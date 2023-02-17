وحش التصوير من هونر Magic 5 Pro هاتف جديد أنيق لعشاق الفئة المتوسطة
كشف شركة هونر العالمية عن هاتفها الجديد Honor Magic 5 Pro ملك الفئة المتوسطة بقدرات تصوير رائعة، يتميز ببطارية كبيرة ومعالج Snapdragon 8+ Gen 1، يدعم جميع شبكات الاتصالات حتى الجيل الخامس، ويحمل شريحتي اتصالات من نوع نانو سيم في وضع الاستعداد، وخلال السطور التالية نوصح لكم أهم المواصفات التي تم الإعلان عنها من قبل الشركة هونر.
مواصفات Honor Magic 5 Pro
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|الشاشة
|6.77 بوصة
|المعالج
|Snapdragon 8+ Gen 1
|الكاميرا
|64 + 50 + 50 ميجابكسل
|الذاكرة العشوائية
|8/ 12 جيجابايت
|البطارية
|4700mAh
|نظام التشغيل
|Android 12
|واجهة المستخدم
|Magic UI 6.1
أبعاد الجهاز
|الطول
|165.8 مم
|العرض
|74.7 مم
|العمق
|8.1 مم
|الوزن
|195 جرام
الشاشة
|نوع الشاشة
|OLED
|حجم الشاشة
|6.77 بوصة
|بنسبة
|84.3% من جسم الهاتف
|بدقة
|2652 × 1200 بكسل
|بنسبة
|9: 20
|البكسلات × نقطة
|429 بكسل × البوصة
|اللمس المتعدد
|يدعم
|معدل التحديث
|120 هرتز
المواصفات الداخلية
|المعالج
|كواكوم Snapdragon 8+ Gen 1
|دقة التصنيع
|4 نانومتر
|المعالج CPU
|
|معالج رسوميات
|Adreno 730
|الذاكرة العشوائية
|12/ 16 جيجابايت رام
|الذاكرة الداخلية
|256/ 512 جيجابايت
|الذاكرة الإضافية
|لا يدعم
الكاميرا
|الكاميرا الخلفية
|
|الفلاش
|يدعم
|الفيديو
|يدعم
|الكاميرا الأمامية
|
|الفيديو
|1080p@30fps
|الفلاش
|لا يدعم
البطارية
|نوع البطارية
|ليثيوم بوليمر
|البطارية
|غير قابلة للإزالة
|السعة
|4700 مللي أمبير
|الشحن السريع
|يدعم 100 واط
|الشحن العكسي
|يدعم
الاتصالات
|الشبكات
|GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G
|عدد الشرائح
|2 شريحة
|الشرائح
|Nano Sim
|واي فاي
|يدعم
|بلوتوث
|يدعم
|GPS
|يدعم
|USB
|يدعم
|راديو اف ام
|لا يدعم
سعر هاتف هونر الجديد Honor Magic5 Pro
|سعر Honor Magic5 Pro في مصر
|11.500 جنيه
|سعر Honor Magic5 Pro في السعودية
|2.150 ريال سعودي
|سعر Honor Magic5 Pro في الأردن
|396 دينار