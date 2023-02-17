وحش التصوير من هونر Magic 5 Pro هاتف جديد أنيق لعشاق الفئة المتوسطة

كشف شركة هونر العالمية عن هاتفها الجديد Honor Magic 5 Pro ملك الفئة المتوسطة بقدرات تصوير رائعة، يتميز ببطارية كبيرة ومعالج Snapdragon 8+ Gen 1، يدعم جميع شبكات الاتصالات حتى الجيل الخامس، ويحمل شريحتي اتصالات من نوع نانو سيم في وضع الاستعداد، وخلال السطور التالية نوصح لكم أهم المواصفات التي تم الإعلان عنها من قبل الشركة هونر.

مواصفات Honor Magic 5 Pro

الشاشة 6.77 بوصة المعالج Snapdragon 8+ Gen 1 الكاميرا 64 + 50 + 50 ميجابكسل الذاكرة العشوائية 8/ 12 جيجابايت البطارية 4700mAh نظام التشغيل Android 12 واجهة المستخدم Magic UI 6.1

أبعاد الجهاز

الطول 165.8 مم العرض 74.7 مم العمق 8.1 مم الوزن 195 جرام

الشاشة

نوع الشاشة OLED حجم الشاشة 6.77 بوصة بنسبة 84.3% من جسم الهاتف بدقة 2652 × 1200 بكسل بنسبة 9: 20 البكسلات × نقطة 429 بكسل × البوصة اللمس المتعدد يدعم معدل التحديث 120 هرتز

المواصفات الداخلية

المعالج كواكوم Snapdragon 8+ Gen 1 دقة التصنيع 4 نانومتر المعالج CPU ثماني النواة

1×3.19 GHz Cortex-X2

3×2.75 GHz Cortex-A710

4×1.80 GHz Cortex-A510 معالج رسوميات Adreno 730 الذاكرة العشوائية 12/ 16 جيجابايت رام الذاكرة الداخلية 256/ 512 جيجابايت الذاكرة الإضافية لا يدعم

الكاميرا

الكاميرا الخلفية ثلاثية

64 ميجابكسل (واسعة) 1.9/ F

50 ميجابكسل ( تلي فوتوغرافي) 2.4/ F

50 ميجابكسل (فائقة الاتساع) 2.2/ F الفلاش يدعم الفيديو يدعم الكاميرا الأمامية واحدة

32 ميجابكسل (عريضة) 2.0/ f الفيديو 1080p@30fps الفلاش لا يدعم

البطارية

نوع البطارية ليثيوم بوليمر البطارية غير قابلة للإزالة السعة 4700 مللي أمبير الشحن السريع يدعم 100 واط الشحن العكسي يدعم

الاتصالات

الشبكات GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G عدد الشرائح 2 شريحة الشرائح Nano Sim واي فاي يدعم بلوتوث يدعم GPS يدعم USB يدعم راديو اف ام لا يدعم

سعر هاتف هونر الجديد Honor Magic5 Pro