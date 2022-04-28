مواصفات غير مسبوقة في أحدث هواتف سامسونج Samsung Galaxy A33 5G ب 4 كاميرا خلفية وبطارية كبيرة

شركة سامسونج samsung تستمر في إطلاق أقوى هواتفها الذكية الجديدة لهذا العام 2022 و يعد هاتف Samsung Galaxy A33 5G من أقوى هواتف هذا العام، حيث يضم الهاتف 4 كاميرا خلفية دقة الكاميرا الرئيسية 48 ميجا بكسل ودقة الكاميرا الأمامية 13 ميجا بكسل، كما يضم الهاتف بطارية كبيرة يصل حجمها 5000 ملي أمبير يدعم الشحن السريع بقوة 25 واط، كما أن الهاتف مقاوم للغبار والماء حتى عمق واحد متر و يدعم كافة الشبكات حتى الجيل الخامس 5G.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy A33 5G

التصميم والأبعاد الهاتف مصنوع بأطار و من الخلف من البلاستيك، واجهة من زجاج جوريلا 5.

وزن الهاتف 186 جرام.

طوله 159.7 مم، عرض 74 مم، سمك 8.1 مم.

الهاتف مقاوم للغبار والماء حتى عمق واحد متر لمدة 30 دقيقة. الشاشة من نوع Super AMOLED.

يصل حجمها 6.4 بوصة.

دقة الشاشة 2400×1080 بكسل.

بمعدل تحديث 90 هرتز.

الشاشة محمية بزجاج غوريلا جلاس 5.

درجة سطوع الشاشة 411 شمعة.

النظام نظام التشغيل الاندرويد Android 12. المعالج نظام المعالجة من نوع Samsung Exynos 1280.

معالج رسوم Mali-G68.

الذاكرة المساحة الداخلية للهاتف 128، 256 جيجابايت.

الذاكرة عشوائية 6، 8 جيجا رام. البطارية من نوع ليثيوم أيون.

يصل حجمها 5000 ملي أمبير.

يدعم الشحن السريع بقوة 25 واط.

الإتصالات يضم شريحتين اتصال من نوع NaNo SIM، يدعم كافة الشبكات حتى شبكة الجيل الخامس 5G.

يدعم البلوتوث.

GPS.

Wi-Fi.

Wi-Fi Hotspots.

Wi-Fi Direct.

تقنية NFC. المستشعرات التسارع.

التقارب.

الدروان.

البوصلة.

الجيروسكوب.

البصمة (تحت الشاشة).

مميزات كاميرا هاتف Samsung Galaxy A33 5G

الكاميرا الخلفية يضم 4 كاميرا خلفية دقة الكاميرا الرئيسية 48 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/1.8 بزاوية عريضة.

دقة الكاميرا الثانية 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/2.2 فائقة الاتساع.

الكاميرا الثالثة بدقة 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/2.4 تدعم تقنية الماكرو.

دقة الكاميرا الرابعة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/2.4.

تدعم تقنية HDR، بانوراما.

فلاش ليد.

دقة الفيديو 1080P. الكاميرا الأمامية دقة الكاميرا الأمامية 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/2.2.

دقة الفيديو 1080P.

عيوب هاتف Samsung Galaxy A33 5G

الهاتف لا يدعم الراديو.

غير مزودة بمدخل سماعات 3.5mm.

لا يأتي في علبة الهاتف شاحن.

محتوى هاتف Samsung Galaxy A33 5G

جهاز Samsung Galaxy A33 5G.

كابل USB.

جراب للحماية.

دبوس إخراج شريحة الإتصال.

كتيب التعليمات.

سعر هاتف Samsung Galaxy A33 5G