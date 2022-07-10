مواصفات عالمية في أحدث هواتف وان بلس OnePlus 10T بتصميم أنيق وجذاب والسعر مفاجأة
شركة وان بلس OnePlus تعلن عن مواصفات أحدث هواتفها الذكية الجديدة 2022 هاتف OnePlus 10T فمن المتوقع إطلاق الهاتف قريباً في الأسواق العالمية والعربية، الهاتف يضم مواصفات رائعة ويتميز بشاشة شديدة الوضوح من نوع LTPO2 Fluid AMOLED تصل دقتها 2412×1080 بكسل بمعدل تحديث 120 هرتز، كما يضم الهاتف 3 كاميرا خلفية دقة الكاميرا الرئيسية 50 ميجا بكسل و دقة الكاميرا الأمامية 32 ميجا بكسل، كما أن الهاتف يدعم كافة الشبكات حتى شبكة الجيل الخامس 5G.
مواصفات هاتف OnePlus 10T
|التصميم والأبعاد
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|الشاشة
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|النظام
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|المعالج
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|البطارية
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|الذاكرة
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|المستشعرات
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|الإتصالات
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مميزات كاميرا هاتف OnePlus 10T
|الكاميرا الخلفية
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|الكاميرا الأمامية
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عيوب هاتف OnePlus 10T
- غير مقاوم للغبار والماء.
- لا يدعم الراديو.
- لا يسمح بتوسيع المساحة الداخلية.
سعر هاتف OnePlus 10T
حتى الآن لم تحدد الشركة السعر النهائي لهاتف OnePlus 10T ولن من المتوقع أن يكون سعر الهاتف لا يزيد عن 750 دولار أمريكي.