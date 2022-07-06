مواصفات هاتف Sony Xperia 1 IV الجديد وسعره في الأسواق
طرحت شركة سوني لهواتف المحمول أحدث إصدارتها لتنضم إلى سلسلة Sony الذكية: Sony Xperia 1 IV الذي عبرت الشركة من خلاله أحدث تطوراتها التقنية والتكنولوجية في: الشاشة والكاميرا والمعالج والكاميرات وسعة البطارية وحجمها وغيرهم من التطورات الرائعة التي سنعرضها عليك بالتفصيل في السطور الآتية، بالإضافة إلى أسعاره المتوفرة حاليًا في الأسواق.
مواصفات جوال سوني إكسبيريا 1 IV
- يبلغ وزن الجوال: 185 جرام.
- ظهر الهاتف من خامة الزجاج، والإطار الخارجي من الألومنيوم.
- ظهر الهاتف به طبقة مدعمة لحمايته من البصمات والكسر.
- كما أنه يدعم شريحتين اتصال، وتوافر شبكة حتى 5G.
- به سعة تخزينية إضافية حتى لا تحتاج إلى استخدام كارت ميموري.
- الهاتف مقاوم للغبار والماء لمدة نصف ساعة فقط، والدليل على ذلك حصوله على شهادة IP68.
- نوع شاشة الهاتف OLED، وحجمها 6.5 إنش.
- يصل معدل تحديث الشاشة لـ 120 هرتز؛ حتى يوفر لك استخدام سهل وسريع.
- شاشة الهاتف مدعمة بطبقة حماية من الكسر أو الخدش.
أداء هاتف Sony Xlperia 1 IV
- الجهاز يعمل بنظام تشغيل Android 12.
- كما أنه مزود بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 1.
- يضم الهاتف 8 أنوية.
- ذو سماعات صوتية قوية وواضحة.
- يدعم NFC لكنه لا يدعم قنوات الراديو.
- به بصمة متوفرة في زر الطاقة الجانبي.
- البطارية تدعم الشحن السريع، وحجمها 5000 م أمبير.
- الهاتف يشحن لاسلكي والعكس أيضًا.
- ألوانه: البنفسجي، والأبيض، والأسود.
كاميرا الجوال
- تبلغ دقة كاميرا الهاتف الأمامية 12 ميجا بكسل وعدسة فتحتها f/2.0.
- كما أنها مدعمة بتقنية HDR، وجودة تصوير الفيديو تصل حتى 4k.
- الكاميرا الخلفية عبارة عن شبكة رباعية، الأساسية منها دقتها 12 Mega بكسل وعدسة فتحتها f/1.7، والثانية دقتها 12 Mega بكسل وعدسة فتحتها f/2.3، والكاميرا الثالثة دقتها 12 Mega بكسل وعدسة فتحتها f/2.2، والكاميرا الأخيرة مختصة في تصوير البورتريه والعزل.
- تدعم الكاميرا تقنية HDR وتصوير بانورامي.
سعر هاتف سوني إكسبيريا 1 IV في السعودية وجميع البلدان
- يبلغ سعر هاتف سوني إكسبيريا 1 IV في السعودية 5,550 ريال سعودي.
- سعره في الإمارات 5,435 درهم إمارتي.
سعره في العراق 2,160,000 دينار عراقي.
- يبلغ سعر الهاتف نسخة 256 جيجا حوالي 25,500 جنيه مصري، و1355 دولار.
- أما سعر الهاتف نسخة 512 جيجا يصل إلى حوالي 30,000 تقريبًا، و1600 دولار.