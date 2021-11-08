مواصفات هاتف Asus Zenfone 9 أحد عمالقة الهواتف القادمة بقوة

قامت شركة Asus بتطوير هاتفها الجديد Asus Zenfone 9 ليكون هاتف أصغر مع المحافظة على قوة المعالج والتقنيات المتطورة بدلا من التركيز على الكاميرا ذات التقنية العالية، مع تميزه بمظهر أفضل وذلك لمنافسة أقوى مع منتجات الشركات الأخرى حيث أن الشركة التايوانية بعد توسعها في إنتاج الهواتف الذكية ترغب في أن تصنع لنفسها مكانة كبيرة كما فعلتها في عالم الحواسيب، ويأتي هاتف Asus Zenfone 9 بـ 8 جيجا رام مع ذاكرة داخلية 128/ 256 لتختار ما يناسب استخدامك ويفي باحتياجاتك.

مواصفات هاتف Asus Zenfone 9

● هاتف Asus Zenfone 9 الهاتف المحمول الجديد من شركةAsus المتوقع إطلاقه في 31 أغسطس 2022، من المتوقع أن يكون هاتف Asus Zenfone 9 بنظام تشغيل Android v11 ومزود ببطارية 5000 أمبير لتستمتع بمشاهدة مقاطع الفيديو وسماع الأغاني لأطول فترة ممكنة.

● الهاتف لا يدعم شبكة الـ 5G

● يوفر الهاتف 5 أوضاع يمكنك الاختيار من بينهم كما يوفر لك أكثر من وضع للشحن (شحن مخصص وشحن منقطع وشحن اساسي) مما يسمح لك بإطالة عمر البطارية اليومي والإجمالي

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● الهاتف الذكي القادم من شركة Asus سيأتي بسعة 6 جيجابايت رام وسعة تخزين داخلي 128جيجابايت، لا تقلق بشأن قيود المساحة لأن هذا الهاتف يوفر لك مساحة كبيرة. ب

● أما عن المعالج فمن المتوقع أن يكون الهاتف بمعالج ثماني النواة قوي (1×2.84 ميجا هرتز Kryo 585 و3×2.42 جيجا هرتز Kryo 585 و4×1.80 جيجا هرتز Kryo 585) حتى يوفر للمستخدمين أداء سلس أثناء الوصول للتطبيقات المتعددة ومع الألعاب عالية الجودة.

● عند الحديث عن مواصفات الكاميرا، هاتف Asus Zenfone 9 يتميز بكاميرا ثلاثية في الخلف 64 ميجا بكسل + 8 ميجا بكسل + 12 ميجا بكسل، بالإضافة الى ذلك ستكون هناك ميزة إعداد الكاميرا الخلفية والتكبير الرقمي والفلاش التلقائي واكتشاف الوجه واللمس للتركيز، على الجانب الأمامي، ومن المتوقع أن يأتي Asus Zenfone 9 بكاميرا 64 ميجا بكسل + 8 ميجا بكسل + 12 ميجا بكسل لصور السلفي ومحادثات الفيديو.

● الهاتف يتميز بشاشة مقاس 6.67 بوصة (16.94 سم) بدقة 1080 × 2400 بكسل حتى تتمكن من الاستمتاع بمشاهدة الأفلام أو الاستمتاع بالألعاب

● تستمر الشركة في أصدرا هاتفها مع سماعات الرأس بمقاس 3.5 ملم والجديد أن الهاتف سيأتي مع شاحن لا سلكي.