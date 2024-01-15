تقنية

مواصفات هاتف شاومي Poco X6 Pro ملك الفئة المتوسطة بتقنيات وكاميرات ممتازة

سعيد عطيه

اتخذت شاومي قراراً بتوسيع مجموعة أجهزتها Poco، حيث أعلنت عن هاتف جديد أطلقت عليه إسم Poco X6 Pro، ليكون من الهواتف التي تستهدف الفئات المتوسطة، والمنافسة لهواتف الشركات الأخرى من نفس الفئة، وزودت شاومي هاتفها الجديد بتقنيات ومواصفات ممتازة لكي تستطيع المنافسة به في عالم الهواتف الذكية.

مواصفات هاتف شاومي Poco X6 Pro ملك الفئة المتوسطة بتقنيات وكاميرات ممتازة

مواصفات هاتف شاومي Poco X6 Pro ملك الفئة المتوسطة بتقنيات وكاميرات ممتازة

مواصفات هاتف شاومي Poco X6 Pro

وسيعمل الهاتف بمعالج قوي من شركة ميديا تك لضمان الأداء السريع والمتميز، كما أن كاميرات الهاتف جاءت بدقة عالية، والبطارية قوية تدوم لأكثر من 24 ساعة، وذلك أثناء استخدام الهاتف في مجال الإنترنت، وفيما يلي يعرض موقع نجوم مصرية أبرز مميزات هاتف شاومي Poco X6 Pro الجديد، والتي جاءت وفق ما يلي.

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الهاتف مقاوم للغبار والماء
حصل الهاتف على معيار IP54
أبعاد الهاتف 160.5/74.38.3 ملم
وزن الهاتف 186 جرام
نوع الشاشة AMOLED
مقياس الشاشة 6.67 بوصة
دقة العرض 1220/2712 بيكسل
التردد 120 هرتز
معدل السطوع 1200 شمعة| م تقريباً
الشاشة تدعم تقنيات +HDR10 وDolby Vision

نوع المعالج وسعة الذواكر

  • نوع المعالج Mediatek Dimensity 8300 Ultra.
  • معالج الرسوميات Mali G615-MC6.
  • الرام 12 و8 جيجا بايت.
  • الذاكرة الداخلية 512 و256 جيجا بايت.
  • نظام التشغيل أندرويد 14.
  • واجهات HyperOS.

الكاميرات والبطارية

  • الكاميرات الخلفية ثلاثية.
  • دقة الكاميرات 64+ 8+ 2 ميجا بيكسل.
  • الكاميرا الأمامية 16 ميجا بيكسل.
  • البطارية 5000 مللي أمبير.
  • الشحن السريع 67 وات.
  • منفذ الشحن USB Type-C.
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عن الكاتب:
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سعيد عطيه

كاتب مصري، أعمل بموقع نجوم مصرية هذا إلى جانب عملي الأساسي وهو التدريس بالأزهر الشريف، وحاصل على ليسانس شريعة وقانون وماجستير في الشريعة الإسلامية

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