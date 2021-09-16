رسميًا سعر ومواصفات هاتف Realme C25Y بطارية بقدرة 5000 mAh
أعلنت شركة ريلمي المصنعة الهواتف الذكية الصينية عن مواصفات هاتف Realme C25Y في السوق الهندي، ومن المرتقب أن يبدأ الحجز المسبق له في 20 سبتمبر الجاري، ويتاح للبيع اعتبارا من يوم 26 من ذات الشهر، حيث تتميز الكاميرا الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابيكسل، ومميزات عديدة يتميز بها هاتف شركة ريلمي التي تأسست رسميا في عام 2018 بالصين بمقرها في شنجن.
مواصفات هاتف Realme C25Y
من الهواتف الحديثة ايفون 13 برو، وكذلك سلسلة هواوي نوفا 9، كما يتميز هاتف ريلمي سي 25 واي بالمواصفات الأتية:
- شاشة الهاتف: 6.4 إنش
- تصميم الشاشة يحاكي C25 و C25s
- معالج الهاتف: Unisoc T610 ثماني النواة
- كارت الشاشة: Mali-G52
- بطارية الهاتف: بطارية ليثيوم بو، بقدرة 5000 mAh، غير قابلة للإزالة.
- يدعم الشحن بقدرة 18W
- يدعم وضع شريحتان SIM بحجم النانو
- يدعم ذاكرة تخزين خارجية
- به منفذ micro-USB للشحن
- سعة التخزين: 128 جيجا بايت، 64 جيجا بايت
- الذاكرة العشوائية: 4 جيجا بايت رام
- يتوافر الجهاز باللونين (الرمادي، الأزرق)
- نظام تشغيل الجهاز أندرويد 11
- يدعم شبكات الجيل الرابع 4G
مواصفات الكاميرا الخلفية لهاتف ريلمي سي 25 واي
|دقة الكاميرا الخلفية
|حجم فتحة العدسة
|حجم فتحة العدسة
|الكاميرا (1)
|50 ميجابكسل (الرئيسية)
|F/1.8
|الكاميرا (2)
|2 ميجابكسل (تصوير الماكرو)
|F/2.4
|الكاميرا (3)
|2 ميجابكسل (عزل الخلفية)
|F/2.4
|الكاميرا السلفي
|8 ميجابكسل
|F/2.0
سعر جهاز Realme C25Y
|الدولة
|السعر
|قيمة الهاتف بالدولار الأمريكي
|150 دولار
|السعر في مصر
|2350 جنيه مصري
|السعر في المغرب
|1300 درهم مغربي
|السعر في الجزائر
|19900 دينار جزائري
|السعر في السعودية
|560 ريال سعودي