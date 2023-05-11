سعر ومواصفات هاتف شاومي Poco F5 Pro منافس الفئة الرائدة

كشف شركة شاومي Xiaomi عن الهاتف الجديد لها Poco F5 xiaomi من أفضل هواتف عام 2023 الجديدة، ويحمل العديد من المواصفات الرائعة وسوف نتعرف عليها بالتفصيل خلال تقريرنا اليوم، ومن المتوقع طرحه بالأسواق خلال الفترة القليلة المقبلة.

مواصفات Xiaomi Poco F5 Pro

الشاشة 6.67 بوصة المعالج Snapdragon 8+ Gen 1 الذاكرة 256/ 512 جيجا بايت الذاكرة العشوائية 8/ 12 جيجا بايت رام الكاميرا 64+ 8+ 2 ميجابكسل البطارية 5160 ملى أمبير نظام التشغيل أندرويد 13 واجهة المستخدم MIUI 14

أبعاد الجهاز

الطول 162.8 مم العرض 75.4 مم السمك 8.6 مم الوزن 204 جرام

الشبكات والاتصالات

الشبكات G2

G3

G4

G5 GPRS يدعم EDGE يدعم نوع الشريحة Nano SIM عدد الشرائح 2 شريحة

الشاشة

نوع الشاشة أموليد الحجم 6.67 بوصة بدقة 3200 × 1440 بكسل إبعاد الشاشة 9: 20 بنسبة 87.5%ّ من حجم الجهاز كثافة البيكسلات 526 بكسل × كل بوصة معدل التحديث 120 هرتز درجة السطوع 1400 شمعة كأقصى سطوع

العتاد

المعالج Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 دقة التصنيع 4 ناتومتر عدد الأنوية ثماني نواة معالج الرسومي ادرينو 730 المساحة الداخلية 256/ 512 جيجا بايت الرام 8/ 12 جيجا بايت الذاكرة الإضافية لا تدعم

الكاميرا

الكاميرا الخلفية ثلاثية

64 ميجابكسل (رئيسية) 1.8/ F

8 ميجابكسل (زاوية واسعة) 2.2/ F

2 ميجابكسل (ماكرو) 2.4/ F فيديو يدعم فلاش يدعم (فلاش ثنائي) الكاميرا السيلفي 16 ميجابكسل 2.5/ F فيديو دقة 1080P FHD فلاش لا يدعم

البطارية

نوع البطارية ليثيوم يو السعة 5160 ملي أمبير البطارية غير قابلة للإزالة الشحن السريع 67 وات مدة الشحن 50% خلال 15 دقيقة

سعر المتوقع لهاتف Poco F5 Pro