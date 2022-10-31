تقنية

فيفو تكسر القواعد بـ vivo V25 عملاق الفئة المتوسطة الجديد بمواصفات رائعة

معز الصفتي

هاتف فيفو vivo V25 من الهواتف المتوقع لها أن تحقق نسب مبيعات كبيرة، لما يملكه من مواصفات رائعة وسعر مناسب، يدعم جميع شبكات الاتصالات حتى الجيل الخامس، ويأتي بشريحتي اتصالات من نوع نانو سيم في وضع الاستعداد.

فيفو تكسر القواعد بـ vivo V25 عملاق الفئة المتوسطة الجديد بمواصفات رائعة

مواصفات هاتف فيفو vivo V25

نظام تشغيل أندرويد 12
شاشة  6.44 بوصة
الذاكرة الداخلية  128 و 256 جيجابايت
الرامات  8 و 12جيجابايت
الكاميرا الأساسية  ثلاثية
الكاميرا الأمامية  50 ميجا بكسل
المعالج  ثماني النواة Dimensity 900 5G تكنولوجيا 6 نانو
البطارية 4500 مللي أمبير
فيفو تكسر القواعد بـ vivo V25 عملاق الفئة المتوسطة الجديد بمواصفات رائعة

جسم الجهاز

ابعاد الموبايل  159.2 × 74.2 × 7.8 ملم

(6.27 × 2.92 × 0.31 بوصة)
وزن الجهاز  186 جرام
شرائح الاتصال  شريحتين Nano SIM
مواد التصنيع  زجاج من الخلف والأمام
ألوان الهاتف  اسود وأزرق وذهبي

الشاشة

نوع الشاشة أموليد
الحجم 6.44 بوصة (تستحوذ من جسم الشاشة بنسة 84.7%)
الدقة 1080 × 2404 بكسل
معدل التحديث تحديث 90 هرتز – HDR10 +

الكاميرا

الكاميرا الأساسية
  • 64 ميجابكسل (شاشة عريضة) f / 1.8
  • 8 ميجابكسل  (فائقة الاتساع) f / 2.2.
  • 2 ميجابكسل (ماكرو) f / 2.4.
الفيديو
  • 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية
  • 1080 بكسل 30 إطارًا في الثانية
الكاميرا الأمامية 50 ميجا بكسل (عريضة) f/2.0
فيديو
  • 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية
  • 1080p 30 إطارًا في الثانية

البطارية

البطارية 4500 مللي أمبير
نوع ليثيوم بوليمر (غير قابلة للإزالة)
الشحن السريع بسعة 44 واط

سعر هاتف فيفو vivo V25

لم يتم تحديد سعر هاتف فيفو vivo V25 في السعودية ولا مصر حتى الآن ولكن من المتوقع أن يكون السعر كالتالي:

  • سعر هاتف فيفو vivo V25 نسخة 128 جيجا بايت ورام 8 جيجا بـــ 10500 جنيهاً مصرياً.
  • بينما سعر فيفو vivo V25 في السعودية نسخة 128 جيجا بايت ورام 8 بــ 2000 ريال سعودي.
معز الصفتي

صحفي حُر ومهتم بالصحافة الإلكترونية أتحدث العربية والإنجليزية بطلاقة أؤمن بقدرتي على مواكبة التغيرات المستمرة في مجال عملي وتقديم ملعومات مفيدة وجادة للمتابع دون تضليل أو كذب، أهوى القراءة والإطلاع مافضل تغطية الأحداث السياسية.

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