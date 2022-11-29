تقنية

شاومي تتحدى بـ Redmi K60E هاتف أنيق بمواصفات رائعة ومعالج قوي

معز الصافي

كشفت شاومي عن هاتفها الجديد الرائع Redmi K60E أحد هواتف سلسلة Redmi K60، يأتي بجانب هاتفي Redmi K60 و Redmi K60 Pro، على غرار موبايل Redmi K40S، حاملاً معه العديد من الإمكانيات، مزود بمعالج Dimensity 8200 ويدعم شحن لاسلكي 120 واط، ويحمل شريحتي اتصالات من نوع نانو سيم في وضع الاستعداد.

شاومي تتحدى بـ Redmi K60E هاتف أنيق بمواصفات رائعة ومعالج قوي

مواصفات شاومي Redmi K60E

الشاشة 6.78 بوصة
الكاميرا الخلفية 50+ 50+ 48 ميجابكسل
الذاكرة الداخلية 128/ 256 جيجا بايت
الرام 8/ 12 جيجا بايت
المعالج Dimensity 8200
البطارية 5000 مللي أمبير (120 واط)
شاومي تتحدى بـ Redmi K60E هاتف أنيق بمواصفات رائعة ومعالج قوي 1 29/11/2022 - 11:58 ص
شاومي تتحدى بـ Redmi K60E هاتف أنيق بمواصفات رائعة ومعالج قوي

هيكل الجهاز

أبعاد الهاتف
  • 169.6 × 76.5 × 9 ملم
  • (6.68 × 3.01 × 0.35 بوصة)
الوزن 192 جرام
مواد التصنيع الوجهة من الزجاج غوريلا فيكتوس
شريحة الاتصال شريحة واحدة (Nano-SIM أو eSIM)
ألوان الجهاز أسود، وذهبي

شاومي تتحدى بـ Redmi K60E هاتف أنيق بمواصفات رائعة ومعالج قوي 2 29/11/2022 - 11:58 ص

شاشة شاومي Redmi K60E

حجم الشاشة 6.68
نوع أموليد
دقة الشاشة 1080× 2460 بكسل

(395 بكسل في البوصة)
اللمس المتعدد P
الحماية NEG

شاومي تتحدى بـ Redmi K60E هاتف أنيق بمواصفات رائعة ومعالج قوي 3 29/11/2022 - 11:58 ص

الكاميرا

الكاميرا الأساسية ثلاثية
الكاميرا الأولى 50 ميجا بيكسل فتحة العدسة f / 1.8 ، (عريضة)، 1 / ​​1.56 “، 1.0 ميكرومتر، PDAF متعدد الاتجاهات ، OIS
الكاميرا الثانية 50 ميجا بكسل (رؤية الليلية).
الكاميرا الثالثة 48 ميجابكسل (عريضة جداً) فتحة العدسة 2.2/f
فلاش P
HDR P
الفيديو 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps; gyro-EIS; HDR, 10?bit video
الكاميرا الأمامية 32 ميجابكسل ، 24 مم (عريض)، فتحة f / 2.4
HDR P
الفيديو 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS

شاومي تتحدى بـ Redmi K60E هاتف أنيق بمواصفات رائعة ومعالج قوي 3 29/11/2022 - 11:58 ص

المعالجات

نظام التشغيل أندرويد 14
المعالج Dimensity 8200
سرعة المعالج ثماني النواة (2 × 2.05 جيجاهرتز Cortex-A76 و 6 × 2.0 جيجاهرتز Cortex-A55)
معالج رسومي Mali-G57 MC4

شاومي تتحدى بـ Redmi K60E هاتف أنيق بمواصفات رائعة ومعالج قوي 5 29/11/2022 - 11:58 ص

المساحات الداخلية

الذاكرة microSDXC
مساحة التخزين الداخلية 128/ 256 جيجابايت
الذاكرة العشوائية 8/ 12 جيجا بايت

شاومي تتحدى بـ Redmi K60E هاتف أنيق بمواصفات رائعة ومعالج قوي 6 29/11/2022 - 11:58 ص

مزايا إضافية

واى فاى P
بلوتوث P
جى بى اس P
NFC P
راديو P
يو اس بى نعم، microUSB 2.0, USB On-The-Go

شاومي تتحدى بـ Redmi K60E هاتف أنيق بمواصفات رائعة ومعالج قوي 7 29/11/2022 - 11:58 ص

سعر هاتف شاومي Redmi K60E

أسعار شاومي Redmi K60E في مصر 11.629 جنيه مصري
سعر شاومي Redmi K60E في السعودية 1.781 ريال سعودي
سعر Redmi K60E العالمي 474 دولار أمريكي

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معز الصافي

صحفي حُر ومهتم بالصحافة الإلكترونية أتحدث العربية والإنجليزية بطلاقة أؤمن بقدرتي على مواكبة التغيرات المستمرة في مجال عملي وتقديم ملعومات مفيدة وجادة للمتابع دون تضليل أو كذب، أهوى القراءة والإطلاع مافضل تغطية الأحداث السياسية.

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