مواصفات هاتف vivo Y33T بوزن خفيف وسعر بسيط ومعالج عملاق ثماني النواة

قامت شركة فيفو العالمية بطرح هاتفها الذكي الجديد vivo Y33T لينطلق في الأسواق المتخصصة في بيع الهواتف علي مستوى العالم، يضم الجوال مواصفات معالج ثماني النواة مع الرسوميات Adreno 610، وبطارية سعة ٥٠٠٠ مللي أمبير، وزن الجوال ١٨٢جرام ، نكشف من خلال هذا المقال عيوب ومميزات وسعر ومواصفات هاتف فيفو واي 33 تي.

مواصفات هاتف vivo Y33T

الكاميرا الخلفية ثلاثية الرئيسية.

الأولي بدقة ٥٠ ميجا بكسل مزودة بعدسة f/1.8.

الثانية بدقة ٢ ميجا بكسل مزودة بعدسة f/ 2.4.

الثالثة بدقة ٢ ميجا بكسل ذو عدسة f/2.4.

الفلاش ليد مزدوج.

تسجيل الفيديو بجودة الفيديو 1080 بكسل. الكاميرا الأمامية الكاميرا السلفي بدقة ١٦ ميجا بكسل مزودة بعدسة f/2.0

تسجيل الفيديو بجودة الفيديو 1080 بكسل. الشاشة مقاس ٦.٥٨ انش.

نوع IPS LCD.

بدقة 2408 * 1080 بكسل. الخصائص والاتصال يدعم GPS لتحديد الموقع.

يدعم الواي فاي للنت الهوائي.

بلوتوث إصدار ٥.٠، مدخل USB. الوسائط أو الصوت يدعم راديو FM.

مدخل سماعات.

مكبرات صوت. نظام التشغيل اندرويد ١١ مثل هاتف Vivo x70t. هيكل الجوال خامة التصنيع الإطار والظهر من البلاستيك والشاشة من الزجاج، البصمة بجانب الهاتف. الشبكات يدعم شبكات 2G,3G,4G. الألوان الأسود، الأزرق، وزن الجوال ١٨٢ جرام. الذاكرة العشوائية رامات ٨ جيجا ذاكرة عشوائية. أبعاد الهاتف العرض ٧٦.١ مللي، السمك ٨ مللي، الطول ١٦٤.٣ مللي. الذاكرة الداخلية ١٢٨ جيجا بايت ذاكرة داخلية.

يدعم ذاكرة خارجية لها فتحة مخصصة. عدد الشرائح بدعم Nano Sim، عدد ٢ شريحة. المعالج كوالكوم سناب دراجون 680 4G ثماني النواة. البطارية سعة ٥٠٠٠ مللي أمبير، نوع ليثيوم بوليمر.

غير قابلة للإزالة.

البطارية تدعم الشحن السريع بقوة ١٨ واط.

يدعم الشحن اللاسلكي.

دعم الشحن العكسي.

مميزات موبايل vivo Y33T

تتعدد مميزات فيفو واي 33 تي والذي قد تجد به تشابه في مواصفات هاتف y55، لذا نكشف معكم اهم المميزات والتي جاءت كالتالي:

الجوال يدعم ذاكرة خارجية كارت ميمورى.

الهاتف يدعم راديو FM.

البطارية غير قابلة للإزالة كبيرة السعة ٥٠٠٠ مللي أمبير.

شاشة الموبايل كبيرة مقاس ٦.٥٨ بوصة.

الشاشة ذو اللمس المتعدد.

الهاتف يدعم الشحن السريع بقوة ١٨ وات.

الهاتف يدعم الشحن العكسي.

يدعم جهات الاستشعار البصمة، التسارع، التقارب، البوصلة، ونذكركم بأفضل هواتف فيفو (Vivo iQOO 9 pro).

عيوب هاتف فيفو Y33T

الهاتف غير مقاوم للماء والغبار.



لا يدعم خاصية 4k لتسجيل الفيديو.

عدم دعم قريب المدى NFC

لا يدعم الأشعة تحت حمراء.

الهاتف مصنوع من البلاستيك.

سعر الجوال فيفو واي ٣٣ تي

سعر الهاتف باليورو 230 يورو.

قيمة الجوال بالدولار الأمريكي 260 دولار أمريكي.

السعر في الهند 19,300 روبيه هنديه.

سعر الهاتف في مصر 4,100 جنيه مصري.

الثمن في العراق 380,000 دينار عراقي.

شراء الهاتف من المملكة العربية السعودية 977 ريال سعودي.

سعر الموبايل في دولة الأمارات العربية 957 درهم أماراتي، علي جانب اخر يمكنكم متابعة مواصفات هاتف فيفو Y21S.

في الختام ندعوكم لكاتبة رأيكم في التعليقات عن مواصفات هاتف vivo Y33T بوزن خفيف وسعر بسيط ومعالج عملاق ثماني النواة.