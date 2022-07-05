تقنية

أعظم وأقوى ما قدمت شاومي Xiaomi 12S Ultra بكاميرا Leica ومعالج خارق

محمد أحمد

هاتف جديد من شاومي ربما يكون الأقوى والأفضل، لما يحمله من ميزات غير مسبوقة، خاصةً على وضعية ودقة الكاميرات التي تأتي فائقة الدقة في التصوير، وتملك العديد من التقنيات الرائعة مثل التكبير والتصغير، والكاميرا الرئيسية Leica ستكون ذات زاوية عريضة مقاس 50.3 ميجابكسل 23 مم رائدة، ومستشعر IMX989 1 بوصة الرائد من سوني، بالإضافة احتوائه على معالج Snapdragon 8+ Gen 1 الأقوى.

أعظم وأقوى ما قدمت شاومي Xiaomi 12S Ultra بكاميرا Leica ومعالج خارق

مميزات Xiaomi 12S Ultra

  • الطول 163.2 مم – العرض 75 مم – السُمك 9.1 مم ووزن 225 جرام.
  • مصنوع من الألومنيوم مع ظهر من الجلد
  • الشاشة من نوع LTPO2 AMOLED بحجم 6.73 بوصة ودقة 1440×3200 بكسل (+2K)، ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية.
  • معالج Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 بدقة التصنيع 4 نانومتر ومعالج الرسومات Adreno 730
  • الرام: 8 أو 12 جيجابايت
  • الذاكرة الداخلية: 256 أو 512 جيجابايت

تعرف على مواصفات وحش التصوير الجديد هاتف Xiaomi 12S Ultra بتصميم أنيق وجذاب وشاشة شديدة الوضوح

رسميًا كشف النقاب عن الهاتف Xiaomi 12S Ultra مع كاميرا محسنة وأحدث معالج

نظام التشغيل والكاميرات

  1. نظام تشغيل الهاتف أندرويد 12 مع واجهة المستخدم MIUI 13
  2. ثلاث كاميرات 50 + 48 + 48 ميجابكسل
  3. فيديو بدقة 4320P 8K (بمعدل 24 إطار)
  4. كاميرا السيلفي بدقة 32 ميجابكسل
  5. بطارية بسعة 4860 ملي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 67 وات.

يبلغ سعر الهاتف 900 دولار أمريكي تقريبًا، أي ما يعادل في السعودية 3300 ريال تقريبًا، وفي مصر 17000 جنيه.

أعظم وأقوى ما قدمت شاومي Xiaomi 12S Ultra بكاميرا Leica ومعالج خارق
محمد أحمد

صحفي أعمل بمجال الصِّحافة الإلكترونية منذ عدة سنوات، أعشق العمل الصحفي والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة بحيادية وموضوعية، وأهوى الفروسية وكرة القدم وحب الاطّلاع والسفر


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