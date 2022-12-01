أرخص هاتف جديد من سامسونج Galaxy M04 يحمل مواصفات مثالية
يتميز هاتف سامسونج Galaxy M04 بالكثير من المزايا التي تجعله من أكثر هواتف الشركة المثالية، ومن أهمها أنه مناسب لجميع الفئات الاجتماعية، كما أن شاشة الهاتف كبيرة بحجم 6.5 بوصة PLS IPS، نتعرف بالتفاصيل عن مواصفات هاتف سامسونج Galaxy M04.
مواصفات Galaxy M04
|الشاشة
|6.5 بوصة
|الذاكرة الداخلية
|32/ 64 جيجابايت
|الرام
|4/ 6 جيجابايت
|الكاميرا
|2+ 2+ 13 ميجابكسل
|المعالج
|MediaTek Helio P35
|البطارية
|5000 مللي أمبير (15 واط)
أبعاد الجهاز
|الطول
|164.2 مم
|العرض
|75.9 مم
|السمك
|9.1 مم
|وزن الهاتف
|196 جرام
|مواد التصنيع
|الظهر والإطار مصنوع من البلاستيك
الشبكات والشرائح
|شبكات
|
|GPRS
|P
|EDGE
|P
|سرعة الإنترنت
|
|شرائح
|Nano SIM
|عدد الشرائح
|2 شرائح
الشاشة
|الشاشة
|PLS TFT
|حجم الشاشة
|6.5 بوصة
|دقة الشاشة
|720× 1600 بكسل (+HD)
|ابعاد الشاشة
|9: 20
|نسبة الشاشة
|81.8 %
|كثافة البيكسلات
|270 بكسل في بوصة
المعالج
|اسم المعالج
|MediaTek Helio P35
|دقة
|12 نانومتر
|عدد الأنوية
|
|معالج الرسومات
|PowerVR GE8320
|الرام
|4/6 جيجا بايت
|الذاكرة الداخلية
|32/ 64 جيجا بايت
|نوع الذاكرة التخزين
|eMMC 5.1
|نوع الذاكرة الرام
|LPDDR3
|الذاكرة الخارجية
|MicroSD
نظام التشغيل والواجهة
|نظام التشغيل
|أندرويد 10
|واجهة الهاتف
|One UI 2.5
الكاميرا
|الكاميرا الأساسية
|
|فيديو
|بدقة 1080
|فلاش
|P
|كاميرا سيلفي
|5 ميجابكسل 2.2/ F
|فلاش
|×
البطارية
|نوع البطارية
|ليثيوم بو (غير قابلة للإزالة)
|سعة البطارية
|5000 مللي أمبير
|الشحن السريع
|P (15 واط)
سعر هاتف سامسونج Galaxy M04
وعن سعر هاتف Galaxy M04 في السوق العالمي، فقد اختلفت التقارير والمصادر التي قال بعضها أنه سيتوفر بسعر 250 دولار أمريكي تقريبًا،وقالت أخرى 170 دولار فقط، أو 135 دولار، ما يشير إلى أنه سيكون أرخص هاتف ذكي سيتم إطلاقه من سامسونج خلال أيام.