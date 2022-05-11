مواصفات ثورية تجعل ساعة هواوي WATCH GT 3 Pro الأفضل في العالم

استطاعت ساعة هواوي الجديدة HUAWEI WATCH GT 3 Pro التي تم إطلاقها خلال الفترة الأخيرة، من الاستحواذ على اهتمام الكثيرين، نظرًا لما تتمتع به من مواصفات رائعة ثورية، بجانب شكل أنيق ورائع، ما دفع بعض التقارير إلى اعتبارها الساعة الأفضل خلال العام بالمقارنة مع الإصدارات الأخرى من الشركات المنافسة،ويُعد التصميم والمواد المستخدمة أحد أبرز المقاييس التي رجحت كفتها، بجانب بقائها في الشحن فترة أطول.

مواصفات HUAWEI WATCH GT 3 Pro

تتوفر ساعة هواوي الجديدة واتش جي تي 3 برو، بنوعين من الإصدارات هو التيتانيوم والسيراميك، تتميز بالعديد من المميزات الرائعة، من أبرزها تمتعها بعمر بطارية يصل إلى 14 يومًا مع الشحن اللاسلكي السريع، مع شاشة من نوع أموليد ملونة عالية الدِّقَّة مقاس 1.43 بوصة في إصدار التيتانيوم، أما الإصدار الثاني من السيراميك فيأتي بشاشة عالية الوضوح ملونة مقاس 1.32 بوصة.

مزودة بكامل التجهيزات

تدعم الساعة ميزات الإدارة الصحية العلمية، وأوضاع التمرين الجديدة، وتتوفر بتشكيلة رائعة من التصميمات والألوان الجذابة والشيقة، كما أنها مزودة بعدسة زجاجية من الياقوت وعلبة خلفية من السيراميك، وتتوفر بتصميمات مراحل القمر المختلفة التي توفر للمستخدمين وجوهًا فريدة، وتدعم تشغيل الموسيقى عند الاتصال عبر البلوتوث، والتحكم في الهاتف الذكي لبدء تشغيل الأغنية السابقة، أو إيقافها مؤقتًا، أو تشغيلها، والإعدادات الشخصية.

أفضل مميزات البطارية.

عمر بطارية طويل الأمد شحن لاسلكي سريع يصل عُمر البطارية لـ 14 يومًا بالشحن. يستغرق شحنها 10 دقائق فقط لاستخدام الساعة ليوم كامل.

مميزاتها الصحية