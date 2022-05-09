قاعدة بيانات TENAA تكشف عن مواصفات هاتف Oppo K10x قبل الإعلان الرسمي للهاتف

خلال شهر أبريل الماضي، أطلقت شركة Oppo مجموعة هواتفها الذكية OPPO K10، والتي تضمنت الإصدار القياسي، والإصدار الاحترافي، وإصدار الجيل الخامس 5G.

ويبدو أن الشركة تخطط الآن لتقديم إصدار جديد ضمن هذا النطاق، والذي سيطلق عليه Oppo K10x.

جاءت الأخبار من TENAA، التي أكدت الاسم ولمحت أيضًا إلى أن إطلاق هذا الهاتف وشيك.

وبالنظر إلى القائمة الموجودة على منصة الشهادات الصينية، سيتم تسمية الهاتف باسم PGGM10 وسيصل بميزات مشابهة تمامًا لإصدار آخر من Realme.

وكشفت القائمة أيضًا عن مواصفات الهاتف، والتي تشمل المواصفات التالية:

مواصفات هاتف Oppo K10x حسب TENAA

المعالج يأتي الهاتف بشريحة معالج Qualcomm Snapdragon 695. الشاشة يأتي الهاتف بشاشة TFT مقاس 6.59 بوصة ودقة Full HD +. الكاميرا سيحتوي هاتف Oppo K10x على كاميرا ثلاثية في الخلف، مع مستشعر أساسي بدقة 64 ميجابكسل واثنين من مستشعرات العمق بدقة 2 ميجابكسل ومستشعرات الماكرو. البطارية سيتم تشغيل الهاتف ببطارية كبيرة تبلغ 4880 مللي أمبير في الساعة.

الذاكرة سيحتوي الهاتف على 6 جيجابايت أو 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت من الذاكرة الداخلية. وبذكر هذه المواصفات، يبدو أن هذا الهاتف سيكون مشابهًا تمامًا لهاتف Realme V25.

ولا يزال غير واضح ما إذا كان الجهاز سيدعم معدل تحديث مرتفعًا أم لا، ولكن إذا كان سيتبع نفس نهج هاتف ريلمي V25، فيُمكن رؤية شاشة 120 هرتز في هذا الهاتف.

كما يُتوقع وصول هاتف Oppo K10x بخيارين في الألوان وهما: الأسود والفضي.