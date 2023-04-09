أرخص هواتف إنفينكس Note 30 الجديد.. بتصميم شبابي ومواصفات مثالية

تستعد شركة إنفينكس الشهيرة في صناعة الهواتف الذكية، لإطلاق هاتفها الجديد Infinix Note 30، حاملاً معه العديد من المواصفات الرائعة والقوية والميزات الاستثنائية، يدعم جميع شبكات الاتصالات، ويحمل شريحتي اتصالات من نوع نانو سيم في وضع الاستعداد، وسيتوفر بتصميم شبابي ومواصفات مناسبة مع السعر المثالي.

مواصفات هاتف إنفينكس Note 30

كشفت بعض المصادر المقربة من شركة انفينكس عن إصدار Infinix Note 30 الجديد كما ذكرت بعض المواصفات لهذا الإصدار، ومن مواصفاته ما يلي:

هاتف يدعم طراز حديث برقم x6710.

يتميز بتوافر بلوتوث 5.3 والذي يسهل من نقل البيانات.

بطارية هاتف انفينكس نوت 30 قدرتها 5000 ميلي أمبير، تدعم خاصية سرعة الشحن بقدرة 58 واط.

الشاشة من نوع SUPER AMOLED وتدعم حساسية اللمس سريع الاستجابة.

الشاشة تعمل بمعدل للتحديث 90 هرتز.

المعالج ثماني النواة ومزود بمعالج رسومي سريع الاستجابة في أداء المهام. الذاكرة الداخلية 256 جيجا بايت إلى جانب الذاكرة العشوائية 8 جيجا بايت. الهاتف مزود ببصمة للإصبع في الخلف. الكاميرا تعمل بدقة عالية جدًا لالتقاط الصور بأدق التفاصيل.

الذاكرة والرامات

بعد التعرف على مواصفات هاتف إنفينكس Infinix Note 30 الجديد والتي تُعد تطويرًا واضحًا مقارنةً بهاتف انفينكس هوت 30، حيث يدل هذا التطور على مدى استجابة الشركة لعملائها في التطوير المستمر، حيث كان من مواصفات هاتف هوت ٣٠ ما يلي:

الذاكرة العشوائية كان حجمها 4 جيجا رام.

الذاكرة الداخلية 128 جيجا بايت.

مستشعر الإصبع على جانب الهاتف وليس في الخلف.

من المتوقع أن يسجل سعر الهاتف في الأسواق فور إطلاقه 150 دولار أمريكي تقريبًا.