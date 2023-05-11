سعر ومواصفات هاتف شاومي Poco F5 Pro منافس الفئة الرائدة
كشف شركة شاومي Xiaomi عن الهاتف الجديد لها Poco F5 xiaomi من أفضل هواتف عام 2023 الجديدة، ويحمل العديد من المواصفات الرائعة وسوف نتعرف عليها بالتفصيل خلال تقريرنا اليوم، ومن المتوقع طرحه بالأسواق خلال الفترة القليلة المقبلة.
مواصفات Xiaomi Poco F5 Pro
|الشاشة
|6.67 بوصة
|المعالج
|Snapdragon 8+ Gen 1
|الذاكرة
|256/ 512 جيجا بايت
|الذاكرة العشوائية
|8/ 12 جيجا بايت رام
|الكاميرا
|64+ 8+ 2 ميجابكسل
|البطارية
|5160 ملى أمبير
|نظام التشغيل
|أندرويد 13
|واجهة المستخدم
|MIUI 14
أبعاد الجهاز
|الطول
|162.8 مم
|العرض
|75.4 مم
|السمك
|8.6 مم
|الوزن
|204 جرام
الشبكات والاتصالات
|الشبكات
|
|GPRS
|يدعم
|EDGE
|يدعم
|نوع الشريحة
|Nano SIM
|عدد الشرائح
|2 شريحة
الشاشة
|نوع الشاشة
|أموليد
|الحجم
|6.67 بوصة
|بدقة
|3200 × 1440 بكسل
|إبعاد الشاشة
|9: 20
|بنسبة
|87.5%ّ من حجم الجهاز
|كثافة البيكسلات
|526 بكسل × كل بوصة
|معدل التحديث
|120 هرتز
|درجة السطوع
|1400 شمعة كأقصى سطوع
العتاد
|المعالج
|Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1
|دقة التصنيع
|4 ناتومتر
|عدد الأنوية
|ثماني نواة
|معالج الرسومي
|ادرينو 730
|المساحة الداخلية
|256/ 512 جيجا بايت
|الرام
|8/ 12 جيجا بايت
|الذاكرة الإضافية
|لا تدعم
الكاميرا
|الكاميرا الخلفية
|
|فيديو
|يدعم
|فلاش
|يدعم (فلاش ثنائي)
|الكاميرا السيلفي
|16 ميجابكسل 2.5/ F
|فيديو
|دقة 1080P FHD
|فلاش
|لا يدعم
البطارية
|نوع البطارية
|ليثيوم يو
|السعة
|5160 ملي أمبير
|البطارية
|غير قابلة للإزالة
|الشحن السريع
|67 وات
|مدة الشحن
|50% خلال 15 دقيقة
سعر المتوقع لهاتف Poco F5 Pro
- Xiaomi Poco F5 Pro بسعة 256 جيجابايت ورام 12 بسعر 1700 ريال سعودي.
- بينما يبدأ سعر هاتف Xiaomi Poco F5 Pro في الأمارات سعة 256 جيجابايت 1560 درهم.
- ومن المتوقع أن يكون سعر هاتف Xiaomi Poco F5 Pro في مصر بدأ من 17922 جنيه مصري.