تقنية

أقوى هاتف رائد من ريلمي GT2 Explorer Master بأقوى معالج وكاميرات سينمائية

محمد أحمد

تستعد شركة ريلمي الرائدة في صناعة الهواتف الذكية، لإطلاق هاتفها الجديد الرائد GT2 Explorer Master، حاملاً العديد من المواصفات القوية والرائعة، فيدعم جميع شبكات الاتصالات حتى الجيل الخامس، ويحمل شريحتي اتصالات من نوع نانو سيم في وضع الاستعداد، كما يملك بأقوى معالج من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية نوع Snapdragon 8+ Gen 1، وهو مناسب جدًا للعب أصعب وأقوى الألعاب الإلكتروينة المختلفة، مع العلم أنه سيتم إطلاقه رسميًا يوم 12 يوليو المقبل.

أقوى هاتف رائد من ريلمي GT2 Explorer Master بأقوى معالج وكاميرات سينمائية

مواصفات ريلمي GT2 Explorer Master

أما عن أبرز المواصفات المتوقع أن يأتي بها هاتف ريلمي GT2 Explorer Master، فسيملك شاشة رائدة من نوع أموليد بقياس 6.7 بوصة، ودقة 1080 بكسل، بمعدل تحديث 120 هرتز في الثانية، مقاومة للماء والصدمات والخدوش، مع دعمها HDR10+ بكثافة بكسلات 393 بكسل بدقة 1080×2400 بكسل، كما يملك ذاكرة وصول عشوائي رام تصل إلى سعة 12 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 جيجابايت.

رسمياً.. موعد إطلاق هاتف الفلاجشيب Realme GT2 Explorer Master بمواصفات خارقة

ريلمي تتألق.. تسريبات جديدة لهاتف Realme Narzo 50i Prime الرائع رخيص السعر

أقوى هاتف رائد من ريلمي GT2 Explorer Master بأقوى معالج وكاميرات سينمائية

وقوة شحن خارقة

أما بالنسبة لمساحة البطارية الخاصة بالهاتف فتأتي أن يحمل الموبايل بطارية بسعة 5000 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة، تدعم الشحن السريع بقوة 100 وات، وشاحن الهاتف يأتي بنوع USB Type-C 2.0، كما يدعم الهاتف الاتصال عن طريق خاصية NFC، ويعمل بنظام تشغيل أندرويد 12 مع واجهة Realme UI 3.0.

الكاميرا والتصوير

  • الكاميرا الأولى الأساسية بدقة 50 ميجا بكسل.
  • الكاميرا الثانية بنفس الدقة 50 ميجا بكسل.
  • الكاميرا الثالثة بدقة 2 ميجا بكسل للماكرو.
  • تصوير الفيديو بدقة 4K.
  • الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجا بكسل.
  • تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل.

محمد أحمد

صحفي أعمل بمجال الصِّحافة الإلكترونية منذ عدة سنوات، أعشق العمل الصحفي والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة بحيادية وموضوعية، وأهوى الفروسية وكرة القدم وحب الاطّلاع والسفر


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.

2 تعليقات
  1. وائل يقول

    انزل كل لي اتحذفه علي واتس

    الرد
  2. يوسف يقول

    مذهل رائع

    الرد