شاومي تتحدى بـ Redmi K60E هاتف أنيق بمواصفات رائعة ومعالج قوي

كشفت شاومي عن هاتفها الجديد الرائع Redmi K60E أحد هواتف سلسلة Redmi K60، يأتي بجانب هاتفي Redmi K60 و Redmi K60 Pro، على غرار موبايل Redmi K40S، حاملاً معه العديد من الإمكانيات، مزود بمعالج Dimensity 8200 ويدعم شحن لاسلكي 120 واط، ويحمل شريحتي اتصالات من نوع نانو سيم في وضع الاستعداد.

مواصفات شاومي Redmi K60E

الشاشة 6.78 بوصة الكاميرا الخلفية 50+ 50+ 48 ميجابكسل الذاكرة الداخلية 128/ 256 جيجا بايت الرام 8/ 12 جيجا بايت المعالج Dimensity 8200 البطارية 5000 مللي أمبير (120 واط)

هيكل الجهاز

أبعاد الهاتف 169.6 × 76.5 × 9 ملم

(6.68 × 3.01 × 0.35 بوصة) الوزن 192 جرام مواد التصنيع الوجهة من الزجاج غوريلا فيكتوس شريحة الاتصال شريحة واحدة (Nano-SIM أو eSIM) ألوان الجهاز أسود، وذهبي

شاشة شاومي Redmi K60E

حجم الشاشة 6.68 نوع أموليد دقة الشاشة 1080× 2460 بكسل (395 بكسل في البوصة) اللمس المتعدد P الحماية NEG

الكاميرا

الكاميرا الأساسية ثلاثية الكاميرا الأولى 50 ميجا بيكسل فتحة العدسة f / 1.8 ، (عريضة)، 1 / ​​1.56 “، 1.0 ميكرومتر، PDAF متعدد الاتجاهات ، OIS الكاميرا الثانية 50 ميجا بكسل (رؤية الليلية). الكاميرا الثالثة 48 ميجابكسل (عريضة جداً) فتحة العدسة 2.2/f فلاش P HDR P الفيديو 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps; gyro-EIS; HDR, 10?bit video الكاميرا الأمامية 32 ميجابكسل ، 24 مم (عريض)، فتحة f / 2.4 HDR P الفيديو 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS

المعالجات

نظام التشغيل أندرويد 14 المعالج Dimensity 8200 سرعة المعالج ثماني النواة (2 × 2.05 جيجاهرتز Cortex-A76 و 6 × 2.0 جيجاهرتز Cortex-A55) معالج رسومي Mali-G57 MC4

المساحات الداخلية

الذاكرة microSDXC مساحة التخزين الداخلية 128/ 256 جيجابايت الذاكرة العشوائية 8/ 12 جيجا بايت

مزايا إضافية

واى فاى P بلوتوث P جى بى اس P NFC P راديو P يو اس بى نعم، microUSB 2.0, USB On-The-Go

سعر هاتف شاومي Redmi K60E