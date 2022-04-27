مواصفات مدهشة في أحدث هواتف أوبو Oppo Reno 7 Lite الجديد ب 3 كاميرا خلفية وشاشة شديدة الوضوح

برديس المتولي

أعلنت شركة أوبو OPPO خلال الأيام القليلة الماضية عن إطلاق أجدد هواتفها لهذا العام 2022 هاتف Oppo Reno 7 Lite التابعة لسلسة Oppo Reno 7 التي تم إطلاقها العام الماضي، حيث يتميز الهاتف بشاشة كبيرة يصل حجمها 6.43 بوصة من نوع AMOLED يصل دقتها 2400×10807 بكسل، كما يضم الهاتف 3 كاميرا خلفية دقة الكاميرا الرئيسية 64 ميجا بكسل، ودقة الكاميرا الأمامية 16 ميجا بكسل، كما أن الهاتف يدعم كافة الشبكات حتى شبكة الجيل الخامس 5G.

مواصفات مدهشة في أحدث هواتف أوبو Oppo Reno 7 Lite الجديد ب 3 كاميرا خلفية وشاشة شديدة الوضوح 7 27/4/2022 - 9:56 ص
المحتويات
مواصفات هاتف Oppo Reno 7 Lite
مميزات كاميرا هاتف Oppo Reno 7 Lite
محتوى علبة هاتف Oppo Reno 7 Lite
عيوب هاتف Oppo Reno 7 Lite
سعر هاتف Oppo Reno 7 Lite

مواصفات هاتف Oppo Reno 7 Lite

هاتف Oppo Reno 7 Lite
هاتف Oppo Reno 7 Lite

مواصفات مدهشة في أحدث هواتف أوبو Oppo Reno 7 Lite الجديد ب 3 كاميرا خلفية وشاشة شديدة الوضوح 1 27/4/2022 - 9:56 ص مواصفات مدهشة في أحدث هواتف أوبو Oppo Reno 7 Lite الجديد ب 3 كاميرا خلفية وشاشة شديدة الوضوح 2 27/4/2022 - 9:56 ص مواصفات مدهشة في أحدث هواتف أوبو Oppo Reno 7 Lite الجديد ب 3 كاميرا خلفية وشاشة شديدة الوضوح 3 27/4/2022 - 9:56 ص

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التصميم والأبعاد 
  • الهاتف مقاوم للغبار والماء.
  • يصل وزن الهاتف 173 جرام.
  • طوله 159.9 مم، عرض 73.2 مم، سمك 7.5 مم.
  • الهاتف متوفر باللون الأسود، الأبيض.
الشاشة 
  • من نوع AMOLED.
  • يصل حجمها 6.43 بوصة.
  • دقة الشاشة 2400×1080 بكسل.
  • درجة سطوع الشاشة 430 شمعة.
النظام 
  • نظام التشغيل الاندرويد Android 11.
المعالج 
  • نظام المعالجة من نوع Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G.
  • معالج رسوم من نوع Adreno 619.
الذاكرة  
  • المساحة الداخلية للهاتف 128 جيجابايت.
  • بذاكرة عشوائية 8 جيجا رام.
البطارية  
  • من نوع ليثيوم بوليمر.
  • يصل حجمها 4500 ملي أمبير.
  • يدعم الشحن السريع بقوة 33 واط أي يمكنك شحن البطارية بالكامل خلال 63 دقيقة.
الإتصالات 
  • يضم الهاتف شريحتين أتصال من نوع NaNo SIM، تدعم كافة الشبكات حتى شبكة الجيل الخامس 5G.
  • البلوتوث.
  • الواي فاي Wi-Fi.
  • Wi-Fi Hotspots.
  • Wi-Fi Direct.
  • GPS.
  • يدعم تقنية NFC.
المستشعرات 
  • التسارع.
  • التقارب.
  • الدوران.
  • البوصلة.
  • البصمة.

مميزات كاميرا هاتف Oppo Reno 7 Lite

مواصفات مدهشة في أحدث هواتف أوبو Oppo Reno 7 Lite الجديد ب 3 كاميرا خلفية وشاشة شديدة الوضوح 4 27/4/2022 - 9:56 ص مواصفات مدهشة في أحدث هواتف أوبو Oppo Reno 7 Lite الجديد ب 3 كاميرا خلفية وشاشة شديدة الوضوح 5 27/4/2022 - 9:56 ص

الكاميرا الأمامية 
  • دقة الكاميرا الأمامية 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/2.4.
  • تدعم تقنية HDR، بانورما.
  • دقة الفيديو 1080P.
الكاميرا الخلفية 
  • يضم الهاتف 3 كاميرا خلفية دقة الكاميرا الرئيسية 64 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/1.7.
  • دقة الكاميرا الثانية 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/2.4 تدعم تقنية الماكرو.
  • الكاميرا الثالثة بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/2.4.
  • تدعم تقنية البانوراما، HDR.
  • فلاش ليد LED.
  • دقة الفيديو 1080P.

محتوى علبة هاتف Oppo Reno 7 Lite

هاتف Oppo Reno 7 Lite
هاتف Oppo Reno 7 Lite
  • جهاز Oppo Reno 7 Lite.
  • كابل USB.
  • شاحن سريع.
  • جراب للحماية.
  • دبوس إخراج شريحة الإتصال.

عيوب هاتف Oppo Reno 7 Lite

  • لا يدعم تقنية الجيروسكوب.
  • الشاشة لا تدعم معدل تحديث 90 هرتز.
  • لا يدعم الراديو.

سعر هاتف Oppo Reno 7 Lite

هاتف Oppo Reno 7 Lite
هاتف Oppo Reno 7 Lite

مواصفات مدهشة في أحدث هواتف أوبو Oppo Reno 7 Lite الجديد ب 3 كاميرا خلفية وشاشة شديدة الوضوح 6 27/4/2022 - 9:56 ص

  • سعر الهاتف عالميًا 350 دولار أمريكي.
  • ما يعادل في مصر 6500 جنيه مصري.
  • داخل المملكة العربية السعودية 1300 ريال سعودي.
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برديس المتولي

حاصلة علي اجازه في اللغة العربية، أحب القراءة والكتابة وسبق لكي الكتابة في العديد من المواقع، كل هدفي هو توصيل المعلومة بشكل صحيح ودقيق



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