أقوى هاتف رائد من ريلمي GT2 Explorer Master بأقوى معالج وكاميرات سينمائية

تستعد شركة ريلمي الرائدة في صناعة الهواتف الذكية، لإطلاق هاتفها الجديد الرائد GT2 Explorer Master، حاملاً العديد من المواصفات القوية والرائعة، فيدعم جميع شبكات الاتصالات حتى الجيل الخامس، ويحمل شريحتي اتصالات من نوع نانو سيم في وضع الاستعداد، كما يملك بأقوى معالج من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية نوع Snapdragon 8+ Gen 1، وهو مناسب جدًا للعب أصعب وأقوى الألعاب الإلكتروينة المختلفة، مع العلم أنه سيتم إطلاقه رسميًا يوم 12 يوليو المقبل.

مواصفات ريلمي GT2 Explorer Master

أما عن أبرز المواصفات المتوقع أن يأتي بها هاتف ريلمي GT2 Explorer Master، فسيملك شاشة رائدة من نوع أموليد بقياس 6.7 بوصة، ودقة 1080 بكسل، بمعدل تحديث 120 هرتز في الثانية، مقاومة للماء والصدمات والخدوش، مع دعمها HDR10+ بكثافة بكسلات 393 بكسل بدقة 1080×2400 بكسل، كما يملك ذاكرة وصول عشوائي رام تصل إلى سعة 12 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 جيجابايت.

وقوة شحن خارقة

أما بالنسبة لمساحة البطارية الخاصة بالهاتف فتأتي أن يحمل الموبايل بطارية بسعة 5000 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة، تدعم الشحن السريع بقوة 100 وات، وشاحن الهاتف يأتي بنوع USB Type-C 2.0، كما يدعم الهاتف الاتصال عن طريق خاصية NFC، ويعمل بنظام تشغيل أندرويد 12 مع واجهة Realme UI 3.0.

الكاميرا والتصوير