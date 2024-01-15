اتخذت شاومي قراراً بتوسيع مجموعة أجهزتها Poco، حيث أعلنت عن هاتف جديد أطلقت عليه إسم Poco X6 Pro، ليكون من الهواتف التي تستهدف الفئات المتوسطة، والمنافسة لهواتف الشركات الأخرى من نفس الفئة، وزودت شاومي هاتفها الجديد بتقنيات ومواصفات ممتازة لكي تستطيع المنافسة به في عالم الهواتف الذكية.

مواصفات هاتف شاومي Poco X6 Pro ملك الفئة المتوسطة بتقنيات وكاميرات ممتازة

مواصفات هاتف شاومي Poco X6 Pro

وسيعمل الهاتف بمعالج قوي من شركة ميديا تك لضمان الأداء السريع والمتميز، كما أن كاميرات الهاتف جاءت بدقة عالية، والبطارية قوية تدوم لأكثر من 24 ساعة، وذلك أثناء استخدام الهاتف في مجال الإنترنت، وفيما يلي يعرض موقع نجوم مصرية أبرز مميزات هاتف شاومي Poco X6 Pro الجديد، والتي جاءت وفق ما يلي.

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الهاتف مقاوم للغبار والماء حصل الهاتف على معيار IP54 أبعاد الهاتف 160.5/74.38.3 ملم وزن الهاتف 186 جرام نوع الشاشة AMOLED مقياس الشاشة 6.67 بوصة دقة العرض 1220/2712 بيكسل التردد 120 هرتز معدل السطوع 1200 شمعة| م تقريباً الشاشة تدعم تقنيات +HDR10 وDolby Vision

نوع المعالج وسعة الذواكر

نوع المعالج Mediatek Dimensity 8300 Ultra.

معالج الرسوميات Mali G615-MC6.

الرام 12 و8 جيجا بايت.

الذاكرة الداخلية 512 و256 جيجا بايت.

نظام التشغيل أندرويد 14.

واجهات HyperOS.

الكاميرات والبطارية