تقنية

مواصفات هاتف Redmi Note 13 Pro Plus: مراجعة الأداء والمميزات والعيوب

عبد الكريم سهلي

عبر مقالنا هذا سنتحدث عن مواصفات هاتف Redmi Note 13 Pro Plus الكاملة مع الحديث أيضا عن مميزات وعيوب الهاتف.

مواصفات Redmi Note 13 Pro Plus

مصدر الصورة: Xiaomi

قد يهمك:

شاومي تطلق أفضل هواتفها هذا العام Redmi Note 13 Pro، تعرف على مواصفاته

هاتف Redmi Note 13 Pro: المواصفات الشاملة والمميزات والعيوب

مواصفات Redmi Note 13 Pro Plus

تابع الجدول التالي الذي يحتوي على مواصفات Redmi Note 13 Pro Plus الأساسية:

المواصفات التفاصيل
اسم الهاتف Redmi Note 13 Pro Plus (ريدمي نوت 13 برو بلس)
تاريخ اصدار الهاتف سبتمبر 2023
نظام التشغيل اندرويد 13
الشاشة 6.67 بوصة – 120 هرتز – AMOLED
المعالج Mediatek Dimensity 7200
سعة التخزين 256 أو 512 جيجابايت
الرام (RAM) 12 أو 16 جيجابايت
الكاميرا 200 + 8 + 2 ميجابكسل
البطارية 5000 مللي أمبير
ألوان الهاتف الأسود, الأبيض, البنفسجي

أبعاد وهيكل هاتف ريدمي نوت 13 برو بلس

Redmi Note 13 Pro Plus

المواصفات القيم
الطول 161.4 مم
العرض 74.2 مم
السُمك 8.9 مم
وزن الهاتف 204.5 جم

شاشة هاتف Redmi Note 13 Pro Plus

المواصفات التفاصيل
نوع الشاشة AMOLED
حجم الشاشة 6.67 بوصة
دقة الشاشة 1220×2712 بكسل (+1.5K)
أبعاد الشاشة 20:9
كثافة البيكسلات 446 بكسل في كل إنش
معدل التحديث 120 هرتز
درجة سطوع الشاشة 1800 شمعة (اقصى سطوع)
طبقة الحماية زجاج غوريلا جلاس Victus
مميزات الشاشة خاصية Always-on display, تقنية Dolby Vision, تقنية HDR10+, وضع حماية العين, الوضع الليلي, 68 مليار لون

عتاد هاتف Redmi Note 13 Pro Plus: المعالج والرام والذاكرة الداخلية

Redmi Note 13 Pro Plus

المواصفات التفاصيل
اسم المعالج Mediatek Dimensity 7200
دقة التصنيع 4 نانومتر
عدد الأنوية ثماني النواة
تردد المعالج
  • ثنائي النواة 2.8 جيجاهرتز
  • سداسي النواة 2.0 جيجاهرتز
معالج الرسومات Mali-G610 MC4
الرام 12 أو 16 جيجابايت
الذاكرة الداخلية 256 أو 512 جيجابايت
نوع ذاكرة التخزين UFS 3.1
نوع ذاكرة الرام LPDDR5
الذاكرة الخارجية لا يدعم
نظام التشغيل اندرويد 13
واجهة المستخدم MIUI 14

كاميرا هاتف Redmi Note 13 Pro Plus

المواصفات التفاصيل
عدد الكاميرات الخلفية ثلاث كاميرات
دقة الكاميرا الخلفية • 200 ميجابكسل: كاميرا رئيسية (OIS)
• 8 ميجابكسل: زاوية واسعة
• 2 ميجابكسل: تصوير الماكرو
حجم فتحة عدسة الكاميرا الخلفية • 200 ميجابكسل (F/1.7)
• 8 ميجابكسل (F/2.2)
• 2 ميجابكسل (F/2.4)
نوع مستشعر الكاميرا الخلفية • 200 ميجابكسل (Samsung HP3)
• 8 ميجابكسل (Sony IMX355)
• 2 ميجابكسل (Omnivision OV02B10)
مميزات الكاميرا الخلفية • التقاط الصور بزاوية واسعة (Ultrawide)
• التركيز التلقائي اوتو فوكس (AF)
• تقنية التثبيت البصري (OIS)
• وضع عزل الخلفية
• وضع التصوير الليلي
• وضع التصوير الاحترافي
• تحسين التصوير بالذكاء الاصطناعي
• تقريب رقمي وأكثر…
فيديو الكاميرا الخلفية • دقة 4K (بمعدل 24/30 إطار)
• دقة FHD (بمعدل 30/60 إطار)
• تقنية التثبيت الرقمي (EIS)
• التصوير بالحركة البطيئة (Slow Motion)
فلاش الكاميرا الخلفية يدعم فلاش ثنائي
دقة الكاميرا الأمامية 16 ميجابكسل
مميزات الكاميرا الأمامية • وضع عزل الخلفية
• وضع التصوير الليلي
• وضع التجميل
• تقنية HDR
• إشارة الالتقاط
• كشف الوجوه والابتسامات
• المؤقت الذاتي وأكثر…
فيديو الكاميرا الأمامية • دقة 1080P FHD (بمعدل 30/60 إطار)
• التصوير بالحركة البطيئة (Slow Motion)
فلاش الكاميرا الأمامية لا يدعم

الشحن وبطارية هاتف Redmi Note 13 Pro Plus

Redmi Note 13 Pro Plus

المواصفات التفاصيل
الشحن السريع يدعم بقوة 120 واط
مدة شحن البطارية شحن 100 في المئة في 19 دقيقة
سعة البطارية 5000 مللي أمبير
نوع البطارية بطارية ليثيوم بو
قابلية إزالة البطارية غير قابلة للإزالة

الشبكات والشرائح والاتصالات على ريدمي نوت 13 برو بلس

المواصفات التفاصيل
الشبكات 2G – 3G – 4G – 5G
GPRS يدعم
EDGE يدعم
سرعة الإنترنت • شبكات 3G تصل حتى 42 ميجابايت
• شبكات 4G تصل حتى 800 ميجابايت
• شبكات 5G تصل حتى 4.7 جيجابايت
نوع شريحة SIM Nano SIM
عدد الشرائح 2 شرائح
واي فاي Wi-Fi • إصدار Wi-Fi 6
• a/b/g/n/ac/ax
• Dual-band
• Wi-Fi Direct مباشر
• Hotspot نقطة الاتصال
البلوتوث • إصدار 5.3
• A2DP
• LE
GPS يدعم
تقنية NFC يدعم
الأشعة تحت الحمراء (IR blaster) يدعم
منفذ USB منفذ USB Type-C 2.0

الصوتيات ومواصفات أخرى لهاتف ريدمي نوت 13 برو بلس

المواصفات التفاصيل
السماعات الخارجية يدعم (2 سماعات ستيريو)
منفذ 3.5mm لا يدعم
راديو FM لا يدعم
تقنية Dolby Atmos يدعم
صوت عالي الدقة Hi-Res يدعم
المستشعرات • التسارع
• التقارب
• البوصلة
• جيروسكوب
أنواع الحماية • مستشعر بصمة الأصابع (مدمج في الشاشة)
• التعرف على الوجه
• النمط
• الرقم السري
• كلمة السر
مقاومة الماء والغبار الهاتف مقاوم للماء والغبار بمعيار IP68 (مقاومة الماء تصل الى 1.5 متر و 30 دقيقة تحت الماء)

محتويات علبة Redmi Note 13 Pro Plus

عند شراء Redmi Note 13 Pro Plus ستجد داخل العلبة المحتويات التالية:

  • هاتف Redmi Note 13 Pro Plus
  • الشاحن (120 واط)
  • كابل USB Type-C
  • جراب للحماية من الخدوش والصدمات المحتملة
  • دبوس لإخراج الشرائح

مميزات هاتف Redmi Note 13 Pro Plus

  • شاشة AMOLED بحجم 6.67 بوصة ودقة عالية تدعم معدل تحديث 120 هرتز.
  • معالج قوي Mediatek Dimensity 7200 مصنوع بتقنية 4 نانومتر.
  • خيارات ذاكرة كبيرة مع 12 أو 16 جيجابايت من الرام و 256 أو 512 جيجابايت من التخزين الداخلي.
  • كاميرا خلفية متعددة العدسات بدقة 200 ميجابكسل مع تقنيات متقدمة.
  • دعم الشبكات الجيل الخامس (5G).
  • شحن سريع بقوة 120 واط مع قدرة عالية على إعادة شحن البطارية بسرعة.
  • مقاومة للماء والغبار بمعيار IP68.
  • نظام التشغيل الحديث Android 13 مع واجهة MIUI 14.

عيوب هاتف Redmi Note 13 Pro Plus

  • الوزن النسبي ثقيل مع وزن يبلغ 204.5 جرام.
  • عدم دعم منفذ سماعة 3.5 ملم للسماعات.

باختصار، هاتف Redmi Note 13 Pro Plus يقدم مجموعة قوية من الميزات مثل الأداء القوي والكاميرا المتقدمة والشاشة الرائعة. ومع ذلك، هناك بعض العيوب مثل الوزن الثقيل وعدم دعم منفذ السماعة 3.5 ملم. هذا وفي الاخير يعتمد اختيارك للهاتف على احتياجاتك الشخصية وما تبحث عنه من مواصفات.

Avatar of عبد الكريم سهلي
عبد الكريم سهلي

كاتب محتوى ومدون نشط منذ سنة 2017، أجيد الكتابة عن عدة مجالات مختلفة ومتنوعة مثل التكنولوجيا والأعمال والسفر والثقافة والمحتوى التعليمي، في السنوات القليلة التي أمضيتها في هذا المجال نشرت العديد من المقالات في مواقع مختلفة على الإنترنت، أحرص أشد الحرص على تقديم محتوى ثري بالمعلومات المفيدة وممتع للقراء.
متحصل على شهادة تقني سامي في الإعلام الآلي تخصص قواعد البيانات.

اترك رد

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل
أحدث المقالات