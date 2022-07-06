مواصفات هاتف Sony Xperia 1 IV الجديد وسعره في الأسواق

طرحت شركة سوني لهواتف المحمول أحدث إصدارتها لتنضم إلى سلسلة Sony الذكية: Sony Xperia 1 IV الذي عبرت الشركة من خلاله أحدث تطوراتها التقنية والتكنولوجية في: الشاشة والكاميرا والمعالج والكاميرات وسعة البطارية وحجمها وغيرهم من التطورات الرائعة التي سنعرضها عليك بالتفصيل في السطور الآتية، بالإضافة إلى أسعاره المتوفرة حاليًا في الأسواق.

مواصفات جوال سوني إكسبيريا 1 IV

يبلغ وزن الجوال: 185 جرام.

ظهر الهاتف من خامة الزجاج، والإطار الخارجي من الألومنيوم.

ظهر الهاتف به طبقة مدعمة لحمايته من البصمات والكسر.

كما أنه يدعم شريحتين اتصال، وتوافر شبكة حتى 5G.

به سعة تخزينية إضافية حتى لا تحتاج إلى استخدام كارت ميموري.

الهاتف مقاوم للغبار والماء لمدة نصف ساعة فقط، والدليل على ذلك حصوله على شهادة IP68.

نوع شاشة الهاتف OLED، وحجمها 6.5 إنش.

يصل معدل تحديث الشاشة لـ 120 هرتز؛ حتى يوفر لك استخدام سهل وسريع.

شاشة الهاتف مدعمة بطبقة حماية من الكسر أو الخدش.

أداء هاتف Sony Xlperia 1 IV

الجهاز يعمل بنظام تشغيل Android 12.

كما أنه مزود بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 1.

يضم الهاتف 8 أنوية.

ذو سماعات صوتية قوية وواضحة.

يدعم NFC لكنه لا يدعم قنوات الراديو.

به بصمة متوفرة في زر الطاقة الجانبي.

البطارية تدعم الشحن السريع، وحجمها 5000 م أمبير.

الهاتف يشحن لاسلكي والعكس أيضًا.

ألوانه: البنفسجي، والأبيض، والأسود.

كاميرا الجوال

تبلغ دقة كاميرا الهاتف الأمامية 12 ميجا بكسل وعدسة فتحتها f/2.0.

كما أنها مدعمة بتقنية HDR، وجودة تصوير الفيديو تصل حتى 4k.

الكاميرا الخلفية عبارة عن شبكة رباعية، الأساسية منها دقتها 12 Mega بكسل وعدسة فتحتها f/1.7، والثانية دقتها 12 Mega بكسل وعدسة فتحتها f/2.3، والكاميرا الثالثة دقتها 12 Mega بكسل وعدسة فتحتها f/2.2، والكاميرا الأخيرة مختصة في تصوير البورتريه والعزل.

تدعم الكاميرا تقنية HDR وتصوير بانورامي.

سعر هاتف سوني إكسبيريا 1 IV في السعودية وجميع البلدان