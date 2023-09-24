مواصفات هاتف Redmi Note 13 Pro Plus: مراجعة الأداء والمميزات والعيوب
عبر مقالنا هذا سنتحدث عن مواصفات هاتف Redmi Note 13 Pro Plus الكاملة مع الحديث أيضا عن مميزات وعيوب الهاتف.
مواصفات Redmi Note 13 Pro Plus
تابع الجدول التالي الذي يحتوي على مواصفات Redmi Note 13 Pro Plus الأساسية:
|المواصفات
|التفاصيل
|اسم الهاتف
|Redmi Note 13 Pro Plus (ريدمي نوت 13 برو بلس)
|تاريخ اصدار الهاتف
|سبتمبر 2023
|نظام التشغيل
|اندرويد 13
|الشاشة
|6.67 بوصة – 120 هرتز – AMOLED
|المعالج
|Mediatek Dimensity 7200
|سعة التخزين
|256 أو 512 جيجابايت
|الرام (RAM)
|12 أو 16 جيجابايت
|الكاميرا
|200 + 8 + 2 ميجابكسل
|البطارية
|5000 مللي أمبير
|ألوان الهاتف
|الأسود, الأبيض, البنفسجي
أبعاد وهيكل هاتف ريدمي نوت 13 برو بلس
|المواصفات
|القيم
|الطول
|161.4 مم
|العرض
|74.2 مم
|السُمك
|8.9 مم
|وزن الهاتف
|204.5 جم
شاشة هاتف Redmi Note 13 Pro Plus
|المواصفات
|التفاصيل
|نوع الشاشة
|AMOLED
|حجم الشاشة
|6.67 بوصة
|دقة الشاشة
|1220×2712 بكسل (+1.5K)
|أبعاد الشاشة
|20:9
|كثافة البيكسلات
|446 بكسل في كل إنش
|معدل التحديث
|120 هرتز
|درجة سطوع الشاشة
|1800 شمعة (اقصى سطوع)
|طبقة الحماية
|زجاج غوريلا جلاس Victus
|مميزات الشاشة
|خاصية Always-on display, تقنية Dolby Vision, تقنية HDR10+, وضع حماية العين, الوضع الليلي, 68 مليار لون
عتاد هاتف Redmi Note 13 Pro Plus: المعالج والرام والذاكرة الداخلية
|المواصفات
|التفاصيل
|اسم المعالج
|Mediatek Dimensity 7200
|دقة التصنيع
|4 نانومتر
|عدد الأنوية
|ثماني النواة
|تردد المعالج
|
|معالج الرسومات
|Mali-G610 MC4
|الرام
|12 أو 16 جيجابايت
|الذاكرة الداخلية
|256 أو 512 جيجابايت
|نوع ذاكرة التخزين
|UFS 3.1
|نوع ذاكرة الرام
|LPDDR5
|الذاكرة الخارجية
|لا يدعم
|نظام التشغيل
|اندرويد 13
|واجهة المستخدم
|MIUI 14
كاميرا هاتف Redmi Note 13 Pro Plus
|المواصفات
|التفاصيل
|عدد الكاميرات الخلفية
|ثلاث كاميرات
|دقة الكاميرا الخلفية
|• 200 ميجابكسل: كاميرا رئيسية (OIS)
• 8 ميجابكسل: زاوية واسعة
• 2 ميجابكسل: تصوير الماكرو
|حجم فتحة عدسة الكاميرا الخلفية
|• 200 ميجابكسل (F/1.7)
• 8 ميجابكسل (F/2.2)
• 2 ميجابكسل (F/2.4)
|نوع مستشعر الكاميرا الخلفية
|• 200 ميجابكسل (Samsung HP3)
• 8 ميجابكسل (Sony IMX355)
• 2 ميجابكسل (Omnivision OV02B10)
|مميزات الكاميرا الخلفية
|• التقاط الصور بزاوية واسعة (Ultrawide)
• التركيز التلقائي اوتو فوكس (AF)
• تقنية التثبيت البصري (OIS)
• وضع عزل الخلفية
• وضع التصوير الليلي
• وضع التصوير الاحترافي
• تحسين التصوير بالذكاء الاصطناعي
• تقريب رقمي وأكثر…
|فيديو الكاميرا الخلفية
|• دقة 4K (بمعدل 24/30 إطار)
• دقة FHD (بمعدل 30/60 إطار)
• تقنية التثبيت الرقمي (EIS)
• التصوير بالحركة البطيئة (Slow Motion)
|فلاش الكاميرا الخلفية
|يدعم فلاش ثنائي
|دقة الكاميرا الأمامية
|16 ميجابكسل
|مميزات الكاميرا الأمامية
|• وضع عزل الخلفية
• وضع التصوير الليلي
• وضع التجميل
• تقنية HDR
• إشارة الالتقاط
• كشف الوجوه والابتسامات
• المؤقت الذاتي وأكثر…
|فيديو الكاميرا الأمامية
|• دقة 1080P FHD (بمعدل 30/60 إطار)
• التصوير بالحركة البطيئة (Slow Motion)
|فلاش الكاميرا الأمامية
|لا يدعم
الشحن وبطارية هاتف Redmi Note 13 Pro Plus
|المواصفات
|التفاصيل
|الشحن السريع
|يدعم بقوة 120 واط
|مدة شحن البطارية
|شحن 100 في المئة في 19 دقيقة
|سعة البطارية
|5000 مللي أمبير
|نوع البطارية
|بطارية ليثيوم بو
|قابلية إزالة البطارية
|غير قابلة للإزالة
الشبكات والشرائح والاتصالات على ريدمي نوت 13 برو بلس
|المواصفات
|التفاصيل
|الشبكات
|2G – 3G – 4G – 5G
|GPRS
|يدعم
|EDGE
|يدعم
|سرعة الإنترنت
|• شبكات 3G تصل حتى 42 ميجابايت
• شبكات 4G تصل حتى 800 ميجابايت
• شبكات 5G تصل حتى 4.7 جيجابايت
|نوع شريحة SIM
|Nano SIM
|عدد الشرائح
|2 شرائح
|واي فاي Wi-Fi
|• إصدار Wi-Fi 6
• a/b/g/n/ac/ax
• Dual-band
• Wi-Fi Direct مباشر
• Hotspot نقطة الاتصال
|البلوتوث
|• إصدار 5.3
• A2DP
• LE
|GPS
|يدعم
|تقنية NFC
|يدعم
|الأشعة تحت الحمراء (IR blaster)
|يدعم
|منفذ USB
|منفذ USB Type-C 2.0
الصوتيات ومواصفات أخرى لهاتف ريدمي نوت 13 برو بلس
|المواصفات
|التفاصيل
|السماعات الخارجية
|يدعم (2 سماعات ستيريو)
|منفذ 3.5mm
|لا يدعم
|راديو FM
|لا يدعم
|تقنية Dolby Atmos
|يدعم
|صوت عالي الدقة Hi-Res
|يدعم
|المستشعرات
|• التسارع
• التقارب
• البوصلة
• جيروسكوب
|أنواع الحماية
|• مستشعر بصمة الأصابع (مدمج في الشاشة)
• التعرف على الوجه
• النمط
• الرقم السري
• كلمة السر
|مقاومة الماء والغبار
|الهاتف مقاوم للماء والغبار بمعيار IP68 (مقاومة الماء تصل الى 1.5 متر و 30 دقيقة تحت الماء)
محتويات علبة Redmi Note 13 Pro Plus
عند شراء Redmi Note 13 Pro Plus ستجد داخل العلبة المحتويات التالية:
- هاتف Redmi Note 13 Pro Plus
- الشاحن (120 واط)
- كابل USB Type-C
- جراب للحماية من الخدوش والصدمات المحتملة
- دبوس لإخراج الشرائح
مميزات هاتف Redmi Note 13 Pro Plus
- شاشة AMOLED بحجم 6.67 بوصة ودقة عالية تدعم معدل تحديث 120 هرتز.
- معالج قوي Mediatek Dimensity 7200 مصنوع بتقنية 4 نانومتر.
- خيارات ذاكرة كبيرة مع 12 أو 16 جيجابايت من الرام و 256 أو 512 جيجابايت من التخزين الداخلي.
- كاميرا خلفية متعددة العدسات بدقة 200 ميجابكسل مع تقنيات متقدمة.
- دعم الشبكات الجيل الخامس (5G).
- شحن سريع بقوة 120 واط مع قدرة عالية على إعادة شحن البطارية بسرعة.
- مقاومة للماء والغبار بمعيار IP68.
- نظام التشغيل الحديث Android 13 مع واجهة MIUI 14.
عيوب هاتف Redmi Note 13 Pro Plus
- الوزن النسبي ثقيل مع وزن يبلغ 204.5 جرام.
- عدم دعم منفذ سماعة 3.5 ملم للسماعات.
باختصار، هاتف Redmi Note 13 Pro Plus يقدم مجموعة قوية من الميزات مثل الأداء القوي والكاميرا المتقدمة والشاشة الرائعة. ومع ذلك، هناك بعض العيوب مثل الوزن الثقيل وعدم دعم منفذ السماعة 3.5 ملم. هذا وفي الاخير يعتمد اختيارك للهاتف على احتياجاتك الشخصية وما تبحث عنه من مواصفات.