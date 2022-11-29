شاومي تتحدى بـ Redmi K60E هاتف أنيق بمواصفات رائعة ومعالج قوي
كشفت شاومي عن هاتفها الجديد الرائع Redmi K60E أحد هواتف سلسلة Redmi K60، يأتي بجانب هاتفي Redmi K60 و Redmi K60 Pro، على غرار موبايل Redmi K40S، حاملاً معه العديد من الإمكانيات، مزود بمعالج Dimensity 8200 ويدعم شحن لاسلكي 120 واط، ويحمل شريحتي اتصالات من نوع نانو سيم في وضع الاستعداد.
مواصفات شاومي Redmi K60E
|الشاشة
|6.78 بوصة
|الكاميرا الخلفية
|50+ 50+ 48 ميجابكسل
|الذاكرة الداخلية
|128/ 256 جيجا بايت
|الرام
|8/ 12 جيجا بايت
|المعالج
|Dimensity 8200
|البطارية
|5000 مللي أمبير (120 واط)
هيكل الجهاز
|أبعاد الهاتف
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|الوزن
|192 جرام
|مواد التصنيع
|الوجهة من الزجاج غوريلا فيكتوس
|شريحة الاتصال
|شريحة واحدة (Nano-SIM أو eSIM)
|ألوان الجهاز
|أسود، وذهبي
شاشة شاومي Redmi K60E
|حجم الشاشة
|6.68
|نوع
|أموليد
|دقة الشاشة
|1080× 2460 بكسل
(395 بكسل في البوصة)
|اللمس المتعدد
|P
|الحماية
|NEG
الكاميرا
|الكاميرا الأساسية
|ثلاثية
|الكاميرا الأولى
|50 ميجا بيكسل فتحة العدسة f / 1.8 ، (عريضة)، 1 / 1.56 “، 1.0 ميكرومتر، PDAF متعدد الاتجاهات ، OIS
|الكاميرا الثانية
|50 ميجا بكسل (رؤية الليلية).
|الكاميرا الثالثة
|48 ميجابكسل (عريضة جداً) فتحة العدسة 2.2/f
|فلاش
|P
|HDR
|P
|الفيديو
|4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps; gyro-EIS; HDR, 10?bit video
|الكاميرا الأمامية
|32 ميجابكسل ، 24 مم (عريض)، فتحة f / 2.4
|HDR
|P
|الفيديو
|4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS
المعالجات
|نظام التشغيل
|أندرويد 14
|المعالج
|Dimensity 8200
|سرعة المعالج
|ثماني النواة (2 × 2.05 جيجاهرتز Cortex-A76 و 6 × 2.0 جيجاهرتز Cortex-A55)
|معالج رسومي
|Mali-G57 MC4
المساحات الداخلية
|الذاكرة
|microSDXC
|مساحة التخزين الداخلية
|128/ 256 جيجابايت
|الذاكرة العشوائية
|8/ 12 جيجا بايت
مزايا إضافية
|واى فاى
|P
|بلوتوث
|P
|جى بى اس
|P
|NFC
|P
|راديو
|P
|يو اس بى
|نعم، microUSB 2.0, USB On-The-Go
سعر هاتف شاومي Redmi K60E
|أسعار شاومي Redmi K60E في مصر
|11.629 جنيه مصري
|سعر شاومي Redmi K60E في السعودية
|1.781 ريال سعودي
|سعر Redmi K60E العالمي
|474 دولار أمريكي