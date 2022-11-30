قاتل الآيفون من فيفو iQOO 11 Pro بقدرات تصوير خرافية وتصميم أنيق وشاحن 200 واط

أعلنت شركة فيفو رسميًا عن إطلاق هاتفها الرائد المنتظر iQOO 11 Pro في الثاني من ديسمبر 2022، حاملاً معه العديد من المواصفات القوية والرائعة المنافسة للآيفون والهواتف الرائدة الأخرى، يدعم جميع شبكات الاتصالات حتى الجيل الخامس، ويحمل شريحتي اتصالات من نوع نانو سيم في وضع الاستعداد، ويتوفر مع أبعاد وهيكل الجهاز: 161.7 × 73.5 × 8.5 ملم، ويبلغ وزنه 195.3 جرام، مصنوع من واجهة زجاجية، ظهر زجاجي، هيكل من الألومنيوم، والألوان أسود، أخضر، أبيض.

مواصفات فيفو iQOO 11 Pro

الشاشة من نوع أوليد بحجم 6.78 بوصة، ونسبة الشاشة للجسم 96.3%، ودقة 1080 × 2400 بكسل، ومعدل تحديث 144 هرتز في الثانية. نظام التشغيل والواجهة أندرويد 12 مع واجهة مستخدم Funtouch 13

المعالجات والذاكرة والرامات

المعالجات معالج أساسي (chipset) كوالكوم SM8550 سناب دراجون 8 جين 2، بدقه تصنيع 4 نانومتر، ومعالج رسوميات gpu أدرينو 740 الذاكرة والرامات الذاكرة العشوائية 8/12 جيجا رام

التخزين 256/512 جيجابايت

UFS 3.1 (V6)

الكاميرات والتصوير

الكاميرا الأولى الأساسية عريضة بدقة 50 ميجا بكسل.

الكاميرا الثانية للعمق بدقة 13 ميجا بكسل.

الكاميرا الثالثة عريضة جدًا بدقة 50 ميجا بكسل.

مميزات الكاميرا فلاش ليد مزدوج، بانوراما، HDR

تصوير وتسجيل فيديو 8K بمعدل 30 إطار بالثانية

الكاميرا الأمامية عريضة بدقة 16 ميجا بكسل.

البطارية والشحن

بطارية بسعة 4700 ملي أمبير، ليثيوم بوليمر، غير قابلة للإزالة، تدعم الشحن السريع بقوة 200 وات، والشحن اللاسلكي بقوة 50 وات، حيث يُمكن شحن 100% من الهاتف في 10 دقائق فقط.

سعر فيفو آي كيو 11 برو

يبلغ سعر الهاتف عالميًا 900 دولار أمريكي تقريبًا، أي ما يعادل 24000 جنيه مصر تقريبًا، و3300 ريال سعودي، و3390 درهم إماراتي.