هاتف العام من شاومي xiaomi 12s ultra أقوى كاميرا وأفخم تصميم وأفضل أداء
يُعد هاتف Xiaomi 12S Ultra من أقوى هاتف شاومي التي تم الكشف عنها خلال الفترة الماضية، حيث اعتبر الكثير من الخبراء أن الجوال يُعد هاتف العام من الشركة الصينية الرائدة في صناعة الهواتف الذكية، يحمل 12S الترا العديد من المواصفات الرائعة والقوية، فيتوفر مع الأسود الأخضر وأخرى، مع أبعاد وهيكل الجهاز: الطول 163.2 مم، العرض 75 مم، السُمك 9.1 مم، في حين يبلغ وزنه 225 جرام، مصنوع من الألومنيوم مع ظهر من الجلد، ويدعم جميع شبكات الاتصالات حتى الجيل الخامس 5G، كما يحمل شريحتي اتصالات من نوع نانو سيم في وضع الاستعداد.
مواصفات شاومي xiaomi 12s ultra
|الشاشة
|من نوع LTPO2 AMOLED بحجم 6.73 بوصة، ودقة 1440×3200 بكسل (+2K)، مع أبعاد الشاشة 20:9، ونسبة الشاشة 89.3%، وكثافة البيكسلات 521 بكسل في كل إنش، ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية.
|المعالجات
|معالج أساسي قوي من نوع Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 بدقة تصنيع 4 نانومتر ثُماني النواة، ومعالج الرسومات Adreno 730.
الذاكرة والرامات ونظام التشغيل
|الذاكرة والرمات
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|نظام التشغيل والواجهة
|أندرويد 12 مع واجهة المستخدم MIUI 13
الكاميرات والتصوير
- الكاميرا الأولى الرئيسية الخلفية بدقة 50 ميجابكسل.
- الكاميرا الثانية للتقريب البصري بدقة 48 ميجابكسل.
- الكاميرا الثالثة بزاوية واسعة بدقة 48 ميجابكسل.
- الكاميرات تدعم التقريب البصري حتى 5x
- التقريب الهجين حتى 10x
- التقريب الرقمي حتى 120x
- تدعم وضع عزل الخلفية والتصوير الليلي والاحترافي.
- إعدادات توازن اللون الأبيض
- فيديو بدقة 4320P 8K ودقة 2160P 4K فلاش
- كاميرا السيلفي الأمامية بدقة 32 ميجابكسل
الشحن والبطارية والسعر
بطارية بسعة 4860 ملي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 67 واط حيث يمكن شحن 100 في المئة في 41 دقيقة، وتدعم الشحن اللاسلكي بقوة 50 واط، وتدعم الشحن اللاسلكي العكسي بقوة 10 واط، ويبلغ سعره 1200 دولار أمريكي تقريبًا.