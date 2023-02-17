تقنية

وحش التصوير من هونر Magic 5 Pro هاتف جديد أنيق لعشاق الفئة المتوسطة

معز الصافي

كشف شركة هونر العالمية عن هاتفها الجديد Honor Magic 5 Pro ملك الفئة المتوسطة بقدرات تصوير رائعة، يتميز ببطارية كبيرة ومعالج Snapdragon 8+ Gen 1، يدعم جميع شبكات الاتصالات حتى الجيل الخامس، ويحمل شريحتي اتصالات من نوع نانو سيم في وضع الاستعداد، وخلال السطور التالية نوصح لكم أهم المواصفات التي تم الإعلان عنها من قبل الشركة هونر.

وحش التصوير من هونر Magic 5 Pro هاتف جديد أنيق لعشاق الفئة المتوسطة

مواصفات Honor Magic 5 Pro

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الشاشة 6.77 بوصة
المعالج Snapdragon 8+ Gen 1
الكاميرا 64 + 50 + 50 ميجابكسل
الذاكرة العشوائية 8/ 12 جيجابايت
البطارية 4700mAh
نظام التشغيل Android 12
واجهة المستخدم Magic UI 6.1

أبعاد الجهاز

الطول 165.8 مم
العرض 74.7 مم
العمق 8.1 مم
الوزن 195 جرام

الشاشة

نوع الشاشة OLED
حجم الشاشة 6.77 بوصة
بنسبة 84.3% من جسم الهاتف
بدقة 2652 × 1200 بكسل
بنسبة 9: 20
البكسلات × نقطة 429 بكسل × البوصة
اللمس المتعدد يدعم
معدل التحديث 120 هرتز
وحش التصوير من هونر Magic 5 Pro هاتف جديد أنيق لعشاق الفئة المتوسطة
وحش التصوير من هونر Magic 5 Pro هاتف جديد أنيق لعشاق الفئة المتوسطة

المواصفات الداخلية

المعالج كواكوم Snapdragon 8+ Gen 1
دقة التصنيع 4 نانومتر
المعالج CPU
  • ثماني النواة
  • 1×3.19 GHz Cortex-X2
  • 3×2.75 GHz Cortex-A710
  • 4×1.80 GHz Cortex-A510
معالج رسوميات Adreno 730
الذاكرة العشوائية 12/ 16 جيجابايت رام
الذاكرة الداخلية 256/ 512 جيجابايت
الذاكرة الإضافية لا يدعم

الكاميرا

الكاميرا الخلفية
  • ثلاثية
  • 64 ميجابكسل (واسعة) 1.9/ F
  • 50 ميجابكسل ( تلي فوتوغرافي) 2.4/ F
  • 50 ميجابكسل (فائقة الاتساع) 2.2/ F
الفلاش يدعم
الفيديو يدعم
الكاميرا الأمامية
  • واحدة
  • 32 ميجابكسل (عريضة) 2.0/ f
الفيديو 1080p@30fps
الفلاش لا يدعم

البطارية

نوع البطارية ليثيوم بوليمر
البطارية غير قابلة للإزالة
السعة 4700 مللي أمبير
الشحن السريع يدعم 100 واط
الشحن العكسي يدعم

الاتصالات

الشبكات GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G
عدد الشرائح 2 شريحة
الشرائح Nano Sim
واي فاي يدعم
بلوتوث يدعم
GPS يدعم
USB يدعم
راديو اف ام لا يدعم

سعر هاتف هونر الجديد Honor Magic5 Pro

سعر Honor Magic5 Pro في مصر 11.500 جنيه
سعر Honor Magic5 Pro في السعودية 2.150 ريال سعودي
سعر Honor Magic5 Pro في الأردن 396 دينار
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معز الصافي

صحفي حُر ومهتم بالصحافة الإلكترونية أتحدث العربية والإنجليزية بطلاقة أؤمن بقدرتي على مواكبة التغيرات المستمرة في مجال عملي وتقديم ملعومات مفيدة وجادة للمتابع دون تضليل أو كذب، أهوى القراءة والإطلاع مافضل تغطية الأحداث السياسية.

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