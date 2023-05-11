تقنية

سعر ومواصفات هاتف شاومي Poco F5 Pro منافس الفئة الرائدة

إيمان علي

كشف شركة شاومي Xiaomi عن الهاتف الجديد لها Poco F5 xiaomi من أفضل هواتف عام 2023 الجديدة، ويحمل العديد من المواصفات الرائعة وسوف نتعرف عليها بالتفصيل خلال تقريرنا اليوم، ومن المتوقع طرحه بالأسواق خلال الفترة القليلة المقبلة.

سعر ومواصفات هاتف شاومي Poco F5 Pro منافس الفئة الرائدة

مواصفات Xiaomi Poco F5 Pro

الشاشة 6.67 بوصة
المعالج Snapdragon 8+ Gen 1
الذاكرة 256/ 512 جيجا بايت
الذاكرة العشوائية 8/ 12 جيجا بايت رام
الكاميرا 64+ 8+ 2 ميجابكسل
البطارية 5160 ملى أمبير
نظام التشغيل أندرويد 13
واجهة المستخدم MIUI 14
سعر ومواصفات هاتف شاومي Poco F5 Pro منافس الفئة الرائدة

أبعاد الجهاز

الطول 162.8 مم
العرض 75.4 مم
السمك 8.6 مم
الوزن 204 جرام

الشبكات والاتصالات

الشبكات
  • G2
  • G3
  • G4
  • G5
GPRS يدعم
EDGE يدعم
نوع الشريحة Nano SIM
عدد الشرائح 2 شريحة

الشاشة

نوع الشاشة أموليد
الحجم 6.67 بوصة
بدقة 3200 × 1440 بكسل
إبعاد الشاشة 9: 20
بنسبة 87.5%ّ من حجم الجهاز
كثافة البيكسلات 526 بكسل × كل بوصة
معدل التحديث 120 هرتز
درجة السطوع 1400 شمعة كأقصى سطوع
سعر ومواصفات هاتف شاومي Poco F5 Pro منافس الفئة الرائدة
سعر ومواصفات هاتف شاومي Poco F5 Pro منافس الفئة الرائدة

العتاد

المعالج Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1
دقة التصنيع 4 ناتومتر
عدد الأنوية ثماني نواة
معالج الرسومي ادرينو 730
المساحة الداخلية 256/ 512 جيجا بايت
الرام 8/ 12 جيجا بايت
الذاكرة الإضافية لا تدعم

الكاميرا

الكاميرا الخلفية
  • ثلاثية
  • 64 ميجابكسل (رئيسية) 1.8/ F
  • 8 ميجابكسل (زاوية واسعة) 2.2/ F
  • 2 ميجابكسل (ماكرو) 2.4/ F
فيديو يدعم
فلاش يدعم (فلاش ثنائي)
الكاميرا السيلفي 16 ميجابكسل 2.5/ F
فيديو دقة 1080P FHD
فلاش لا يدعم

البطارية

نوع البطارية ليثيوم يو
السعة 5160 ملي أمبير
البطارية غير قابلة للإزالة
الشحن السريع 67 وات
مدة الشحن 50% خلال 15 دقيقة

سعر المتوقع لهاتف Poco F5 Pro

  • Xiaomi Poco F5 Pro بسعة 256 جيجابايت ورام 12 بسعر 1700 ريال سعودي.
  • بينما يبدأ سعر هاتف Xiaomi Poco F5 Pro في الأمارات سعة 256 جيجابايت 1560 درهم.
  • ومن المتوقع أن يكون سعر هاتف Xiaomi Poco F5 Pro في مصر بدأ من 17922 جنيه مصري.
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إيمان علي

صحفية حرة أعشق مهنتي كثيراً وأحب الإبداع الدائم والإطلاع المستمر أعشق قراءة الروايات وأحب تغطية الأخبار التي تهم المواطنين وأعمل جاهدة على إيصال كلمتهم والعمل على متابعها وحلها.

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