مواصفات هاتف Redmi K50 Ultra الاقتصادي الجديد من شاومي
أظهرت بعض التسريبات طرح شركة شاومي طرازًا جديدًا في الأسواق قريبًا، يُدعى Redmi K50 Ultra، وهو تابع للسلسلة Xiaomi 12، وكشفت التسريبات عن العديد من مواصفاته الرائعة، فمن المرجح أن شركة شاومي تسعى لاكتساح الأسواق هذا الموسم، وسوف تنافس الجميع بسعر الهاتف الاقتصادي، ليكون الهاتف في المرتبة الأولى بين قوائم الهواتف الأكثر مبيعًا.
مواصفات هاتف Redmi K50 Ultra
فيما يلي بعض مواصفات هاتف ريدمي K50 ألترا، وسعره المتوقع في الأسواق:
|الشاشة
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|المعالج
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|الكاميرا
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|البطارية
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مميزات هاتف Redmi K50 Ultra
|جودة الصوت
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|مزايا ومواصفات أخرى في هاتف Redmi K50 Ultra
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|الألوان
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سعر هاتف Redmi K50 Ultra
حتى الآن لم تعلن الشركة عن السعر الذي ستطرحه به في الأسواق، ولم تتمكن المواقع المُسرِّبَة من كشف السعر قبل الإعلان عنه بشكل رسمي، لذا ترقب طرح سعر الهاتف قريبًا في الإعلانات الرسمية أو في الأسواق.