مواصفات فريدة ورائعة في ساعة فيفو Vivo Watch 2 الجديدة بسعر منافسة
أعلنت شركة فيفو Vivo عن إطلاق اقوي الساعات الذكية التابعة لها ساعة Vivo Watch 2 الجديدة حيث تتميز ساعة فيفو بتصميمها الكلاسيكي الأنيق و الجذاب، الساعة مقاومة للغبار والماء حتى عمق 50 متر، كما تضم الساعة شاشة من نوع AMOLED يصل حجمها 1.43 بوصة، كما أن الساعة تضم مجموعة من البرامج الرياضية التي تحافظ على اللياقة البدنية.
مواصفات ساعة Vivo Watch 2
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|التصميم
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|الأبعاد
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|الشاشة
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|النظام
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|الذاكرة
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|البطارية
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|الإتصالات
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|المستشعرات
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محتوى علبة ساعة Vivo Watch 2
- ساعة Vivo Watch 2.
- كابل USB.
- تعليمات الإستخدام.
- ضمان المصنع.
سعر ساعة Vivo Watch 2
|سعرها عالميًا
|210 دولار أمريكي.
|في مصر
|3600 جنيه مصري.
|سعرها في المملكة العربية السعودية
|760 ريال سعودي.
|في المغرب
|1800 درهم.
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