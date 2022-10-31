فيفو تكسر القواعد بـ vivo V25 عملاق الفئة المتوسطة الجديد بمواصفات رائعة

هاتف فيفو vivo V25 من الهواتف المتوقع لها أن تحقق نسب مبيعات كبيرة، لما يملكه من مواصفات رائعة وسعر مناسب، يدعم جميع شبكات الاتصالات حتى الجيل الخامس، ويأتي بشريحتي اتصالات من نوع نانو سيم في وضع الاستعداد.

مواصفات هاتف فيفو vivo V25

نظام تشغيل أندرويد 12 شاشة 6.44 بوصة الذاكرة الداخلية 128 و 256 جيجابايت الرامات 8 و 12جيجابايت الكاميرا الأساسية ثلاثية الكاميرا الأمامية 50 ميجا بكسل المعالج ثماني النواة Dimensity 900 5G تكنولوجيا 6 نانو البطارية 4500 مللي أمبير

جسم الجهاز

ابعاد الموبايل 159.2 × 74.2 × 7.8 ملم (6.27 × 2.92 × 0.31 بوصة) وزن الجهاز 186 جرام شرائح الاتصال شريحتين Nano SIM مواد التصنيع زجاج من الخلف والأمام ألوان الهاتف اسود وأزرق وذهبي

الشاشة

نوع الشاشة أموليد الحجم 6.44 بوصة (تستحوذ من جسم الشاشة بنسة 84.7%) الدقة 1080 × 2404 بكسل معدل التحديث تحديث 90 هرتز – HDR10 +

الكاميرا

الكاميرا الأساسية 64 ميجابكسل (شاشة عريضة) f / 1.8

8 ميجابكسل (فائقة الاتساع) f / 2.2.

2 ميجابكسل (ماكرو) f / 2.4. الفيديو 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية

1080 بكسل 30 إطارًا في الثانية الكاميرا الأمامية 50 ميجا بكسل (عريضة) f/2.0 فيديو 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية

1080p 30 إطارًا في الثانية

البطارية

البطارية 4500 مللي أمبير نوع ليثيوم بوليمر (غير قابلة للإزالة) الشحن السريع بسعة 44 واط

سعر هاتف فيفو vivo V25

لم يتم تحديد سعر هاتف فيفو vivo V25 في السعودية ولا مصر حتى الآن ولكن من المتوقع أن يكون السعر كالتالي: