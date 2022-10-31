فيفو تكسر القواعد بـ vivo V25 عملاق الفئة المتوسطة الجديد بمواصفات رائعة
هاتف فيفو vivo V25 من الهواتف المتوقع لها أن تحقق نسب مبيعات كبيرة، لما يملكه من مواصفات رائعة وسعر مناسب، يدعم جميع شبكات الاتصالات حتى الجيل الخامس، ويأتي بشريحتي اتصالات من نوع نانو سيم في وضع الاستعداد.
مواصفات هاتف فيفو vivo V25
|نظام تشغيل
|أندرويد 12
|شاشة
|6.44 بوصة
|الذاكرة الداخلية
|128 و 256 جيجابايت
|الرامات
|8 و 12جيجابايت
|الكاميرا الأساسية
|ثلاثية
|الكاميرا الأمامية
|50 ميجا بكسل
|المعالج
|ثماني النواة Dimensity 900 5G تكنولوجيا 6 نانو
|البطارية
|4500 مللي أمبير
جسم الجهاز
|ابعاد الموبايل
| 159.2 × 74.2 × 7.8 ملم
(6.27 × 2.92 × 0.31 بوصة)
|وزن الجهاز
|186 جرام
|شرائح الاتصال
|شريحتين Nano SIM
|مواد التصنيع
|زجاج من الخلف والأمام
|ألوان الهاتف
|اسود وأزرق وذهبي
الشاشة
|نوع الشاشة
|أموليد
|الحجم
|6.44 بوصة (تستحوذ من جسم الشاشة بنسة 84.7%)
|الدقة
|1080 × 2404 بكسل
|معدل التحديث
|تحديث 90 هرتز – HDR10 +
الكاميرا
|الكاميرا الأساسية
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|الفيديو
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|الكاميرا الأمامية
|50 ميجا بكسل (عريضة) f/2.0
|فيديو
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البطارية
|البطارية
|4500 مللي أمبير
|نوع
|ليثيوم بوليمر (غير قابلة للإزالة)
|الشحن السريع
|بسعة 44 واط
سعر هاتف فيفو vivo V25
لم يتم تحديد سعر هاتف فيفو vivo V25 في السعودية ولا مصر حتى الآن ولكن من المتوقع أن يكون السعر كالتالي:
- سعر هاتف فيفو vivo V25 نسخة 128 جيجا بايت ورام 8 جيجا بـــ 10500 جنيهاً مصرياً.
- بينما سعر فيفو vivo V25 في السعودية نسخة 128 جيجا بايت ورام 8 بــ 2000 ريال سعودي.