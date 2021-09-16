رسميًا سعر ومواصفات هاتف Realme C25Y بطارية بقدرة 5000 mAh

بواسطة فاطمة الخولي

أعلنت شركة ريلمي المصنعة الهواتف الذكية الصينية عن مواصفات هاتف Realme C25Y في السوق الهندي، ومن المرتقب أن يبدأ الحجز المسبق له في 20 سبتمبر الجاري، ويتاح للبيع اعتبارا من يوم 26 من ذات الشهر، حيث تتميز الكاميرا الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابيكسل، ومميزات عديدة يتميز بها هاتف شركة ريلمي التي تأسست رسميا في عام 2018 بالصين بمقرها في شنجن.

رسميًا سعر ومواصفات هاتف Realme C25Y بطارية بقدرة 5000 mAh

مواصفات هاتف Realme C25Y

من الهواتف الحديثة ايفون 13 برو، وكذلك سلسلة هواوي نوفا 9، كما يتميز هاتف ريلمي سي 25 واي بالمواصفات الأتية:

  • شاشة الهاتف: 6.4 إنش
  • تصميم الشاشة يحاكي C25 و C25s
  • معالج الهاتف:  Unisoc T610 ثماني النواة
  • كارت الشاشة: Mali-G52
  • بطارية الهاتف: بطارية ليثيوم بو، بقدرة 5000 mAh، غير قابلة للإزالة.
  • يدعم الشحن بقدرة 18W
  • يدعم وضع شريحتان SIM بحجم النانو
  • يدعم ذاكرة تخزين خارجية
  • به منفذ micro-USB للشحن
  • سعة التخزين: 128 جيجا بايت، 64 جيجا بايت
  • الذاكرة العشوائية: 4 جيجا بايت رام
  • يتوافر الجهاز باللونين (الرمادي، الأزرق)
  • نظام تشغيل الجهاز أندرويد 11
  • يدعم شبكات الجيل الرابع 4G
رسميًا سعر ومواصفات هاتف Realme C25Y بطارية بقدرة 5000 mAh
رسميًا سعر ومواصفات هاتف Realme C25Y بطارية بقدرة 5000 mAh

مواصفات الكاميرا الخلفية لهاتف ريلمي سي 25 واي

دقة الكاميرا الخلفية حجم فتحة العدسة حجم فتحة العدسة
الكاميرا (1)  50 ميجابكسل (الرئيسية)  F/1.8
الكاميرا (2) 2 ميجابكسل (تصوير الماكرو) F/2.4
الكاميرا (3) 2 ميجابكسل (عزل الخلفية)  F/2.4
الكاميرا السلفي 8 ميجابكسل F/2.0

سعر جهاز Realme C25Y

           الدولة    السعر
قيمة الهاتف بالدولار الأمريكي 150 دولار
السعر في مصر 2350 جنيه مصري
السعر في المغرب  1300 درهم مغربي
السعر في الجزائر 19900 دينار جزائري
السعر في السعودية 560 ريال سعودي

كما يتميز الهاتف بأنه يدعم الشحن السريع بقوة 18واط، ومزود بمستشعر بصمة الإصبع، والمقرر أن يعرض في الأسواق يوم 26 سبتمبر 2021 م من الشهر الجاري.

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فاطمة الخولي

كاتبة محررة، حاصلة على ليسانس حقوق جامعة عين شمس، اعشق الصحافة الإلكترونية، وكتابة الأخبار في شتى المجالات، ونقل المعلومة بكل حيادية وصدق، أكتب في اكثر من موقع إلكتروني.

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