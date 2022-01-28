مواصفات فريدة ورائعة في ساعة فيفو Vivo Watch 2 الجديدة بسعر منافسة

أعلنت شركة فيفو Vivo عن إطلاق اقوي الساعات الذكية التابعة لها ساعة Vivo Watch 2 الجديدة حيث تتميز ساعة فيفو بتصميمها الكلاسيكي الأنيق و الجذاب، الساعة مقاومة للغبار والماء حتى عمق 50 متر، كما تضم الساعة شاشة من نوع AMOLED يصل حجمها 1.43 بوصة، كما أن الساعة تضم مجموعة من البرامج الرياضية التي تحافظ على اللياقة البدنية.

مواصفات ساعة Vivo Watch 2

التصميم الساعة تتميز بتصميمها الأنيق والعصري الشبابي.



مصنوعة من الزجاج من الامام، بإطار من الفولاذ المقاوم للصدأ.



الحزام مصنوع من السيليكون القابل للتبديل.



متوفرة باللون الأسود، البني، الفضي، الأبيض، الوردي.



مقاومة للغبار والماء حتى عمق 50 متر. الأبعاد يصل وزن الساعة 47 جرام.

طولها 46.4 مم، عرض 46.4 مم، سمك 11 مم.

الشاشة الشاشة من نوع AMOLED.

يصل حجمها 1.43 بوصة.

دقة الشاشة 466×466 بكسل. النظام نظام التشغيل من نوع Proprietary OS.

الذاكرة المساحة الداخلية 2 جيجابايت. البطارية سعة البطارية 226 مللي أمبير.

الشحن بقوة 10 واط.

الإتصالات الساعة تدعم البلوتوث.

تقنية NFC.

GPS. المستشعرات الجيروسكوب.

التسارع.

البوصلة.

قياس تشبع الأكسجين في الدم.

التقارب.

قياس معدل ضربات القلب.

قياس درجة حرارة الجلد.

بمكبر صوت.

محتوى علبة ساعة Vivo Watch 2

ساعة Vivo Watch 2.

كابل USB.

تعليمات الإستخدام.

ضمان المصنع.

سعر ساعة Vivo Watch 2