بتصميم أنيق وتصوير سينمائي.. مواصفات هاتف شاومي Xiaomi 11 Lite 5G NE وسعره

يحرص العديد من العملاء على اقتناء هواتف شاومي التي تتميز بمواصفات قوية، حيث أعلنت منذ قليل الشركة الصينية عن هاتف شاومي Xiaomi 11 Lite 5G NE، ويعتبرها البعض من أفضل الهواتف الذكية، والذي يأتي بقدرات تصويرية خيالية تدعم ميزة التصوير السينمائي، وسوف نكشف عن مواصفات الهاتف الحديث الذي يرغب العديد من الحصول عليه والسعر المعروض به.

هاتف شاومي Xiaomi 11 Lite 5G NE

ومن جانبه كشف الموقع التقني “gsmarena”، أن شركة شاومي قد زودت هاتفها الجديد بمعالج قوي هو معالج كوالكوم Snapdragon 778G، بتكنولوجيا رائعة تصنيع 6 نانومتر، مما يزيد من قوة أداء الجهاز، كما يحتوي الهاتف على شاشة بقياس 6.55 بوصة من نوع AMOLED، بدقة عرض FHD+، وتدعم تقنيةHDR10+، مع معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، كما تتميز تلك الشاشة بطبقة حماية على الشاشة ضد الخدش والكسر.

مواصفات هاتف شاومي Xiaomi 11 Lite 5G NE

الكاميرا كاميرا خلفية ثلاثية كاميرا رئيسية منها بدقة 64 بوصة

كاميرا بدقة 8 ميجابكسل فائقة السرعة

كاميرا لتصوير الماكرو بدقة 5 ميجابكسل كاميرا أمامية لتصوير السلفي ومكالمات الفيديو بدقة 20 ميجابيكسل، داخل فتحة صغيرة أعلى الزاوية اليسرى العليا الذاكرة ذاكرة وصول عشوائي رام بسعتي 6 أو 8 جيجابايت. ذاكرة تخزين داخلية بسعتي 128 أو 256 جيجابايت،وهى قابلة للتوسعة من خلال microSD نظام التشغيل أندرويد 11 واجهة المستخدم MIUI 12 البطارية 4250 مللي أمبير في الساعة، وهى تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط

سعر هاتف شاومي Xiaomi 11 Lite 5G NE

يتوفر هاتف شاومي Xiaomi 11 Lite 5G NE بتصميم أنيق، حيث يبلغ وزنه نحو 159 جراماً، ويبلغ سعر الهاتف الجديد من شاومي مقابل 369 يورو وهو ما يعادل نحو 6800 جنيه لإصدار النسخة 6-128 جيجا بايت، حيث يتوفر بعدد من الألوان الرائعة هى الأزرق والأسود والأبيض والوردي.