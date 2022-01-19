مواصفات هاتف vivo Y33T بوزن خفيف وسعر بسيط ومعالج عملاق ثماني النواة
قامت شركة فيفو العالمية بطرح هاتفها الذكي الجديد vivo Y33T لينطلق في الأسواق المتخصصة في بيع الهواتف علي مستوى العالم، يضم الجوال مواصفات معالج ثماني النواة مع الرسوميات Adreno 610، وبطارية سعة ٥٠٠٠ مللي أمبير، وزن الجوال ١٨٢جرام ، نكشف من خلال هذا المقال عيوب ومميزات وسعر ومواصفات هاتف فيفو واي 33 تي.
مواصفات هاتف vivo Y33T
|الكاميرا الخلفية
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|الكاميرا الأمامية
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|الشاشة
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|الخصائص والاتصال
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|الوسائط أو الصوت
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|نظام التشغيل
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|هيكل الجوال
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|الشبكات
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|الألوان
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|الذاكرة العشوائية
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|أبعاد الهاتف
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|الذاكرة الداخلية
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|عدد الشرائح
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|المعالج
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|البطارية
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مميزات موبايل vivo Y33T
تتعدد مميزات فيفو واي 33 تي والذي قد تجد به تشابه في مواصفات هاتف y55، لذا نكشف معكم اهم المميزات والتي جاءت كالتالي:
- الجوال يدعم ذاكرة خارجية كارت ميمورى.
- الهاتف يدعم راديو FM.
- البطارية غير قابلة للإزالة كبيرة السعة ٥٠٠٠ مللي أمبير.
- شاشة الموبايل كبيرة مقاس ٦.٥٨ بوصة.
- الشاشة ذو اللمس المتعدد.
- الهاتف يدعم الشحن السريع بقوة ١٨ وات.
- الهاتف يدعم الشحن العكسي.
- يدعم جهات الاستشعار البصمة، التسارع، التقارب، البوصلة، ونذكركم بأفضل هواتف فيفو (Vivo iQOO 9 pro).
عيوب هاتف فيفو Y33T
- الهاتف غير مقاوم للماء والغبار.
- لا يدعم خاصية 4k لتسجيل الفيديو.
- عدم دعم قريب المدى NFC
- لا يدعم الأشعة تحت حمراء.
- الهاتف مصنوع من البلاستيك.
سعر الجوال فيفو واي ٣٣ تي
- سعر الهاتف باليورو 230 يورو.
- قيمة الجوال بالدولار الأمريكي 260 دولار أمريكي.
- السعر في الهند 19,300 روبيه هنديه.
- سعر الهاتف في مصر 4,100 جنيه مصري.
- الثمن في العراق 380,000 دينار عراقي.
- شراء الهاتف من المملكة العربية السعودية 977 ريال سعودي.
- سعر الموبايل في دولة الأمارات العربية 957 درهم أماراتي، علي جانب اخر يمكنكم متابعة مواصفات هاتف فيفو Y21S.
في الختام ندعوكم لكاتبة رأيكم في التعليقات عن مواصفات هاتف vivo Y33T بوزن خفيف وسعر بسيط ومعالج عملاق ثماني النواة.