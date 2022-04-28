مواصفات غير مسبوقة في أحدث هواتف سامسونج Samsung Galaxy A33 5G ب 4 كاميرا خلفية وبطارية كبيرة
شركة سامسونج samsung تستمر في إطلاق أقوى هواتفها الذكية الجديدة لهذا العام 2022 و يعد هاتف Samsung Galaxy A33 5G من أقوى هواتف هذا العام، حيث يضم الهاتف 4 كاميرا خلفية دقة الكاميرا الرئيسية 48 ميجا بكسل ودقة الكاميرا الأمامية 13 ميجا بكسل، كما يضم الهاتف بطارية كبيرة يصل حجمها 5000 ملي أمبير يدعم الشحن السريع بقوة 25 واط، كما أن الهاتف مقاوم للغبار والماء حتى عمق واحد متر و يدعم كافة الشبكات حتى الجيل الخامس 5G.
مواصفات هاتف Samsung Galaxy A33 5G
|التصميم والأبعاد
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|الشاشة
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|النظام
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|المعالج
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|الذاكرة
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|البطارية
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|الإتصالات
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|المستشعرات
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مميزات كاميرا هاتف Samsung Galaxy A33 5G
|الكاميرا الخلفية
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|الكاميرا الأمامية
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عيوب هاتف Samsung Galaxy A33 5G
- الهاتف لا يدعم الراديو.
- غير مزودة بمدخل سماعات 3.5mm.
- لا يأتي في علبة الهاتف شاحن.
محتوى هاتف Samsung Galaxy A33 5G
- جهاز Samsung Galaxy A33 5G.
- كابل USB.
- جراب للحماية.
- دبوس إخراج شريحة الإتصال.
- كتيب التعليمات.
سعر هاتف Samsung Galaxy A33 5G
- سعر الهاتف عالميًا 350 دولار أمريكي.
- ما يعادل في مصر 6400 جنيه مصري.
- في المملكة العربية السعودية 1300 ريال سعودي.