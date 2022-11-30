مواصفات هاتف Motorola أقوى هواتف 2022 المنافسة لهواتف العملاق الكوري سامسونج
قامت شركة موتورولا بإطلاق هاتف جديد لها قبل عدة أسابيع، وأطلقت على هذا الهاتف إسم Moto G82، والذي جاء بتقنيات ممتازة مقارنةً بسعره، كما أطلقت موتورولا هذا الهاتف في إطار منافستها لهواتف شركة سامسونج من نفس الفئة، ويعد هاتف Moto G82 من الهواتف المتميزة ومن أقوى هواتف عام 2022.
مواصفات هاتف Moto G82
وجاء هاتف Moto G82 بهيكل أنيق وجذاب، ومقاوم للماء والغبار وبوزن خفيف، وفيما يلي ننشر لمتابعينا أبرز مواصفات هاتف موتورولا جي 82، والتي جاءت كما يلي.
- وزن الهاتف 173 جرام.
- أبعاد الهاتف 160.9/74.5/8 ملم.
- الشاشة من نوع AMOLED.
- مقاس الشاشة 6.6 بوصة.
- التردد 120 هرتز.
- معدل السطوع 402 شمعة.
- دقة العرض 2400/1080 بيكسل.
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العتاد الداخلي لهاتف Moto G82
- نوع المعالج Qualcomm Snapdragon 695 5G.
- معالج رسوميات Adreno 619.
- الرام 8 و 6 جيجا بايت.
- الذاكرة الأساسية 128 جيجا بايت.
- نظام التشغيل أندرويد 12.
الكاميرات والبطارية.
- الكاميرات ثلاثية.
- دقة الكاميرات 50+ 8+ 2 ميجا بيكسل.
- الكاميرا الأمامية 16 ميجا بيكسل.
- البطارية 5000 مللي أمبير.
- تدعم الشحن السريع.
- قدرة الشحن السريع 30 وات.
- منفذ الشحن USB Type-C 2.0.