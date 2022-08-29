مواصفات هاتف Nokia C2 2nd Edition عملاق الفئة المتوسطة وقاهر الصدمات

طرحت شركة Nokia هاتفها الجديد Nokia C2 2nd Edition والذي يضم عدة مزايا على مستوى الذاكرة والهيكل والتصوير، وقد تم طرح الهاتف بالأسواق بأسعار جدًا مغرية وذلك في يوم 19 أبريل عام 2022، حيث تواصل شركة نوكيا Nokia طرح أبرز التحديثات الخاصة بها على سلسلة هواتف C201 وC201 Plus وNokia C2 2nd Edition والتي تعمل كلها بنظام أندرويد Android11 Go.

Nokia C2 2nd Edition الهاتف الذكي قاهر الصدمات اليومية

حان الوقت للتغيير و التقدم نحو الأفضل، و هذا ما أثبتته شركة نوكيا عند طرحها هاتف Nokia C2 2nd Edition الهاتف الذكي قاهر الصدمات والمفاجآت اليومية، حيث الإصدار الثاني من Nokia C2 والذي يجمع ما بين المتانة و جودة التصنيع الفريدة والمميزة.

هاتف Nokia C2 2nd Edition وعالم الجودة

إن هاتف Nokia C2 2nd Edition يمنحك فرصة ذهبية للدخول إلى أسواق الهواتف الذكية بثقة وفخر والسبب يرجع لجودة التصنيع المميزة مع الوعود الأمنية الخاصة.

خضع الهاتف لعامين من التحديثات الأمنية الربع سنوية والغرض من ذلك هو قدرته على تحمل الصدمات والعيش طويلًا وهذا بفضل هيكله المعدني الداخلي المتين.

يتميز الهاتف بشاشة كبيرة تصل مقاسها إلى 5,7 بوصة.

بطارية هاتف Nokia C2 2nd Edition

بعملية شحن واحدة من هاتف Nokia C2 2nd Edition يمكنك الاستمتاع بساعات من المكالمات وأيام في وضع الاستعداد الكامل وهذه إحدى مميزات هواتف نوكيا بشكل عام.

لمحة سريعة حول هاتف Nokia C2 2nd Edition

يأتي جهاز Nokia C2 2nd Edition من شركة نوكيا Nokia بشاشة يصل مقاسها إلى 5,7 إنش، وبدقة 960×480 بكسل.

زودت شركة نوكيا هاتفها الجديد بمعالج رباعي النواة Quad-core1,5 GHz وذاكرة رام (الأكبر) بسعة 2 جيجابايت وسعة تخزين (الأكبر) تبلغ 32 جيجابايت.

التصميم الإنسيابي

أبعاد الجهاز : 10×75,9×154 ملم

0,39×2,99×6.06 بوصة.

الوزن : 180 جرام .

المواد المصنعة : إطار بلاستيك – ظهر بلاستيك -واجهة زجاجية.

الألوان : أزرق-رمادي.

البطارية والشحن

سعة البطارية تبلغ 2400 مللي أمبير .

الشحن Li-Ion .

البطارية غير قابلة للإزالة.

الكاميرا

عدد الكاميرات الأساسية 2 .

عدد الكاميرات الخلفية واحدة فقط بحجم 5 ميجا بيسكل.

عدد الكاميرات الأمامية واحدة فقط 2 ميجا بيكسل.

الشاشة

حجم الشاشة يبلغ حوالي 5,7 بوصة.

دقة العرض 960×480 بكسل.

النوع IpsLCD.

نظام الصوت و الإتصال

الهاتف مُدعم بمدخل سماعات 3,5 ملم.

مُزوّد بمكبرات صوت بالإضافة لراديو FM.

الهاتف مُزود بواي فاي Wi-Fi 802,11.

الهاتف يدعم خاصية GPS.

محتوى علبة جهاز Nokia C2 2nd Edition

إن علبة جهاز Nokia C2 2nd Edition تحتوي على عدة قطع من أهمها :-

شاحن.

دبوس إخراج شريحة الإتصال.

غطاء بلاستيكي لحماية الهاتف.

جهاز Nokia C2 2nd Edition.

سلك USB.

سعر هاتف Nokia C2 2nd Edition

إن سعر هاتف Nokia C2 2nd Edition الذي تم طرحه به في الأسواق يبدأ من 90 دولار أمريكي، أي ما يُعادل حوالي 1410 بالأسواق المصرية.