مواصفات هاتف Nothing Phone 1 بتصميم فريد والمميزات والسعر

بعد شهور من الانتظار أخيرًا أعلنت شركة Nothing عن أول هاتف ذكي لها Nothing Phone 1 الهاتف الذي يأتي من الشركة التي أسسها Carl B المؤسس المشارك لـ One Plus، والذي يقدم تصميمًا جديدًا على خلفية الهاتف والعديد من المواصفات القوية من حيث الكاميرا والشاشة والبطارية ودعم شبكات الجيل الخامس 5G لكنه يعتبر هاتفًا من الفئة المتوسطة بمواصفات وتكلفة متوسطة بسبب اعتماده على معالج متوسط.

المميزات:



⦁ تصميم مميز شفاف من الخلف باللونين الأسود والأبيض، مع حواف مسطحة من الألومنيوم المعاد تدويره تشبه iPhone 13 Pro مع وجود الكاميرا الأمامية في ثقب داخل الشاشة.

⦁ زجاج الغوريلا على كلا الجانبين لمنع الخدوش والصدمات.

⦁ محرك لاهتزاز الهاتف عند لمسه لإضفاء تجربة تفاعلية أكثر.

⦁ شاشة OLED بمقاس 6.55 بوصة وبدقة 2400 × 1080 بكسل بتردد 120 هرتز ودعم HDR10 +.

⦁ نظام Android 12 مع تعديلات بسيطة دون تكرار تطبيقات Android الإضافية.

⦁ خطوط ونغمات وخلفيات خاصة.

⦁ دعم العديد من الأجهزة والخدمات المباشرة دون الحاجة إلى تطبيقات إضافية بما في ذلك التحكم المباشر في سيارات Tesla دون الحاجة إلى تطبيق خاص، وكذلك التحكم في بعض مكيفات الهواء وفحص بطارية السماعات اللاسلكية مثل Nothing Ear 1 وغيرها.

⦁ الكاميرات الخلفية : كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 1.8 تدعم OIS + كاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل بزاوية 114 درجة تدعم وضع الماكرو، مع إمكانية استخدام إضاءة خلفية للحصول على أفضل مشاهدة لصور السيلفي أو تسجيل فيديو أفضل .

⦁ يحمل هاتف nothing Phone 1 كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل.

⦁ مزود بمعالج Qualcomm Snapdragon 778G + ثماني النواة.

⦁ يدعم شبكات 5G و Wi-Fi 6 و Bluetooth 5.2 و NFC.

⦁ يدعم 3 إصدارات قادمة من Android كتحديث،بالإضافة إلى 4 سنوات من التحديثات الأمنية المنتظمة كل شهرين.

⦁ مكبرا صوت ستيريو وثلاثة ميكروفونات.

⦁ مستشعر بصمات الأصابع مدمج في الشاشة نفسها، مع دعم تأمين الهاتف عبر التعرف على الوجه (حتى لو كان الوجه مغطى بكمامة).

⦁ بطارية كبيرة 4500 مللي أمبير.

⦁ دعم الشاحن السريع Fast PD3.0 بقوة 33 واط، مما يسمح لك بشحن بطارية Nothing Phone 1 حتى 50٪ في 30 دقيقة وشحن كامل في 70 دقيقة.

⦁ يدعم الهاتف أيضًا الشحن اللاسلكي بقدرة 15 وات والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 5 وات.

⦁ مقاومة المياه IP53.

⦁ يأتي بسعة 8 أو 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5، مع 128 أو 256 جيجابايت مساحة تخزينية.

⦁ الهاتف متوفر باللونين الأسود والأبيض.

مواصفات التصميم :

الوزن 193.5 g السُمك 8.3 mm مستشعر البصمات يوجد الألوان الأسود والأبيض مقاومة الماء يدعم لكن بمعدل IP53 فتحة السماعة التقليدية لا يوجد

الشاشة :

النوع AMOLED القياس 6.55 in الدقة FHD+ أو 2400×1080 بيكسل (بكثافة حوالي 402 بيكسل/بوصة) التردد 120 Hz

الأداء:

المعالج كوالكوم Snapdragon 778G Plus ثماني النواة ذاكرة الوصول العشوائي 8 أو 12 جيجابايت LPDDR5 نظام التشغيل أندرويد 12

الذاكرة التخزينية :

المساحة الداخلية جيجابايت 256 أو 128 بطاقات الذاكرة الخارجية لا يدعم

الكاميرا :

الكاميرا الخلفية الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل، مع دعم ميزة التثبيت البصري OIS + كاميرا بزواية فائقة الاتساع UltraWide بدقة 50 ميجابكسل، مع دعم وضع تصوير الماكرو الكاميرا الأمامية 16 ميجابكسل

قدرة البطارية :

البطارية ميللي أمبير/ساعة 4500 منفذ الشحن USB-type C سرعة الشحن 33 w الشحن اللاسلكي يدعم بقدرة 15 واط، مع دعم الشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 5 واط

الشبكة :

5G يدعم wifi يدعم بلوتوث Bluetooth 5.2 NFC يدعم

واحدة من أكثر الميزات الفريدة في هاتف Nothing phone 1 الجديد هي الأحرف Glyph الموجودة على ظهر الهاتف، وهي أنماط إضاءة بيضاء مختلفة في الخلف لتنبيه المستخدم عند وصول إشعار تطبيق جديد أو مكالمة واردة مع إمكانية تخصيص النمط بناءً على التطبيق لتمييز التنبيهات، ويأتي كل نمط مع تنبيه صوتي خاص (يمكن إلغاؤه)، مع إمكانية قلب الهاتف على الشاشة لكتم صوت الرنين والاعتماد على التنبيهات الضوئية فقط.

أسعار Nothing Phone 1:

تم توفير Nothing 1 للشراء في بلدان محددة حول العالم في 21 يوليو 2022 بأسعار كالتالي:

⦁ نسخة بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجا بايت + سعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 475 دولارًا.

⦁ نسخة 12 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + سعة تخزين 128 غيغابايت بسعر حوالي 550 دولارًا.

⦁ نسخة 12 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + سعة تخزين 256 غيغابايت بسعر حوالي 600 دولار.

كيفية شراء iPhone 1 في السعودية والإمارات ؟

أكدت الشركة أن هاتفها الذكي الجديد Nothing Phone 1 سيتوفر في المملكة العربية السعودية من خلال لولو ماركت، كما سيتوفر للشراء في الإمارات أيضا من خلال متجر نون.