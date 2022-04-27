مواصفات مدهشة في أحدث هواتف أوبو Oppo Reno 7 Lite الجديد ب 3 كاميرا خلفية وشاشة شديدة الوضوح
أعلنت شركة أوبو OPPO خلال الأيام القليلة الماضية عن إطلاق أجدد هواتفها لهذا العام 2022 هاتف Oppo Reno 7 Lite التابعة لسلسة Oppo Reno 7 التي تم إطلاقها العام الماضي، حيث يتميز الهاتف بشاشة كبيرة يصل حجمها 6.43 بوصة من نوع AMOLED يصل دقتها 2400×10807 بكسل، كما يضم الهاتف 3 كاميرا خلفية دقة الكاميرا الرئيسية 64 ميجا بكسل، ودقة الكاميرا الأمامية 16 ميجا بكسل، كما أن الهاتف يدعم كافة الشبكات حتى شبكة الجيل الخامس 5G.
مواصفات هاتف Oppo Reno 7 Lite
|التصميم والأبعاد
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|الشاشة
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|النظام
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|المعالج
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|الذاكرة
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|البطارية
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|الإتصالات
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|المستشعرات
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مميزات كاميرا هاتف Oppo Reno 7 Lite
|الكاميرا الأمامية
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|الكاميرا الخلفية
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محتوى علبة هاتف Oppo Reno 7 Lite
- جهاز Oppo Reno 7 Lite.
- كابل USB.
- شاحن سريع.
- جراب للحماية.
- دبوس إخراج شريحة الإتصال.
عيوب هاتف Oppo Reno 7 Lite
- لا يدعم تقنية الجيروسكوب.
- الشاشة لا تدعم معدل تحديث 90 هرتز.
- لا يدعم الراديو.
سعر هاتف Oppo Reno 7 Lite
- سعر الهاتف عالميًا 350 دولار أمريكي.
- ما يعادل في مصر 6500 جنيه مصري.
- داخل المملكة العربية السعودية 1300 ريال سعودي.