أرخص هاتف جديد من سامسونج Galaxy M04 يحمل مواصفات مثالية

يتميز هاتف سامسونج Galaxy M04 بالكثير من المزايا التي تجعله من أكثر هواتف الشركة المثالية، ومن أهمها أنه مناسب لجميع الفئات الاجتماعية، كما أن شاشة الهاتف كبيرة بحجم 6.5 بوصة PLS IPS، نتعرف بالتفاصيل عن مواصفات هاتف سامسونج Galaxy M04.

مواصفات Galaxy M04

الشاشة 6.5 بوصة الذاكرة الداخلية 32/ 64 جيجابايت الرام 4/ 6 جيجابايت الكاميرا 2+ 2+ 13 ميجابكسل المعالج MediaTek Helio P35 البطارية 5000 مللي أمبير (15 واط)

أبعاد الجهاز

الطول 164.2 مم العرض 75.9 مم السمك 9.1 مم وزن الهاتف 196 جرام مواد التصنيع الظهر والإطار مصنوع من البلاستيك

الشبكات والشرائح

شبكات G2

G3

G4 GPRS P EDGE P سرعة الإنترنت G3 تصل إلى 42 ميجابايت

G4 تصل إلى 300 ميجابايت شرائح Nano SIM عدد الشرائح 2 شرائح

الشاشة

الشاشة PLS TFT حجم الشاشة 6.5 بوصة دقة الشاشة 720× 1600 بكسل (+HD) ابعاد الشاشة 9: 20 نسبة الشاشة 81.8 % كثافة البيكسلات 270 بكسل في بوصة

المعالج

اسم المعالج MediaTek Helio P35 دقة 12 نانومتر عدد الأنوية ثماني النواة

(رباعي النواة 2.35 جيجا هرتز)

رباعي النواة 1.8 جيجا هرتز معالج الرسومات PowerVR GE8320 الرام 4/6 جيجا بايت الذاكرة الداخلية 32/ 64 جيجا بايت نوع الذاكرة التخزين eMMC 5.1 نوع الذاكرة الرام LPDDR3 الذاكرة الخارجية MicroSD

نظام التشغيل والواجهة

نظام التشغيل أندرويد 10 واجهة الهاتف One UI 2.5

الكاميرا

الكاميرا الأساسية ثلاثية

13 ميجابكسل 2.2/ F

2 ميجا بكسل (الماكرو) 2.4/f

2 ميجابكسل 2.4/ F فيديو بدقة 1080 فلاش P كاميرا سيلفي 5 ميجابكسل 2.2/ F فلاش ×

البطارية

نوع البطارية ليثيوم بو (غير قابلة للإزالة) سعة البطارية 5000 مللي أمبير الشحن السريع P (15 واط)

سعر هاتف سامسونج Galaxy M04

وعن سعر هاتف Galaxy M04 في السوق العالمي، فقد اختلفت التقارير والمصادر التي قال بعضها أنه سيتوفر بسعر 250 دولار أمريكي تقريبًا،وقالت أخرى 170 دولار فقط، أو 135 دولار، ما يشير إلى أنه سيكون أرخص هاتف ذكي سيتم إطلاقه من سامسونج خلال أيام.