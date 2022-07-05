أعظم وأقوى ما قدمت شاومي Xiaomi 12S Ultra بكاميرا Leica ومعالج خارق

هاتف جديد من شاومي ربما يكون الأقوى والأفضل، لما يحمله من ميزات غير مسبوقة، خاصةً على وضعية ودقة الكاميرات التي تأتي فائقة الدقة في التصوير، وتملك العديد من التقنيات الرائعة مثل التكبير والتصغير، والكاميرا الرئيسية Leica ستكون ذات زاوية عريضة مقاس 50.3 ميجابكسل 23 مم رائدة، ومستشعر IMX989 1 بوصة الرائد من سوني، بالإضافة احتوائه على معالج Snapdragon 8+ Gen 1 الأقوى.

مميزات Xiaomi 12S Ultra

الطول 163.2 مم – العرض 75 مم – السُمك 9.1 مم ووزن 225 جرام.

مصنوع من الألومنيوم مع ظهر من الجلد

الشاشة من نوع LTPO2 AMOLED بحجم 6.73 بوصة ودقة 1440×3200 بكسل (+2K)، ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية.

معالج Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 بدقة التصنيع 4 نانومتر ومعالج الرسومات Adreno 730

الرام: 8 أو 12 جيجابايت

الذاكرة الداخلية: 256 أو 512 جيجابايت

نظام التشغيل والكاميرات

نظام تشغيل الهاتف أندرويد 12 مع واجهة المستخدم MIUI 13 ثلاث كاميرات 50 + 48 + 48 ميجابكسل فيديو بدقة 4320P 8K (بمعدل 24 إطار) كاميرا السيلفي بدقة 32 ميجابكسل بطارية بسعة 4860 ملي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 67 وات.

يبلغ سعر الهاتف 900 دولار أمريكي تقريبًا، أي ما يعادل في السعودية 3300 ريال تقريبًا، وفي مصر 17000 جنيه.