مواصفات هاتف موتورولا Motorola Edge 40 وحش الأندرويد وقاهر هواتف سامسونج الحديثة وبتقنيات ممتازة
قامت موتورولا بالكشف رسمياً عن هاتفها الجديد Motorola Edge 40، والذي جاء بمواصفات وتقنيات ممتازة، ومنافسة للمواصفات الموجودة في هواتف سامسونج من نفس الفئة، كما زودت الشركة هاتفها إيدج 40 بتقنيات ممتازة، وجاء الهاتف بخيارات عديدة من الألوان، وبوزن خفيف بنحو 171 جرام، وهناك أوزان أخف من ذلك، حيث أن اللون الأزرق من الهاتف جاء بوزن 167 جرام، والهاتف مقاوم للماء والغبار.
مواصفات هاتف Motorola Edge 40
كما جاء هاتف Motorola Edge 40 بمعالج ميديا تك ومجموعة شرائح Dimensity 8020، ودقة التصنيع 8 نانو، والرام من نوع LPDDR4X وبسعة 8 جيجا بايت، أما الذاكرة الأساسية فجاءت من نوع UFS 3.1 وسعة 256 جيجا بايت.
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وحول باقي مواصفات هاتف موتورولا الحديث Edge 40 فقد جاءت وفق ما يلي.
الشاشة
|نوع الشاشة
|OLED
|مقياس الشاشة
|6.55 بوصة
|الدقة
|2400 × 1080 بيكسل
|معدل التحديث
|144 هرتز
|نسبة السطوع
|1200 شمعة
|تدعم تقنيات
|HDR10 +
|الشاشة محاطة
|بمكبرات صوت مزدوجة استريو
|تم ضبطها بواسطة
|Dolby Atmos
الكاميرات
- المستشعر الرئيسي 50 ميجا بيكسل.
- مثبت بصري OIS.
- الكاميرا الثانية 13 ميجا بيكسل.
- تحتوي على ضبط تلقائي للصورة.
- الكاميرا الأمامية للسيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل.
البطارية والسعر
- البطارية 4400 مللي أمبير.
- الشحن اللاسلكي 68 وات.
- الشحن السريع 15 وات.
- السعر 550 يورو لسعة 8+ 256 جيجا بايت.