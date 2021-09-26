مواصفات هاتف Oppo A55 4G وسعره وموعد إطلاق هاتف أوبو اي 55 4G

أصدرت شركة أوبو موخرا هاتف جديد ولكنها لم تعلن حتي الآن عن متي صدور الهاتف، ولكنه يدعم خاصية ال 4G وسوف نتعرف علي مواصفات هاتف Oppo A55 4G وسنتعرف أيضا علي سعره بالتقريب في مصر والسعودية، وسنتعرف أيضا علي أهم المميزات الموجودة قي هاتف أوبو اي 55، كما تعد شركة أوبو من الشركات الصينية المشهورة بعمل إلكترونيات مثل الهواتف والسماعات وغيرهم الكثير، فلقد أعلنت الشركة عن عرضها لهاتف جديد ومميز وهو أوبو اي 55 الذي سنتعرف عليه أكثر في هذا المقال.

مواصفات هاتف Oppo A55 4G

سنتعرف علي المواصفات التي يتميز بها هاتف أوبو اي 55 فيما يلي:

يدعم الهاتف وجود بصمة عن طريق بصمة الوجه أو عن طريق بصمة الأصبع الموجودة في زرار الباور.

حجم مساحة البطارية تأتي بحجم 5000 مللي أمبير، كما أنها تدعم الشحن السريع بقوة 18 وات.

يعمل الهاتف بنظام تشغيل اندرويد 11 بواجهة آوبو الأحدث وهي 11.1 ColorOS.

يأتي هاتف أوبو بشاشة من نوع IPS LCD وهي بحجم 6.5 بوصة.

كم أن دقة الشاشة تأتي ب 720×1600 بيكسل مع وجود جودة HD+ وأيضا وجود كثافة بيكسلات 269 بيكسل وهي لكل بوصة.

أن الكاميرا الأمامية للهاتف 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.0/F كما أنها تدعم HDR الخاص بتصوير الفيديوهات بجودة عالية.

مميزات أوبو اي 55

هناك الكثير من المميزات التي توجد في هاتف أوبو اي 55 ويتميز بها الهاتف من هذه الفئة، وسوف نتعرف علي تلك المميزات فيما يلي:

أن هاتف البطارية تأتي قوية جدا كما يمكن للبطارية أن تعمل الي فترة كبيرة من الوقت.

الهاتف يتميز بوجود مزود خاص متاح بسماعات الأذن.

أن هاتف أوبو هذا الإصدار يدعم زيادة وضع الذاكرة وذلك عن طريق وضع ذاكرة الميموري.

يأتي سعر الهاتف بمبلغ قليل نسبيا ورخيص مع الإمكانيات التي تتواجد في الهاتف من هذه الفئة.

يمكنك أن تقوم بتشغيل الهاتف بوضع شريحتين من المحمول بها فهو يدعم تلك الخاصية.

سعر هاتف Oppo A55 4G

لم تصدر شركة oppo حتي الآن موعد صدور هاتف أوبو اي 55 في الأسواق وبالتالي فأننا لم نتعرف علي سعره، ولكن أصدرت الشركة أن سعر الهاتف يأتي مقارب لسعر هاتف Oppo A55 5G، وسنتعرف الآن علي سعر هذا الهاتف في بعض الدول وهي ما يلي: