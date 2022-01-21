مواصفات ساعة جي شوك MRG-G1000RT

أعلنت شركة كاسيو مؤخراً إطلاق أحدث موديلاتها من تشكيلتها الرئيسية MR-G من خط “جي شوك” للساعات المقاومة للصدمات ومن خلال هذا المقال سوف نطلعكم على مواصفات ساعة كاسيو الذكية.

مواصفات ساعةجي شوك MRG-G1000RT

تتميز ساعة جي شوك MRG-G1000RT بخليط Ti64 المبلور للتعبير عن جودة عينة “nie” التى تعد واحدة من الأساليب التي تمثل السيوف اليابانية، وسيتم إنتاج الموديل في إصدار محدود من 100 ساعة فقط تتوفر حول العالم. ويعيد الإصدار الجديد من كاسيو إلى الأذهان قصص الساموراي من التراث الياباني.

تحتل سلسلة MR-G قمة خط جي شوك الذي يتضمن التقنية المتطورة والمواد الفاخرة التي تٌستخدم لتحقيق المتانة المطلقة وتصنع بأقصى إهتمام وتركيز على التفاصيل.

تأتي ساعة G-SHOCK MRG-G1000RT الجديدة سمات الموديل الذي ترتكز عليه (G-SHOCK MRG-G1000) – نظام متقدم لاحتساب التوقيت يستقبل النظام العالمي لتحديد المواقعGPS وإشارات الموجات اللاسلكية لتعيير الوقت، كما توقر ميناء مزدوجة للتوقيت العالمي، تعرض التوقيت في منطقتين مختلفتين في نفس الوقت.

وتم تطوير تصميم MRG-G1000RT تحت شعار “صُنع في اليابان”، للتعبير عن الفخر بأصول جي شوك كعلامة يابانية مستوحاة من عينة “nie” التي تعد سمة للسيوف اليابانية وتمثل ذروة حرفية التصنيع اليابانية، تم تصنيع الطارة واللوح المعدني من خليط Ti64 المشدد بعملية إعادة البلورة. تضفي هذه العملية على الطارة واللوح المعدني تشطيبا ثريا ينعكس بشكل رقيق في الضوء.