قامت فيفو بإطلاق هاتفها الجديد المعروف بإسم vivo iQOO Neo9 Pro، وزودت فيفو هاتفها الجديد بمواصفات وتقنيات ممتازة، ومن أهم ما يميز الهاتف هو سرعة الشحن الفائقة التي تصل إلى 120 وات، كما تم تزويد الهاتف بمعالج ممتاز لضمان سرعة الهاتف وعدم ارتفاع حرارته، وسيكون هاتف فيفو الجديد من أقوى منافسي هواتف العملاق الكوري سامسونج.

مواصفات هاتف فيفو vivo iQOO Neo9 Pro الثوري المجهز بتقنيات ممتازة وبطارية تشحن بسرعة فائقة

مواصفات هاتف فيفو vivo iQOO Neo9 Pro

كما سيأتي هاتف vivo iQOO Neo9 Pro بأبعاد 163.5/75.5/8 ملم، ووزن 190 جرام، وفيما يلي نعرض لمتابعي موقع نجوم مصرية أبرز مواصفات هاتف فيفو والتي جاءت وفق ما يلي.

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نوع الشاشة LTPO AMOLED مقياس الشاشة 6.78 بوصة معدل التحديث 144 هرتز الدقة 2800/1260 بيكسل نسبة السطوع 453 شمعة| م تقريباً نظام التشغيل أندرويد 14 الهاتف مقاوم للماء والغبار

العتاد الداخلي لهاتف iQOO Neo9 Pro

المعالج من نوع Mediatek Dimensity 9300.

معالج الرسوميات Immortalis-G720 MC12.

الرام 16 و12 جيجا بايت.

الذاكرة الداخلية 256 و512 جيجا بايت و1 تيرا بايت.

نظام التشغيل أندرويد 14.

واجهات OriginOS 4.

الكاميرات والبطارية