تقنية

أرخص هاتف جديد من سامسونج Galaxy M04 يحمل مواصفات مثالية

معز الصافي

يتميز هاتف سامسونج Galaxy M04 بالكثير من المزايا التي تجعله من أكثر هواتف الشركة المثالية، ومن أهمها أنه مناسب لجميع الفئات الاجتماعية، كما أن شاشة الهاتف كبيرة بحجم 6.5 بوصة PLS IPS، نتعرف بالتفاصيل عن مواصفات هاتف سامسونج Galaxy M04.

أرخص هاتف جديد من سامسونج Galaxy M04 يحمل مواصفات مثالية

مواصفات Galaxy M04

العملاق الكوري Samsung يتأهب لطرح هاتف خرافي جديد بسعر 100 يورو فقط وبمواصفات ممتازة

الشاشة 6.5 بوصة
الذاكرة الداخلية 32/ 64 جيجابايت
الرام 4/ 6 جيجابايت
الكاميرا 2+ 2+ 13 ميجابكسل
المعالج MediaTek Helio P35
البطارية 5000 مللي أمبير (15 واط)
أرخص هاتف جديد من سامسونج Galaxy M04 يحمل مواصفات مثالية 1 1/12/2022 - 9:59 ص
أرخص هاتف جديد من سامسونج Galaxy M04 يحمل مواصفات مثالية

أبعاد الجهاز

الطول 164.2 مم
العرض 75.9 مم
السمك 9.1 مم
وزن الهاتف 196 جرام
مواد التصنيع الظهر والإطار مصنوع من البلاستيك

أرخص هاتف جديد من سامسونج Galaxy M04 يحمل مواصفات مثالية 2 1/12/2022 - 9:59 ص

الشبكات والشرائح

شبكات
  • G2
  • G3
  • G4
GPRS P
EDGE P
سرعة الإنترنت
  • G3 تصل إلى 42 ميجابايت
  • G4 تصل إلى 300 ميجابايت
شرائح Nano SIM
عدد الشرائح 2 شرائح

أرخص هاتف جديد من سامسونج Galaxy M04 يحمل مواصفات مثالية 3 1/12/2022 - 9:59 ص

الشاشة

الشاشة PLS TFT
حجم الشاشة 6.5 بوصة
دقة الشاشة 720× 1600 بكسل (+HD)
ابعاد الشاشة 9: 20
نسبة الشاشة 81.8 %
كثافة البيكسلات 270 بكسل في بوصة

أرخص هاتف جديد من سامسونج Galaxy M04 يحمل مواصفات مثالية 4 1/12/2022 - 9:59 ص

المعالج

اسم المعالج MediaTek Helio P35
دقة 12 نانومتر
عدد الأنوية
  • ثماني النواة
  • (رباعي النواة 2.35 جيجا هرتز)
  • رباعي النواة 1.8 جيجا هرتز
معالج الرسومات PowerVR GE8320
الرام 4/6 جيجا بايت
الذاكرة الداخلية 32/ 64 جيجا بايت
نوع الذاكرة التخزين eMMC 5.1
نوع الذاكرة الرام LPDDR3
الذاكرة الخارجية MicroSD

أرخص هاتف جديد من سامسونج Galaxy M04 يحمل مواصفات مثالية 5 1/12/2022 - 9:59 ص

نظام التشغيل والواجهة

نظام التشغيل أندرويد 10
واجهة الهاتف One UI 2.5

أرخص هاتف جديد من سامسونج Galaxy M04 يحمل مواصفات مثالية

الكاميرا

الكاميرا الأساسية
  • ثلاثية
  • 13 ميجابكسل 2.2/ F
  • 2 ميجا بكسل (الماكرو) 2.4/f
  • 2 ميجابكسل 2.4/ F
فيديو بدقة 1080
فلاش P
كاميرا سيلفي 5 ميجابكسل 2.2/ F
فلاش ×

أرخص هاتف جديد من سامسونج Galaxy M04 يحمل مواصفات مثالية 6 1/12/2022 - 9:59 ص

البطارية

نوع البطارية ليثيوم بو (غير قابلة للإزالة)
سعة البطارية 5000 مللي أمبير
الشحن السريع P (15 واط)

أرخص هاتف جديد من سامسونج Galaxy M04 يحمل مواصفات مثالية 5 1/12/2022 - 9:59 ص

سعر هاتف سامسونج Galaxy M04

وعن سعر هاتف Galaxy M04 في السوق العالمي، فقد اختلفت التقارير والمصادر التي قال بعضها أنه سيتوفر بسعر 250 دولار أمريكي تقريبًا،وقالت أخرى 170 دولار فقط، أو 135 دولار، ما يشير إلى أنه سيكون أرخص هاتف ذكي سيتم إطلاقه من سامسونج خلال أيام.

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معز الصافي

صحفي حُر ومهتم بالصحافة الإلكترونية أتحدث العربية والإنجليزية بطلاقة أؤمن بقدرتي على مواكبة التغيرات المستمرة في مجال عملي وتقديم ملعومات مفيدة وجادة للمتابع دون تضليل أو كذب، أهوى القراءة والإطلاع مافضل تغطية الأحداث السياسية.

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