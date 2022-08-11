مواصفات هاتف Redmi K50 Ultra الاقتصادي الجديد من شاومي

أظهرت بعض التسريبات طرح شركة شاومي طرازًا جديدًا في الأسواق قريبًا، يُدعى Redmi K50 Ultra، وهو تابع للسلسلة Xiaomi 12، وكشفت التسريبات عن العديد من مواصفاته الرائعة، فمن المرجح أن شركة شاومي تسعى لاكتساح الأسواق هذا الموسم، وسوف تنافس الجميع بسعر الهاتف الاقتصادي، ليكون الهاتف في المرتبة الأولى بين قوائم الهواتف الأكثر مبيعًا.

مواصفات هاتف Redmi K50 Ultra

فيما يلي بعض مواصفات هاتف ريدمي K50 ألترا، وسعره المتوقع في الأسواق:

الشاشة نوع الشاشة: OLED.

حجم الشاشة: 6.7 إنش.

معدل تحديث الشاشة: 120 هرتز.

دقة الشاشة: 2k.

تدعم تقنية: Ltop 2.0. المعالج سناب دراجون 8+ Gen 1.

سعة التخزين: UFS 3.1.

ذاكرة: LPDDR5.

حجم الذاكرة: 8 جيجابايت.

سعة التخزين: 128 جيجابايت.

يدعم شريحتين اتصال من نانو سيم.

نظام التشغيل: Android 12.

واجهة: MIUI 13.

وحدة المعالجة ثمانية النواة.

GBU: أدرينو 730 الكاميرا الكاميرا الأساسية ثلاثية:

الكاميرا الأولى عريضة دقتها: 50 Mega بكسل، وبفتحة عدسة F/ 1.9, 26.

الكاميرا الثانية فائقة الاتساع دقتها: 8 Mega بكسل، وبفتحة عدسة F/ 2.2, 120.

الكاميرا الثالثة ماكرو دقتها: 2 Mega بكسل، وبفتحة عدسة F/ 2.4.

الكاميرا مزودة بفلاش ليد مزدوج، HDR، وبانوراما.

جودة الفيديو: HDR, 720P @ 960fps, 1080p @ 30/60/ 120fps, 4k @ 30/ 60fps.

دقة الكاميرا السيلفي: 20 Mega بكسل، بفتحة عدسة f/ 2.4، وتعمل بتقنية HDR، جودة الفيديو بها: 1080 @ 30/ 60fps, 720p @, HDR. البطارية سعة البطارية: 5000 ملي أمبير.

تدعم الشحن السريع.

قوة الشحن: 120 واط.

مميزات هاتف Redmi K50 Ultra

جودة الصوت مكبر صوت من النوع ستيريو.

ملم جاك: 3.5.

قوة الصوت: 24 bit/ 192 kh.

ضبط مستوى الصوت عن طريق: JBL. مزايا ومواصفات أخرى في هاتف Redmi K50 Ultra شبكة واي فاي: 6e, ac, n, g, b, 802.11a.

Bluetooth 5.2

Gps

NFC

USB

Radio

البارومتر.

البصمة.

التسارع.

الدوران.

القرب. الألوان الأزرق.

الأسود.

الأحمر، وغيرهم.

سعر هاتف Redmi K50 Ultra

حتى الآن لم تعلن الشركة عن السعر الذي ستطرحه به في الأسواق، ولم تتمكن المواقع المُسرِّبَة من كشف السعر قبل الإعلان عنه بشكل رسمي، لذا ترقب طرح سعر الهاتف قريبًا في الإعلانات الرسمية أو في الأسواق.