض الموصفات التي تتصف بها الهواتف الجديدة لشركة Samsung ومن مواصفات هذه السلسلة:

تستخدم الشركة في العادة معالج ثماني النواة والذي يعرف باسم كوالكوم سناب دراجون 898 ولكنها تفضل استخدام على معالج إكسينوس للهواتف الجديدة ولكن هذا سيكون محدد جغرافياً بمناطق معين.

تستعمل نظام التشغيل Android.

يعتبر هذه السلسلة أصغر هاتف يصل قياس شاشته إلى 6.06 بوصة ولكن s22 plus سيكون أكبر حيث ستصل إلى 6.6 بوصة أما بالنسبة لs22 ultra فشاشته تصل إلى 6.8 بوصة.

سعة البطارية تصل إلى 3950 مللي أمبير وهذا بالرغم من s21 تصل سعتها إلى 4000 مللي أمبير في الساعة، وs22 plus يصل إلى 4000 مللي أمبير وتصل سرعة الشحن إلى 45 وات أما في ultra تصل سعة البطارية إلى 5000 مللي أمبير.

الكاميرا ستتميز بدقة 50 ميغابكسل للكاميرا الرئيسية و12 ميغابكسل للكاميرا العريضة وكاميرا تقريب بدقة 10 ميغابكسل وكاميرا السيلفي بدقة 10 ميغابكسل أما في s22 ultra تصل دقة الكاميرا الرئيسية إلى 108 ميجابكسل والعريضة تصل إلى 12 ميجابكسل والسيلفي يصل إلى 40 ميجابكسل والمقربة تصل إلى 10 ميجابكسل.

ستصل ذاكرة الوصول العشوائي إلى 8 جيجابايت ومساحة التخزين إلى 256 جيجابايت أما في ultra فإن ذاكرة الوصول العشوائي تصل إلى 16 جيجابايت وسعة التخزين 1 تيرابايت.

أما بالنسبة لألوان الإصدار الجديد فستكون الذهبي والوردي والأخضر والأبيض والأسود.

دقة الشاشة تصل إلى 1080X 2340 Amoled مع معدل تحديث للشاشة يبلغ 120 هيرتز أما في S22 ultra فدقة الشاشة تصل إلى 1440x 3080 amoled مع معدل تحديث 120 هيرتز.

يشبه ظهر الجهاز s21 والذي يتميز بالظهر الزجاجي.

يتميز الهاتف s22 ultra بفتحة S Pen.

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معلومات عن شركة سامسونج.



شركة Samsung من أكبر الشركات في العالم التي أسست في كوريا الجنوبية عام 1938م على يد إي بيونغ تشول والتي تتخصص في صناعة كل الأجهزة الكهربائية المنزلية والهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية والحاسب المحمول وتتميز الهواتف الجديدة لشركة Samsung دائماً بالجاذبية ولها عدة شركات فرعية كل منها له تخصص معين وتنتشر في الدول التي للشركة فروع فيها.

يتضح أن الشركة من الشركات الرائدة في العالم في عالم الهاتف المحمول، والهواتف الجديدة لشركة Samsung تحدث ضجة عند طرحها في الأسواق وهذا لأن الشركة لها سمعة جيدة في هذا المجال وكذلك تعتبر الأولى في هذا المجال على مستوى العالم.

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