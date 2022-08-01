عملاق التصوير من شاومي Xiaomi 12S Ultra يأتي بإمكانيات خرافية وسعر صادم

يُعد أحد أقوى هواتف شاومي الرائدة: Xiaomi 12S Ultra، والمنافس القوي للآيفون، يتوفر مع الألوان الأسود والأخضر وأخرى، مع أبعاد وهيكل الجهاز: الطول 163.2 مم، العرض 75 مم، السُمك 9.1 مم، ويبلغ وزنه 225 جرام، مصنوع من الألومنيوم مع ظهر من الجلد، يدعم جميع شبكات الاتصالات حتى الجيل الخامس 5G، ويحمل شريحتي اتصالات من نوع نانو سيم في وضع الاستعداد.

مواصفات Xiaomi 12S Ultra

الشاشة من نوع LTPO2 AMOLED بحجم 6.73 بوصة، ودقة 1440×3200 بكسل (+2K)، وأبعاد الشاشة 20:9، ونسبة الشاشة 89.3%، ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانة. المعالجات يحمل أفضل معالج في العالم Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 بدقة التصنيع 4 نانومتر، ثُماني النواة، ومعالج الرسومات Adreno 730 الذاكرة والرامات الرام: 8 أو 12 جيجابايت الذاكرة الداخلية 256 أو 512 جيجابايت نوع ذاكرة التخزين UFS 3.1 نوع ذاكرة الرام LPDDR5 نظام التشغيل والواجهة أندرويد 12 مع واجهة المستخدم MIUI 13

الكاميرات والتصوير

الكاميرا الأساسية بدقة 50 ميجابكسل OIS

الكاميرا الثانية للتقريب البصري بدقة 48 ميجابكسل OIS

الكاميرا الثالثة بزاوية واسعة بدقة 48 ميجابكسل PDAF

تدعم التركيز التلقائي عبر إكتشاف الطور PDAF

التركيز التلقائي بالليزر

التقاط الصور بزاوية واسعة

تقنية التثبيت البصري

التقريب البصري حتى 5x

التقريب الهجين حتى 10x

التقريب الرقمي حتى 120x

إعدادات توازن اللون الأبيض

فيديو دقة 4320P 8K بمعدل 24 إطار

كاميرا السيلفي بدقة 32 ميجابكسل

الشحن والبطارية والسعر

بطارية بسعة 4860 ملي أمبير غير قابلة للإزالة من نوع ليثيون أيون، تدعم الشحن السريع بقوة 67 واط، والشحن اللاسلكي يدعم بقوة 50 واط، والشحن اللاسلكي العكسي بقوة 10 واط، ويبلغ سعره 990 دولار أمريكي، أي ما يُعادل 18700 جنيه مصري، و2725 ريال سعودي.



