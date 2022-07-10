مواصفات عالمية في أحدث هواتف وان بلس OnePlus 10T بتصميم أنيق وجذاب والسعر مفاجأة

شركة وان بلس OnePlus تعلن عن مواصفات أحدث هواتفها الذكية الجديدة 2022 هاتف OnePlus 10T فمن المتوقع إطلاق الهاتف قريباً في الأسواق العالمية والعربية، الهاتف يضم مواصفات رائعة ويتميز بشاشة شديدة الوضوح من نوع LTPO2 Fluid AMOLED تصل دقتها 2412×1080 بكسل بمعدل تحديث 120 هرتز، كما يضم الهاتف 3 كاميرا خلفية دقة الكاميرا الرئيسية 50 ميجا بكسل و دقة الكاميرا الأمامية 32 ميجا بكسل، كما أن الهاتف يدعم كافة الشبكات حتى شبكة الجيل الخامس 5G.

مواصفات هاتف OnePlus 10T

التصميم والأبعاد الهاتف يتميز بتصميمه الأنيق والعصري الشبابي.

وزن الهاتف 195 جرام تقريباً.

طوله 165 مم، عرض 73.9 مم، سمك 8.6 مم.

الهاتف متوفر باللون، الأسود، الأخضر. الشاشة من نوع LTPO2 Fluid AMOLED.

حجم الشاشة 6.7 بوصة.

دقة الشاشة 2412×1080 بكسل.

درجة سطوع الشاشة 394 شمعة.

معدل تحديث 120 هرتز.

النظام نظام التشغيل الاندرويد Android 12. المعالج نظام المعالجة من نوع Qualcomm SM8450 Snapdragon 8+ Gen 1.

معالج رسوم من نوع Adreno 730.

البطارية من نوع ليثيوم بو.

يصل حجمها 4800 ملي أمبير.

يدعم الشحن السريع بقوة 150 واط. الذاكرة المساحة الداخلية للهاتف 128، 256 جيجابايت.

الذاكرة العشوائية 8، 12 جيجا رام.

المستشعرات التسارع.

التقارب.

الدوران.

البصمة (تحت الشاشة، بصري)

الجيروسكوب. الإتصالات يضم شريحتين اتصال من نوع NaNo SIM، يضم كافة الشبكات حتى الجيل الخامس 5G.

يدعم البلوتوث.

GPS.

الواي فاي Wi-Fi.

Wi-Fi Hotspots.

Wi-Fi Direct.

تقنية NFC.

مميزات كاميرا هاتف OnePlus 10T

الكاميرا الخلفية يضم الهاتف 3 كاميرا خلفية دقة الكاميرا الرئيسية 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/1.8 عريضة.

دقة الكاميرا الثانية 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/2.2 فائقة الاتساع.

الكاميرا الثالثة بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/2.4 تدعم التصوير العميق.

تدعم تقنية HDR، بانوراما.

فلاش ليد LED.

دقة الفيديو 1080P. الكاميرا الأمامية دقة الكاميرا الأمامية 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/2.5 واسعة.

تدعم تقنية HDR.

دقة الفيديو 1080P.

عيوب هاتف OnePlus 10T

غير مقاوم للغبار والماء.

لا يدعم الراديو.

لا يسمح بتوسيع المساحة الداخلية.

سعر هاتف OnePlus 10T

حتى الآن لم تحدد الشركة السعر النهائي لهاتف OnePlus 10T ولن من المتوقع أن يكون سعر الهاتف لا يزيد عن 750 دولار أمريكي.