عملاق التصوير من شاومي Xiaomi 12S Ultra يأتي بإمكانيات خرافية وسعر صادم
يُعد أحد أقوى هواتف شاومي الرائدة: Xiaomi 12S Ultra، والمنافس القوي للآيفون، يتوفر مع الألوان الأسود والأخضر وأخرى، مع أبعاد وهيكل الجهاز: الطول 163.2 مم، العرض 75 مم، السُمك 9.1 مم، ويبلغ وزنه 225 جرام، مصنوع من الألومنيوم مع ظهر من الجلد، يدعم جميع شبكات الاتصالات حتى الجيل الخامس 5G، ويحمل شريحتي اتصالات من نوع نانو سيم في وضع الاستعداد.
مواصفات Xiaomi 12S Ultra
|الشاشة
|من نوع LTPO2 AMOLED بحجم 6.73 بوصة، ودقة 1440×3200 بكسل (+2K)، وأبعاد الشاشة 20:9، ونسبة الشاشة 89.3%، ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانة.
|المعالجات
|يحمل أفضل معالج في العالم Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 بدقة التصنيع 4 نانومتر، ثُماني النواة، ومعالج الرسومات Adreno 730
|الذاكرة والرامات
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|نظام التشغيل والواجهة
|أندرويد 12 مع واجهة المستخدم MIUI 13
الكاميرات والتصوير
- الكاميرا الأساسية بدقة 50 ميجابكسل OIS
- الكاميرا الثانية للتقريب البصري بدقة 48 ميجابكسل OIS
- الكاميرا الثالثة بزاوية واسعة بدقة 48 ميجابكسل PDAF
- تدعم التركيز التلقائي عبر إكتشاف الطور PDAF
- التركيز التلقائي بالليزر
- التقاط الصور بزاوية واسعة
- تقنية التثبيت البصري
- التقريب البصري حتى 5x
- التقريب الهجين حتى 10x
- التقريب الرقمي حتى 120x
- إعدادات توازن اللون الأبيض
- فيديو دقة 4320P 8K بمعدل 24 إطار
- كاميرا السيلفي بدقة 32 ميجابكسل
الشحن والبطارية والسعر
بطارية بسعة 4860 ملي أمبير غير قابلة للإزالة من نوع ليثيون أيون، تدعم الشحن السريع بقوة 67 واط، والشحن اللاسلكي يدعم بقوة 50 واط، والشحن اللاسلكي العكسي بقوة 10 واط، ويبلغ سعره 990 دولار أمريكي، أي ما يُعادل 18700 جنيه مصري، و2725 ريال سعودي.