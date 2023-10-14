مواصفات هاتف Oppo Find N3 Flip والإعلان عن تاريخ توافره في السوق الهندي

أعلنت شركة Oppo عن تقديم هاتفها الصدفي المميز والقابل للطي “Oppo Find N3 Flip” للجماهير العالمية، وقد حظي السوق الهندي بالأولوية في هذا الإطلاق.

بعد نجاحه الباهر في السوق الصيني، قررت Oppo توسيع دائرة توفره بدايةً من السوق الهندي.

يُمكن لعشاق التكنولوجيا الحصول على الهاتف مقابل 1080 يورو، وهذا السعر يشمل النموذج الذي يتميز بذاكرة وصول عشوائي قدرها 12 جيجا بايت وسعة تخزين داخلية تبلغ 256 جيجا بايت.

وتم الإعلان عن توفر الهاتف للشراء في السوق الهندي بتاريخ 22 من أكتوبر، مع عرض حصري يتضمن إشتراكًا مجانيًا لمدة 3 أشهر في خدمة YouTube Premium، بالإضافة إلى 6 أشهر مجانية في خدمة Google One.

المواصفات بالتفصيل

من ناحية المواصفات، يتميز هاتف Oppo Find N3 Flip بشاشة LTPO AMOLED مرنة قياس 6.8 إنش مع معدل تحديث 120Hz.

توفر الشاشة دقة عرض تصل إلى 1080 في 2520 بيكسل، بالإضافة إلى شاشة ثانوية على الغطاء من نوع AMOLED بقياس 3.26 إنش ودقة 382 في 720 بيكسل.

فيما يخص الأداء، يتضمن الهاتف رقاقة المعالج Dimensity 9200، مع ذاكرة وصول عشوائي 12 جيجا بايت وسعة تخزينية تبلغ 256 جيجا بايت.

وللتصوير، يمتاز الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية: الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل، والثانية telephoto بدقة 32 ميجا بيكسل، والثالثة للزوايا الواسعة بدقة 48 ميجا بيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بيكسل.

ويقدم الهاتف دعمًا لبطارية قوية بسعة 4300 mAh مع تقنية الشحن السريع التي تصل إلى 44W.

ولمن يسعى إلى التميز، يتوفر الهاتف بثلاثة ألوان رائعة للاختيار من بينها.

جدول مختصر للمواصفات